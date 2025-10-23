(TBTCO) - VNPT hợp tác với UBND tỉnh Gia Lai trong xây dựng và triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện trên các trụ cột là hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035.

Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số. Ảnh: Ngọc Minh.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao năng lực của Tập đoàn VNPT trong thúc đẩy phát triển 3 trụ cột chuyển đổi số là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của VNPT trong quá trình chuyển đổi số tại địa phương thời gian qua, nhất là trong giai đoạn 2023 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn VNPT cần ưu tiên phát triển hạ tầng băng rộng, chất lượng cao trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, an toàn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển.

Ông Tuấn cũng đề nghị Tập đoàn VNPT nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phủ sóng 5G rộng khắp toàn tỉnh; duy trì các trạm phát sóng dự phòng để đảm bảo thông tin liên lạc khi xảy ra thiên tai, lũ lụt; nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế số…

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai mong muốn Tập đoàn VNPT giới thiệu và triển khai cho UBND tỉnh các công nghệ mới nhất, thành tựu mới nhất trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và giải quyết các vấn đề đặt ra của tỉnh, đặc biệt trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cam kết, tập đoàn sẽ đồng hành cùng tỉnh Gia Lai trong việc xây dựng hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, phát triển mạng viễn thông 5G hiện đại, và cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. Mục tiêu là góp phần xây dựng chính quyền số hiệu quả, thúc đẩy kinh tế số phát triển và hình thành xã hội số toàn diện.

Theo nội dung thỏa thuận được ký kết, Tập đoàn VNPT sẽ đồng hành cùng UBND tỉnh Gia Lai trong xây dựng và triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện trên các trụ cột là hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cụ thể, Tập đoàn VNPT sẽ hỗ trợ tỉnh Gia Lai phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, hệ thống điều hành thông minh; nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, doanh nghiệp và người dân. Trong đó, Tập đoàn VNPT tập trung tư vấn, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; hỗ trợ vận hành các hệ thống đô thị thông minh cấp xã.

Cùng với đó, Tập đoàn VNPT triển khai các giải pháp y tế thông minh, giáo dục thông minh, công dân số; đào tạo trực tuyến và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai chương trình “Bình dân học vụ số”.