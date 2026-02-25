10 ngày nhận 50 phản ánh, phạt gần 2,3 tỷ đồng xe khách nhồi nhét dịp Tết

Công khai số điện thoại Cục trưởng CSGT:

(TBTCO) - Chỉ trong 10 ngày (13 - 23/2/2026), đường dây nóng của Cục trưởng Cảnh sát giao thông CSGT (0789388539) đã tiếp nhận 50 phản ánh về xe khách vi phạm và gửi các đơn vị, địa phương để trực tiếp kiểm tra, xử lý. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện 27 trường hợp chở quá số người quy định, nhiều xe “nhồi” khách vượt 100%, tổng số tiền xử phạt gần 2,3 tỷ đồng, tước phù hiệu và trừ điểm giấy phép lái xe hàng loạt.

Lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương đã bố trí kiểm tra 50 trường hợp; phát hiện 27 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách chở quá số người quy định; lập biên bản vi phạm hành chính 27 trường hợp đối với lái xe và chủ phương tiện; Tổng tiền phạt đối với lái xe 527.600.000 đồng; chủ phương tiện 1.769.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng phù hiệu xe ô tô khách 02 tháng 08 trường hợp; Trừ điểm giấy phép lái xe 08 trường hợp.

Hình ảnh hành khách nằm cả xuống sàn ô tô trong hành trình về quê ăn Tết (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể như sau:

1. Ngày 13/02/2026 (26 Tết) PC08 Phú Thọ kiểm tra xe khách 25B-002.92 vi phạm : “Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (65 người/ 34 chỗ) quá 31 người” = 91%

2. Ngày 13/02/2026 (26 Tết) PC08 Phú Thọ kiểm tra xe khách 27B-004.37 vi phạm : "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (55 người/ 41 chỗ) quá 14 người " = 34%

3. Ngày 13/02/2026 (26 tết) PC08 Thái Nguyên kiểm tra xe khách 22H02611 vi phạm: "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (62 người/19 chỗ) quá 43 người " = 226%

4. Ngày 14/02/2026 (27 Tết), PC08 Đồng Nai kiểm tra xe ô tô khách 75B-01363 vi phạm: "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (54 người/ 45 chỗ) quá 9 người" = 20%

5. Ngày 14/02/2026 (27 Tết), PC08 Tuyên Quang kiểm tra xe ô tô khách 22H-026.93 vi phạm: "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (26 người/ 25 chỗ) quá 1 người = 4%

Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539. Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67). Theo Cục CSGT, người dân cũng có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.

6. Ngày 14/02/2026 (27 Tết) PC08 Huế kiểm tra 37H-12229 vi phạm: "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (65 người/ 41 chỗ) quá 24 người" = 59%

7. Ngày 18/02/2026 (mùng 2 tết) PC08 Quảng Ngãi kiểm tra xe ô tô khách mang biển số 47H-061.93 vi phạm: "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (52 người/ 45 chỗ) quá 7 người = 16%

8. Ngày 18/02/2026 (mùng 2 tết) PC08 Bắc Ninh kiểm tra xe khách biển số 29F01291 vi phạm: "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (40 người/ 22 chỗ) quá 18 người" = 82%

9. Ngày 18/02/2026 (mùng 2 tết) Đội Cao tốc số 1 kiểm tra xe khách biển số 35H-02306 vi phạm: "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (58 người/ 45 chỗ) quá 13 người " = 29%

10. Ngày 18/02/2026 PC08 Hưng Yên kiểm tra xe ô tô khách 17F00220 vi phạm: “ Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (109 người/ 45 chỗ) quá 64 người " = 142%

11. Ngày 20/02/2026 (mùng 4 tết), PC08 Đồng Tháp kiểm tra xe ô tô khách mang biển số 71H-025.32 (qua kiểm tra thực tế 55/42 người, quá 13 người) = 31%

12. Ngày 20/02/2026 (mùng 4 tết), Đội Cao tốc số 1 kiểm tra xe ô tô khách 19B-013.68 “Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (40 người/28 chỗ) quá 12 người” = 43%

13. Ngày 20/02/2026 (mùng 4 tết), Đội cao tốc số 6 kiểm tra xe ô tô khách 79H04547 chở quá số người quy định (34 người/24 chỗ, quá 10 người) = 42%

14. Đội cao tốc số 3 kiểm tra xe khách 90B-00407(35 người/29 chỗ) quá 06 người = 21%

15. Đội cao tốc số 3 kiểm tra xe khách 37H-13910 (37 người/26 chỗ) quá 11 người = 42%

16. Đội cao tốc số 3 kiểm tra xe khách 36B02657 (71 người/46 chỗ) quá 25 người = 54%

17. Đội cao tốc số 3 kiểm tra xe khách 18B00771(40 người/29 chỗ) quá 11 người = 38%

18. Ngày 22/2/2026 (mùng 6 tết) Đội Cao tốc số 2: kiểm tra xe khách 15H08952 (32 người/16 chỗ) quá 16 người = 100%

19. Ngày 22/2/2026 (mùng 6 tết) PC08 Bắc Ninh: kiểm tra xe khách 22F-00004 quá (38 người/ 28 chỗ) 10 người = 36%

20. Ngày 22/2/2026 (mùng 6 tết) PC08 Tuyên Quang: kiểm tra xe khách 22E00374 (46 người/28 chỗ) quá 18 người = 64%

21. Ngày 22/2/2026 (mùng 6 tết) Pc08 Tuyên Quang: kiểm tra xe khách 23F-000.55 (64 người/43 chỗ) quá 21 người = 49%

22. Ngày 22/2/2026 (mùng 6 tết) Pc08 Đà Nẵng kiểm tra xe khách 73B-01184 (61 người/45 chỗ) quá 16 người= 36%

23. Ngày 22/2/2026 (mùng 6 tết) Pc08 Hà Nội kiểm tra xe khách 36B-08455 (48 người/46 chỗ) quá 02 người= 4%

24. Ngày 22/2/2026 (mùng 6 tết) Pc08 Đồng Nai kiểm tra xe khách 60B-042.71 (48 người/46 chỗ) quá 02 người

25. Ngày 23/2/2026 (mùng 7 tết) Pc08 Quảng Ngãi kiểm tra xe khách 47b-016.17 (61 người/45 chỗ) quá 16 người = 36 %

26. Ngày 23/02/2026 (mùng 8 tết ), Đội CSGT Cao tốc số 4 kiểm tra xe ô tô khách 17B-01960 vi phạm: "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (50 người/ 35 chỗ) quá 15 người" = 43%.

27. Ngày 23/02/2026 (mùng 8 tết ), PC08 Cần Thơ kiểm tra xe ô tô khách 50H-30442 vi phạm: "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (57người/ 43 chỗ) quá 14 người" = 33%.