(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 20/2, liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó giá xăng giảm, trong khi đó giá dầu tăng.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 18.634 đồng/lít, giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 518 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 19.152 đồng/lít, giảm 146 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.525 đồng/lít, tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu hỏa không cao hơn 18.615 đồng/lít, tăng 103 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.862 đồng/kg, tăng 293 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15h chiều 20/2, giá xăng giảm 200 đồng/lít. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/02/2026 - 19/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu gia tăng; OPEC+ dự kiến tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 4 năm nay; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn; đàm phán hòa bình giữa Nga và Ucraina kết thúc nhưng không đạt được sự thỏa hiệp… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 12/02/2026 và kỳ điều hành ngày 20/02/2026 là: 73,570 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 giảm 1,210 USD/thùng, tương đương giảm 1,62%; 75,725 USD/thùng xăng RON95 giảm 0,855 USD/thùng, tương đương giảm 1,12%; 87,905 USD/thùng dầu hỏa tăng 0,461 USD/thùng, tương đương tăng 0,53%; 87,755 USD/thùng dầu điêzen 0,05S tăng 0,223 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%; 435,653 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S tăng 9,691 USD/tấn, tương đương tăng 2,28%.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cũng theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), theo báo cáo của các Sở Công thương, tổng giá trị lượng hàng dự trữ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng khoảng 10 - 15% so với tháng bình thường; tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, mức tăng dự trữ với mặt hàng thiết yếu đạt 20-40%.

Đến nay, 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch hoặc triển khai chương trình bình ổn thị trường dịp Tết. Tại Hà Nội, 19 đơn vị tham gia cung ứng qua khoảng 10.700 điểm bán; tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23% đến 43% thị phần tùy nhóm hàng. Các doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5 - 10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết.

Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Công thương đã phân giao tổng nguồn tối thiểu gần 31,8 triệu m3/tấn năm 2026, bình quân khoảng 2,65 triệu m³/tấn/tháng. Mục tiêu xuyên suốt là không để thiếu nguồn cung trong mọi tình huống./.