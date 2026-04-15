Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận sáng ngày 15/4, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC và PNJ đồng loạt nâng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên ngưỡng 170,5 - 173 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, giá mua vào tăng 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng miếng lên vùng 170 - 173 triệu đồng/lượng, với mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Đà tăng không chỉ tập trung ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 170,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 172,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Tương tự, DOJI điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 170 - 173 triệu đồng/lượng.

Ở các doanh nghiệp khác, PNJ ghi nhận mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa giá vàng nhẫn lên vùng 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng nâng giá thêm 1,2 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 1,2 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giá vàng nhẫn phổ biến dao động trong khoảng 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.841,9 USD/ounce, tăng khoảng 100 USD/ounce trong 24 giờ qua (tương đương 2,11%). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng quốc tế đạt khoảng 154,4 triệu đồng/lượng (chưa thuế, phí), thu hẹp chênh lệch với vàng trong nước xuống còn khoảng 18,6 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá nội địa cũng tăng mạnh.

Động lực chính hỗ trợ vàng đến từ việc đồng USD suy yếu, giúp kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng với đó, diễn biến hạ nhiệt của giá dầu và kỳ vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran cũng góp phần ổn định tâm lý thị trường.

Theo ông Bob Haberkorn - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, xu hướng giá vàng trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán, khi những tín hiệu tích cực có thể tiếp tục hỗ trợ đà tăng.

Ở góc độ vĩ mô, dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng thấp hơn dự báo trong tháng 3, dù áp lực từ giá năng lượng vẫn hiện hữu. Thị trường hiện chỉ dự báo khoảng 28% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay, khiến vàng - tài sản không sinh lãi phần nào chịu áp lực.

Dù vậy, ông Carsten Fritsch - Nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank cho rằng giá vàng vẫn được hỗ trợ khi kỳ vọng lạm phát chưa tăng mạnh và chưa có dấu hiệu Fed sẽ nâng lãi suất trở lại. Trong khi đó, ông Christopher Lewis - Nhà phân tích thị trường tại FXEmpire.com nhận định vàng vẫn giữ xu hướng tích cực nhờ vùng hỗ trợ quanh 4.600 USD/ounce, nhưng cảnh báo rủi ro điều chỉnh nếu xuất hiện thông tin bất lợi từ các cuộc đàm phán.