Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025–2030

(TBTCO) - Hội nghị Ban Thường vụ và Ban Chấp hành mở rộng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 –2030 của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã thống nhất các nội dung trọng tâm về tổ chức, phân công nhiệm vụ và định hướng hoạt động trong giai đoạn mới.

Chiều ngày 11/12, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, nhằm thống nhất các nội dung trọng tâm và phương thức triển khai công tác trong giai đoạn mới.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc và Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ. Hội nghị được tổ chức theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, tập trung vào việc rà soát, thảo luận và thống nhất những nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thành Duy.

Trong chương trình làm việc, Hội nghị đã xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhằm bảo đảm rõ người, rõ việc, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các mặt công tác Đoàn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ tổ chức chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2025.

Chương trình được tổ chức tại Học viện Chính sách và Phát triển, với các hoạt động trọng tâm gồm chiếu phim tài liệu “Tổ quốc trong tim”, tác phẩm mang ý nghĩa giáo dục về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chiếu bộ phim “Mưa đỏ”, tái hiện những câu chuyện, ký ức và sự hy sinh của các chiến sĩ, qua đó góp phần bồi đắp lý tưởng sống cho đoàn viên, thanh niên.

Cùng với đó, chương trình sẽ tổ chức hội thao với các môn thi đấu như bóng đá mini, pickleball, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, thanh niên.

Chương trình tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, gắn với việc biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu. Đồng thời, Ban Thường vụ đã quán triệt các nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn mới của Đảng ủy Bộ Tài chính, để bảo đảm việc triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn tới thống nhất, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Hội nghị đã thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 của Ban Thường vụ Đoàn Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ, làm cơ sở để tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn trong toàn Bộ.

Một số hình ảnh hoạt động “Thu pin cũ – Đổi cây xanh” sau Hội nghị: