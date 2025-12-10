(TBTCO) - Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh.

Theo Chỉ thị, thời gian qua, hoạt động đấu thầu, đấu giá tại Quảng Trị đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đi vào nề nếp, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch và đóng góp quan trọng cho nguồn thu ngân sách. Nhiều dự án đầu tư, công trình xây dựng và tài sản công sau đấu thầu, đấu giá đã phát huy hiệu quả, khai thác tốt nguồn lực đất đai, khoáng sản, tiết kiệm chi đầu tư công và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn bộc lộ hạn chế. Việc giám sát, phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý đấu thầu, đấu giá có mặt chưa chặt chẽ. Nhiều nhà thầu sau khi trúng thầu nhưng thiếu năng lực, kinh nghiệm dẫn đến chậm tiến độ, ảnh hưởng giải ngân các dự án.

Hoạt động đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Xuân Tuân

Tình trạng thông đồng “thổi giá”, đẩy giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản lên mức cao bất thường vẫn xảy ra, gây rối loạn thị trường bất động sản và tác động tiêu cực tới môi trường đầu tư. Công tác thanh tra, kiểm tra tại một số nơi còn thiếu kịp thời, chưa xử lý nghiêm vi phạm; đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, đấu giá chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là cấp cơ sở.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đấu thầu, đấu giá; tăng cường tuyên truyền, quán triệt các quy định pháp luật, thường xuyên cập nhật văn bản mới nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu. Chỉ đạo rà soát, đề xuất xử lý các điểm nghẽn, bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật; tổ chức đấu thầu, đấu giá phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu, đấu giá; chú trọng hậu kiểm và xử lý nghiêm các sai phạm. Công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản được yêu cầu siết chặt hơn, đặc biệt trong đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công và quyền khai thác khoáng sản. Khuyến khích ưu tiên áp dụng hình thức đấu giá đối với tài sản công có giá trị lớn, kể cả trong trường hợp pháp luật chưa bắt buộc.

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đấu thầu và đấu giá; thực hiện đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia theo đúng lộ trình quy định; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách lĩnh vực này, nhất là ở cấp cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng tập trung thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá để hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc khó khăn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những thiếu sót, vi phạm, sai phạm trong hoạt động đấu thầu, đấu giá; giao cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm, kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu, đấu giá.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phối hợp phát hiện và phản ánh các hành vi sai phạm. Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ trước ngày 20/12 hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.