Ngày 19/12: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (19/12) tiếp tục giảm sâu từ 3.500 đến 3.900 đồng/kg. Chỉ 4 ngày, giá cà phê giảm khoảng 9.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng giảm mạnh 1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm sâu từ 3.500 đến 3.900 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm mạnh từ 3.500 đến 3.900 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà giảm mạnh 3.800 đồng/kg với hôm qua, giao dịch cùng mức 88.700 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 89.800 đ/kg, giảm 3.500 đồng/kg. Khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 89.700 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp giảm 3.500 đồng/kg, lần lượt giao dịch ở mức 90.000 và 89.900 đ/kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 89.300 đồng/kg; Pleiku và La Grai đang ở mức 89.200 đ/kg, giảm 3.900 đồng/kg.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê thu mua ở nhiều địa phương đã rơi khỏi mốc 90.000 đồng/kg, xuống mức thấp nhất trong vòng 21 tháng. Đà giảm diễn ra nhanh, gây áp lực lớn lên người trồng cà phê khi thị trường bước vào giai đoạn nhạy cảm. Chỉ trong 4 ngày, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã giảm tổng cộng khoảng 9.400 đồng, còn khoảng 89.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm nhẹ. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm 13 USD/tấn còn 3.786 USD/tấn; kỳ giao tháng 3/2026 giảm 20 USD/tấn xuống còn 3.685 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng giảm trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 12/2025 giảm 0,75 cent/lb còn 346,65 cent/lb; kỳ giao tháng 3/2026 giảm 0,65 cent/lb còn 330,35 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay tiếp tục lao dốc mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế do áp lực bán ra gia tăng. Chỉ trong một phiên, cà phê Robusta mất 3,45% còn Arabica giảm sâu tới 7,21%, phản ánh tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường.

Giá tiêu giảm mạnh 1.500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay giảm mạnh 1.500 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk, Chư Sê (Gia Lai) và Đắk Nông cùng giảm 1.500 đồng/kg, lần lượt được thu mua ở mức 148.500 đồng/kg, 146.500 đồng/kg và 148.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 147.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg; tại Bình Phước ở mức 146.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, thị trường hồ tiêu giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026 nhiều khả năng dao động giằng co trong vùng giá cao, khó xuất hiện xu hướng tăng hay giảm rõ rệt trong thời gian ngắn.

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.977 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok đạt 9.618 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.075 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.700 USD/tấn; tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Theo dự báo của Hiệp hội, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu có thể vượt 1,7 tỷ USD với sản lượng khoảng 235.000 - 240.000 tấn. Nếu tính chung các mặt hàng gia vị, tổng kim ngạch xuất khẩu được kỳ vọng tiến gần mốc 2 tỷ USD, trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều khó khăn./.