Gia Lai đấu giá khu đất hơn 4.400 m2 tại Quy Nhơn để làm khách sạn, dịch vụ du lịch

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phú vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng 4.446,4 m2 tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai để triển khai dự án thương mại, dịch vụ và du lịch.

Khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý, nằm trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D. Với vị trí bám trục Quốc lộ 1D, khu đất được đánh giá có lợi thế về kết nối giao thông và khai thác dịch vụ. Theo hồ sơ, phía Bắc khu đất giáp đường A1, phía Đông giáp Quốc lộ 1D, phía Nam giáp Xí nghiệp Thực phẩm Quy Nhơn, còn phía Tây giáp khu dân cư hiện hữu.

Theo phương án đấu giá, khu đất sẽ được sử dụng để xây dựng khách sạn, phát triển dịch vụ du lịch và văn phòng cho thuê, với thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất.

Hiện khu đất đã hoàn tất giải phóng mặt bằng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xử lý nước thải cũng đã được đầu tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Khu đất thuộc phạm vi điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc Quốc lộ 1D, từng được UBND tỉnh Bình Định trước đây phê duyệt điều chỉnh vào tháng 2/2020 và tháng 5/2020.

Theo kế hoạch, nhà đầu tư trúng đấu giá phải triển khai dự án trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai là đơn vị có tài sản đấu giá, còn Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phú là đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá.

Việc đưa khu đất ra đấu giá được xem là bước tiếp theo trong kế hoạch khai thác quỹ đất khu vực dọc Quốc lộ 1D, nơi đang được định hướng phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ gắn với du lịch và đô thị ven biển của tỉnh Gia Lai./.