Ngày 17/12: Giá cao su tiếp đà rơi

Sáng nay, giá cao su kỳ hạn tiếp tục giảm trên thị trường Nhật Bản. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 16/12, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 đi ngang 55 baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 1 giảm 0,3% (1,1 yen) về mức 322,4 yen/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,3% (40 nhân dân tệ) về mức 15.210 nhân dân tệ/tấn.

Giá hợp đồng tương lai cao su tại Nhật Bản giảm trong phiên giao dịch, khi đồng yên mạnh lên và số liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc làm giảm tâm lý thị trường, theo Reuters.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên Sàn Osaka (OSE) giảm 3,5 yên, tương đương 1,06%, xuống 327 yên (2,11 USD) mỗi kg.

Trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 55 nhân dân tệ, tương đương 0,36%, xuống 15.170 nhân dân tệ (2.154,10 USD) mỗi tấn.

Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 2/2025 trên SHFE tăng 120 nhân dân tệ, tương đương 1,11%, lên 10.930 nhân dân tệ mỗi tấn.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,1%, giao dịch lần cuối ở 174,3 cent Mỹ/kg.

Thị trường trong nước

Giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Tương tự, các doanh nghiệp khác bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403-408 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 – 419 đồng/DRC (loại 2-loại 1). Tương tự, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.