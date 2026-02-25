Tỷ giá USD hôm nay (25/2): Thế giới và
Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.851 - 26.255 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.955 - 26.305 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.955 đồng

26.305 đồng

Vietinbank

26.000 đồng

26.305 đồng

BIDV

25.975 đồng

26.305 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.031 - 30.981 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

30.054 đồng

31.639 đồng

Vietinbank

30.356 đồng

31.716 đồng

BIDV

30.327 đồng

31.637 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 - 170 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

163.06 đồng

173.42 đồng

Vietinbank

163.58 đồng

173.08 đồng

BIDV

165.21 đồng

173.19 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 25/2/2026, tăng 29 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.738 - 26.858 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,18%, hiện ở mức 97,88 điểm.

Đồng USD mạnh lên trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong khi các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi cách chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định triển khai các mức thuế mới.

Đồng Yên Nhật Bản giảm giá vào thứ Ba sau khi có tin cho rằng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã bày tỏ sự dè dặt của mình về việc tiếp tục tăng lãi suất với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda, làm dấy lên nghi ngờ về đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Đồng Yên Nhật giảm 0,69% so với đồng bạc xanh, xuống 155,74 yên/USD. Đồng EUR giảm 0,03%, xuống 1,178 USD.

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tăng lên mức mạnh nhất so với đồng USD kể từ tháng 4/2023, khi giới đầu tư đặt cược rằng kế hoạch thuế quan mới của Mỹ sẽ hỗ trợ xuất khẩu của nước này. Đồng tiền này gần nhất tăng 0,16%, lên 6,878 Nhân dân tệ/USD./.