Giá vàng hôm nay (15/12): Phần lớn dự báo sẽ tiếp tục tăng

Sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.300,4 USD/oune, không thay đổi so với phiên giao dịch cuối tuần. Trong nước, thời điểm hiện tại, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn ổn định ở mức giá cao. Các dự báo về tuần mới, phần lớn cho rằng, giá vàng tiếp tục tăng.

Sáng 15/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.300,4 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:59:42 sáng 15/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.300,4 USD/oune, không thay đổi so với phiên 14/12.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,452 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.322 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 141,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới đang trên đà khép lại năm với mức tăng khoảng 60%, mức tăng kỉ lục kể từ năm 1979.

Theo kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco, các nhà đầu tư và giới phân tích đều dự báo giá vàng tăng tiếp. Cụ thể, tại một cuộc khảo sát ở phố Wall, có 13 chuyên gia phân tích tham gia trả lời và có tới 85% tin rằng giá vàng sẽ tăng tiếp. Ngoài ra, không ai dự đoán giá vàng sẽ giảm và 15% cho rằng giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư duy trì sự lạc quan với xu hướng đi lên của giá vàng. Theo đó, có 237 nhà đầu tư tham gia trả lời và có tới 71% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên với những mốc cao mới, trong khi chỉ 11% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Thị trường trong nước

Tại thời đểm 05:30 sáng 15/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý đồng loạt đứng yên so với sáng hôm qua, giao dịch ở mức cao nhất là 154,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 156,3 triệu đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, giao dịch ở mức 153,3 triệu đồng/lượng mua vào và giá bán ra bằng các thương hiệu khác.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt đứng yên ở hầu hết các thương hiệu. Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,1 triệu đồng/lượng mua vào và 153,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 151,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 152,3 - 155,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 151,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều./.