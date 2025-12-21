Từ đầu tư chiều sâu đến hóa chất công nghệ cao: DAP - Vinachem mở hướng tham gia chuỗi giá trị bán dẫn

(TBTCO) - Ngày 19/12/2025, tại Khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng), Công ty Cổ phần DAP - Vinachem tổ chức Lễ khởi công Dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”.

Đây là một trong 234 công trình, dự án được lựa chọn tổ chức khởi công và khánh thành đồng loạt trên cả nước vào ngày 19/12, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, không chỉ nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng phân bón MAP mà còn là bước đi quan trọng hướng tới hóa chất công nghệ cao và chuỗi giá trị bán dẫn.

Ông cho biết, theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành trong 15 tháng. Tuy nhiên, để tạo đột phá về tiến độ, Chủ tịch giao nhiệm vụ trong 10 tháng phải có sản phẩm đầu tiên. Chủ tịch Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh: “Thời gian là tiền, tiến độ là tiền. Yêu cầu tự động hóa tối đa dây chuyền sản xuất, không bóc ngắn cắn dài, làm đến nơi đến chốn và công khai minh bạch”.

Ông Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu tại sự kiện

Ông Hiệp khẳng định, dự án là bước đi chiến lược của DAP - Vinachem, đồng thời đặt nền móng cho nghiên cứu, phát triển các sản phẩm hóa chất tinh khiết phục vụ công nghiệp điện tử, bán dẫn và chế biến đất hiếm. Ông yêu cầu tinh thần quyết liệt, khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn, yêu cầu toàn bộ đội ngũ Công ty và nhà thầu tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu 10 tháng có sản phẩm.

Việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm của DAP - Vinachem trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric, phát triển sản phẩm MAP, tận dụng hiệu quả các sản phẩm phụ, phù hợp với xu thế phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn. Dự án cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Vũ Văn Bằng, Tổng Giám đốc DAP - Vinachem, cho biết, sau 17 năm vận hành ổn định, cùng 5 năm chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính và công nghệ, đây là thời điểm chín muồi để cải tạo, nâng cấp công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và đầu tư xây dựng dự án sản xuất 60.000 tấn MAP/năm.

Sau quá trình khảo sát và đánh giá các nhà thầu uy tín, DAP - Vinachem đã tổ chức đấu thầu quốc tế và lựa chọn ECEC làm tổng thầu EPC. ECEC sở hữu kinh nghiệm, năng lực thiết kế xây dựng và hiểu biết sâu sắc hệ thống công nghệ nhà máy DAP hiện hữu, giúp kết nối hiệu quả giữa thiết bị cũ và mới, cũng như quá trình lắp đặt, chạy thử và vận hành.

Các đại biểu tiến hành nghi thức Lễ khởi công

Lễ khởi công dự án DAP - Vinachem không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm phân bón và hiệu quả chuỗi giá trị phosphat, mà còn là bước đi khởi đầu trong định hướng nghiên cứu lâu dài về hóa chất công nghệ cao. Thông qua đầu tư chiều sâu và cải tiến công nghệ, DAP - Vinachem từng bước chuẩn bị các điều kiện về công nghệ và quản lý chất lượng để tiếp cận khả năng cung ứng hóa chất tinh khiết, phục vụ các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn và chế biến đất hiếm, phù hợp với chiến lược dài hạn và xu thế phát triển của doanh nghiệp.

Tại lễ khởi công, ông Vũ Văn Bằng, Tổng Giám đốc DAP - Vinachem, và ông Lý Lập Tân, Chủ tịch ECEC, chính thức nhận nhiệm vụ do Chủ tịch Vinachem giao hoàn thành sản phẩm đầu tiên của dự án trong 10 tháng.

Ông Vũ Văn Bằng khẳng định DAP - Vinachem sẽ tập trung toàn lực, triển khai các giải pháp công nghệ tối ưu, nâng cao chất lượng axit phosphoric và MAP, phối hợp chặt chẽ với ECEC để đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Ông Lý Lập Tân cam kết ECEC sẽ huy động đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, áp dụng các quy trình quản lý tiên tiến, kiểm soát chất lượng toàn diện và đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, thân thiện môi trường và hiệu quả cao nhất./.