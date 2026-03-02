Sáng ngày 2/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.038 VND, giảm 6 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,15%, xuống mức 97,64 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.842 - 26.246 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.840 - 26.250 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.840 đồng 26.250 đồng Vietinbank 25.840 đồng 26.220 đồng BIDV 25.850 đồng 26.230 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.074 - 31.030 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.882 đồng 31.458 đồng Vietinbank 30.152 đồng 31.512 đồng BIDV 30.214 đồng 31.582 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 - 169 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.85 đồng 171.07 đồng Vietinbank 162.01 đồng 171.51 đồng BIDV 163.50 đồng 171.69 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD ''chợ đen'' tính đến 4h30 ngày 2/3/2026, giảm 20 đồng ở chiều mua và giảm 30 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.680 - 26.720 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,15%, hiện ở mức 97,64 điểm.

Trong tuần này, đồng USD có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nhưng tiềm ẩn khả năng bứt phá nếu xuất hiện dữ liệu kinh tế đủ mạnh làm thay đổi kỳ vọng lãi suất.

Sau khi ghi nhận tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 10-2025, chỉ số DXY đang cho thấy trạng thái “chờ đợi chất xúc tác mới”, trong bối cảnh nhà đầu tư cân nhắc giữa hai lực kéo trái chiều: Một bên là lo ngại lạm phát còn dai dẳng buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, bên còn lại là những tín hiệu suy yếu dần của thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế có thể mở đường cho chu kỳ nới lỏng vào cuối năm.

Yếu tố được theo dõi sát sao nhất sẽ là các chỉ báo liên quan đến thị trường lao động Mỹ. Nếu số liệu cho thấy tăng trưởng việc làm vẫn vững vàng và tiền lương duy trì đà tăng, đồng USD có thể được hỗ trợ do thị trường điều chỉnh kỳ vọng rằng Fed sẽ chưa vội nới lỏng. Ngược lại, một báo cáo yếu hơn dự kiến có thể làm gia tăng đồn đoán về khả năng cắt giảm lãi suất sớm hơn, qua đó gây áp lực lên đồng USD.

Tại châu Âu, triển vọng đồng EUR cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới diễn biến của đồng USD. Nếu các số liệu kinh tế khu vực đồng tiền chung cho thấy tín hiệu cải thiện, hoặc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát đi thông điệp cứng rắn hơn về lạm phát, đồng EUR có thể phục hồi, qua đó tạo áp lực giảm lên chỉ số DXY. Ngược lại, bức tranh tăng trưởng ảm đạm tại châu Âu sẽ củng cố vị thế tương đối của đồng USD. Tương tự, tại châu Á, động thái điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cũng có thể ảnh hưởng tới tâm lý thị trường, nhất là khi đồng nhân dân tệ vừa trải qua giai đoạn biến động mạnh.

Nhìn tổng thể, tuần đầu tháng 3 sẽ là giai đoạn “kiểm định kỳ vọng” đối với đồng USD. Sau nhịp phục hồi theo tháng, đồng tiền này cần thêm động lực từ dữ liệu kinh tế hoặc thông điệp chính sách rõ ràng để duy trì đà tăng. Trong kịch bản cơ sở, đồng USD nhiều khả năng tiếp tục giao dịch thận trọng, với biên độ dao động phụ thuộc vào từng thông tin cụ thể./.