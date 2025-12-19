Đoàn Thanh niên DATC: Khát vọng - Tiên phong - Đổi mới - Sáng tạo - Đoàn kết - Phát triển

(TBTCO) - Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn Thanh niên DATC xác định khẩu hiệu hành động là: Khát vọng - Tiên phong - Đổi mới - Sáng tạo - Đoàn kết - Phát triển. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ là đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghệ số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Trong điều kiện đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo công ty; đồng thời đòi hỏi tổ chức Đoàn phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để theo kịp yêu cầu thực tiễn và sự phát triển nhanh của công nghệ.

Trên cơ sở dự báo tình hình, Đoàn Thanh niên DATC xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng và là môi trường giáo dục, rèn luyện thanh niên. Trọng tâm xuyên suốt là giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí và khát vọng cống hiến; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Ngày 11/9/2025, Đoàn Thanh niên DATC đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên DATC xác định phát huy vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững của đất nước. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo được coi là một trong những định hướng quan trọng trong suốt nhiệm kỳ.

Về phương hướng hành động, Đoàn Thanh niên DATC tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, đổi mới phong cách hoạt động theo hướng năng động, nhanh nhạy, đáp ứng tốt hơn những yêu cầu ngày càng cao của công tác thanh niên trong giai đoạn mới. Công tác sinh hoạt chi đoàn được xác định phải tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyên môn của công ty.

Báo cáo của Đoàn Thanh niên cũng nhấn mạnh việc xây dựng và tổ chức các chương trình, hoạt động của Đoàn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty và kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của DATC. Các phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ được đẩy mạnh, qua đó góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho công ty trong trung và dài hạn.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đoàn Thanh niên DATC đặt mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng và Đoàn các cấp. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông hiện đại để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được nhấn mạnh rõ trong báo cáo.

Ngày 11/9/2025, Đoàn Thanh niên DATC đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Song song với đó, Đoàn Thanh niên DATC sẽ triển khai phong trào “5 tiên phong”, tập trung vào các nội dung: tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong trong hội nhập; tiên phong trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây được coi là những trụ cột quan trọng để phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ DATC trong giai đoạn mới.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên cũng được đặt ra với yêu cầu cao hơn. Đoàn Thanh niên DATC xác định tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng công tác cán bộ Đoàn từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến thực hiện các chế độ, chính sách. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm hoạt động Đoàn được triển khai đồng bộ, nền nếp và hiệu quả.

Về tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đoàn Thanh niên DATC tiếp tục thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, đảng viên trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cũng như tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến thanh niên.

Có thể nói, phương hướng và kế hoạch hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đoàn Thanh niên DATC được xây dựng tương đối toàn diện, bám sát định hướng của Đảng ủy, Đoàn cấp trên và yêu cầu thực tiễn của Công ty. Việc tổ chức triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra sẽ là yếu tố then chốt để tuổi trẻ DATC tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển bền vững của công ty trong giai đoạn tới.