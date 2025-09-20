Hải quan tiếp thu, nâng cao chất lượng đường dây nóng phục vụ người dân, doanh nghiệp

(TBTCO) - Trong thời gian qua, có một số thông tin phản ánh của doanh nghiệp về việc tiếp nhận và hỗ trợ của cơ quan hải quan chưa được kịp thời. Cục Hải quan đã rà soát, kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân, có phương án khắc phục và nâng cao chất lượng đường dây nóng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hải quan tiếp nhận, xử lý 13.500 – 14.000 cuộc gọi và email/tháng

Cục Hải quan cho biết, trong thời gian qua, các thông tin qua đường dây nóng 19009299 và thư điện tử được tiếp nhận và xử lý đúng quy định nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật hải quan; hỗ trợ, giải quyết kịp thời những vướng mắc của người dân và doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh.

Cán bộ hải quan tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng. Ảnh: CHQ

Hiện nay, Cục Hải quan đã phân công công chức tăng cường làm việc ngoài giờ hành chính để xử lý hồ sơ không để quá hạn ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa của doanh nghiệp.

Theo số liệu thống kê, trung bình khoảng 13.500 – 14.000 cuộc gọi và email cần xử lý trong một tháng, tương đương trung bình 400 – 450 cuộc gọi và email cần xử lý trong một ngày, với thời gian xử lý một yêu cầu vướng mắc từ 05-10 phút. Số lượng cuộc gọi và email nhiều với số lượng lớn vướng mắc liên quan đến các hệ thống công nghệ thông tin.

Sau quá trình sắp xếp, tinh gọn theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới của Cục Hải quan, bộ phận hỗ trợ tiếp nhận và xử lý vướng mắc người sử dụng (bộ phận HelpDesk) chỉ có 4 nhân sự.

Với số lượng công việc lớn, yêu cầu đảm bảo duy trì đường dây nóng 24/7 (kể cả thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết), bộ phận HelpDesk đã rất nỗ lực, nâng cao trách nhiệm trong xử lý các vướng mắc, yêu cầu hỗ trợ của người dân, doanh nghiệp; tuân thủ các quy tắc ứng xử chuẩn mực, quy định, quy chế của Cục Hải quan khi trao đổi với người dân, doanh nghiệp với tỷ lệ tiếp nhận, xử lý đạt khoảng 70%. Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn và nhân sự thiếu hụt dẫn đến tình trạng quá tải, có một số thời điểm không kịp thời trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin, đặc biệt khi có hệ thống công nghệ thông tin phát sinh sự cố.

Cầu thị, nâng cao hiệu quả đường dây nóng

Tối ngày 18/9, Cục Hải quan phát đi thông cáo cho biết, trong thời gian qua, có một số các thông tin dư luận phản ánh về việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng Cục Hải quan 19009299.

Hải quan cầu thị, nâng cao hiệu quả đường dây nóng. Ảnh: CHQ

Cục Hải quan ghi nhận các phản ánh mang tính xây dựng và nghiêm túc tiếp thu, xử lý để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan.

Cơ quan hải quan cũng cho biết, có một số thông tin chưa chính xác, xuất phát từ phía doanh nghiệp chưa hiểu rõ các quy định pháp luật, quy trình đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS… cá biệt, có trường hợp cá nhân phản ánh không đúng nội dung, có phát ngôn xúc phạm đến cán bộ, công chức hỗ trợ, làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, xử lý thông tin.

Với tinh thần cầu thị, Cục Hải quan cung cấp thông tin chính thống để người dân, doanh nghiệp nắm và chia sẻ, đồng hành cùng cơ quan hải quan tiếp tục phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả nền hành chính công.

Cục Hải quan tổ chức triển khai đường dây nóng 19009299 gồm 2 nhánh:

Nhánh 1 (Bấm phím 1): Tiếp nhận, xử lý thông tin qua Đường dây nóng, phạm vi tiếp nhận: Thông tin về tố giác, tin báo về tội phạm; về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; về hành vi tham nhũng, tiêu cực; liên quan đến thủ tục hải quan (vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan).

Nhánh 02 (Bấm phím 2): Hỗ trợ thủ tục hải quan điện tử và Cổng thông tin một cửa Quốc gia. Hỗ trợ người sử dụng (bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, công chức hải quan và các bên liên quan khác) trong quá trình sử dụng các hệ thống CNTT tập trung ngành hải quan. Cổng thông tin một cửa Quốc gia và ASEAN). Hướng dẫn, giải đáp chính sách, quy trình thủ tục hải quan; tiếp nhận những kiến nghị, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa.