Sáng ngày 12/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.148 VND/USD, giảm 6 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,43%, ở mức 98,36.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.947 VND/USD - 26.361 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.105 - 26.405 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.105 đồng 26.405 đồng Vietinbank 26.120 đồng 26.405 đồng BIDV 26.135 đồng 26.405 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.973 - 30.918 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.106 đồng 31.693 đồng Vietinbank 30.402 đồng 31.762 đồng BIDV 30.495 đồng 31.737 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 163.21 đồng 173.58 đồng Vietinbank 164.59 đồng 174.09 đồng BIDV 166.09 đồng 173.66 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 12/12/2025, giảm 18 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.148 - 27.248 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,43%, ở mức 98,36.

Đồng USD giảm mạnh trong phiên thứ Năm, rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng so với đồng EUR, Franc Thụy Sĩ và Bảng Anh, đồng thời nối dài đà giảm từ phiên trước, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra triển vọng chính sách kém “diều hâu” hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Đồng Franc Thụy Sĩ nhận được lực đỡ sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ quyết định giữ nguyên lãi suất. Đồng USD giảm 0,6% so với Franc, xuống còn 0,7947, trước đó có lúc chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11.

Đồng EUR tăng 0,4%, lên 1,1740 USD, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 3/10. Đồng Bảng Anh đi ngang ở mức 1,3387 USD, dù trước đó đã vươn lên mức cao nhất khoảng hai tháng. Đồng USD cũng giảm so với Yên Nhật, mất 0,3% xuống 155,61 Yên.

Bên cạnh đó, đồng Franc Thụy Sĩ tăng giá sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0% và cho biết thỏa thuận mới nhằm giảm thuế đối với hàng hóa Thụy Sĩ xuất sang Mỹ đã cải thiện triển vọng kinh tế, dù lạm phát thực tế thấp hơn kỳ vọng.

Đồng EUR giảm 0,2% so với Franc, xuống 0,9331 Franc.

Đồng đô la Australia (AUD) suy yếu sau khi dữ liệu cho thấy việc làm trong tháng 11 giảm mạnh nhất trong chín tháng. Đồng AUD giảm 0,2%, xuống còn 0,6663 USD./.