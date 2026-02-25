Sáng ngày 25/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.057 VND, tăng 4 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,18%, hiện ở mức 97,88 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.851 - 26.255 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.955 - 26.305 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.955 đồng 26.305 đồng Vietinbank 26.000 đồng 26.305 đồng BIDV 25.975 đồng 26.305 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.031 - 30.981 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.054 đồng 31.639 đồng Vietinbank 30.356 đồng 31.716 đồng BIDV 30.327 đồng 31.637 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 - 170 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.06 đồng 173.42 đồng Vietinbank 163.58 đồng 173.08 đồng BIDV 165.21 đồng 173.19 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 25/2/2026, tăng 29 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.738 - 26.858 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,18%, hiện ở mức 97,88 điểm.

Đồng USD mạnh lên trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong khi các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi cách chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định triển khai các mức thuế mới.

Đồng Yên Nhật Bản giảm giá vào thứ Ba sau khi có tin cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã bày tỏ sự dè dặt của mình về việc tiếp tục tăng lãi suất với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda, làm dấy lên nghi ngờ về đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Đồng Yên Nhật giảm 0,69% so với đồng bạc xanh, xuống 155,74 yên/USD. Đồng EUR giảm 0,03%, xuống 1,178 USD.

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tăng lên mức mạnh nhất so với đồng USD kể từ tháng 4/2023, khi giới đầu tư đặt cược rằng kế hoạch thuế quan mới của Mỹ sẽ hỗ trợ xuất khẩu của nước này. Đồng tiền này gần nhất tăng 0,16%, lên 6,878 Nhân dân tệ/USD./.