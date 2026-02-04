(TBTCO) - Trước nguy cơ ùn ứ hàng thực phẩm nhập khẩu, ngày 4/4/2026, Cục Hải quan phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành bố trí cán bộ trực 24/7, ưu tiên xử lý hồ sơ, đẩy nhanh thông quan, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, giảm áp lực cho doanh nghiệp trong cao điểm đầu năm.

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu, ngày 4/2/2026, Cục Hải quan đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các chi cục hải quan khu vực tập trung cao độ cho công tác thông quan thực phẩm nhập khẩu.

Hải quan hỏa tốc tháo gỡ ách tắc, thông quan 24/7 thực phẩm nhập khẩu. Ảnh: CTVAH

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu lãnh đạo và công chức các đơn vị bố trí trực 24/7, ưu tiên giải quyết thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm nhập khẩu trong giai đoạn cao điểm sát Tết Nguyên đán. Mục tiêu là bảo đảm hồ sơ được xử lý đúng quy định, hàng hóa được thông quan nhanh chóng, tránh phát sinh tồn đọng tại cảng, cửa khẩu.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo ngay những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục đối với thực phẩm nhập khẩu. Riêng các lô hàng thực phẩm còn tồn tại cảng, chưa hoàn tất thủ tục hoặc chưa thông quan phải tổng hợp, báo cáo về Cục Hải quan theo các mốc thời gian cụ thể trong ngày để kịp thời có phương án xử lý.

Đáng chú ý, các trường hợp hàng đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan, hoặc hàng đã về cảng, cửa khẩu nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai cũng được yêu cầu rà soát, phân loại chi tiết, nhằm chủ động tháo gỡ, hạn chế tối đa nguy cơ ách tắc kéo dài.

Song song với đó, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan được giao bố trí cán bộ trực hệ thống, bảo đảm hạ tầng xử lý dữ liệu điện tử hoạt động thông suốt, không để nghẽn hệ thống ảnh hưởng đến tiến độ thông quan.