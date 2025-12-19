(TBTCO) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá (lần 2)

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

Địa chỉ: Số 6/4 Mạc Thái Tổ, Phường Yên Hòa, Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội.

Địa chỉ: Tầng 5-6, số 21 Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản (công trình, kiến trúc) gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 450489 do Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cấp ngày 26/3/2015. Trong đó:

Giá trị tài sản trên đất: 2.499.963.121 đồng

Giá trị quyền sử dụng đất: 8.104.815.742 đồng.

Giá khởi điểm (làm tròn): 10.604.779.000 đồng - Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính từ ngày 24/12/2025 đến ngày 26/12/2025 – phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán/nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ 08h00 ngày 19/12/2025 đến 17h00 ngày 05/01/2026. Tại trang thông tin đấu giá trực tuyến https://daugiabtn.com hoặc VP Công ty Bắc Trung Nam, VP Chi nhánh tại TP HCM.

Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 19/12/2025 đến 17h00 ngày 05/01/2026.

Tiền đặt trước: 540.000.000 đồng

6. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá và Điều 3 của Quy chế cuộc đấu giá.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến, theo phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá: 09h30 phút đến 10h00 phút ngày 08/01/2026 tại Trang Thông tin đấu giá trực tuyến daugiabtn.com./.