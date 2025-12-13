Giá vàng hôm nay (13/12): Tiếp tục đà tăng mạnh

Sáng nay, giá vàng thế giới tăng thêm 0,43% so với phiên sáng 12/12. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà tăng mạnh. Cá biệt, vàng nhẫn có thương hiệu tăng tới 1,7 triệu đồng/lượng.

Sáng 13/12/2025), giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.300,4 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:08:18 sáng 13/12/2025), giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.300,4 USD/oune, tăng 18,6 USD/oune, tương đương tăng 0,43% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 135,453 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.322 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 143 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 13/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu mua vào 153,6 triệu đồng/lượng; bán ra 155,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 152,6 triệu đồng/lượng; bán ra 155,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, cùng thời điểm thương hiệu SJC niêm yết ở mức 150,8 triệu đồng/lượng (mua vào), tăng 1,2 triệu đồng/lượng và 153,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI và PNJ giao dịch ở mức 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 151,8 – 154,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý mua vào ở mức 150,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng; bán ra 153,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua./.