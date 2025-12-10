Giá xăng dầu ngày mai dự báo có thể đảo chiều giảm từ 50 - 290 đồng/lít

Giá xăng trong nước ngày mai (11/12) được dự báo có thể sẽ đảo chiều giảm. Theo đó, giá xăng RON 95-III có thể giảm khoảng 290 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II có thể giảm khoảng 80 đồng/lít; dầu Diesel giảm khoảng 50 đồng/lít.

Giá xăng trong nước ngày mai được dự báo có thể sẽ đảo chiều giảm. Ảnh tư liệu

Theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (11/12). Với xu hướng này, dự kiến giá xăng trong nước nhiều khả năng sẽ đảo chiều giảm so với kỳ điều chỉnh lần trước (4/12).

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành tuần qua chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ quyết định giữ nguyên mức sản lượng khai thác dầu cho đến hết năm 2026; căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn; Hoa Kỳ và Nga không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraina… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới tiếp tục giảm gần 1%. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30, giá dầu Brent giảm 0,43 USD/thùng, tương đương 0,69%, xuống còn 62,06 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,51 USD/thùng, tương đương 0,87%, xuống còn 58,37 USD/thùng.

Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu trong nước sẽ biến động theo tình hình xăng dầu thế giới. Theo diễn biến thị trường hiện nay, dự báo trong kỳ điều hành ngày mai, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ giảm.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng RON 95-III trong nước ngày mai dự báo có thể giảm khoảng 290 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II giảm khoảng 80 đồng/lít; dầu Diesel giảm khoảng 50 đồng/lít.

Trong khi đó, Viện Dầu khí Việt Nam dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành ngày mai 11/12 giảm 1,1 - 2%. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 218 đồng (1,1%) về mức 19.602 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo giảm 411 đồng (2%) về mức 20.049 đồng/lít.

Giá dầu diesel có thể giảm 1,1% về mức 18.187 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm 0,9% về mức 18.716 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm 0,3% về mức 13.390 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ đảo chiều giảm sau khi được điều chỉnh tăng vào tuần trước. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 46 phiên điều chỉnh, trong đó có 20 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Trong phiên điều chỉnh tuần qua (ngày 4/12), giá xăng đồng loạt tăng. Trong đó, xăng E5 RON 92 có giá 19.822 đồng/lít (tăng 534 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).

Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm. Dầu diesel 0.05S có giá 18.380 đồng/lít (giảm 420 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 18.893 đồng/lít (giảm 580 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 13.436 đồng/kg (giảm 52 đồng/kg)./.