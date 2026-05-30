Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%, cao nhất từ đầu tháng 4/2026

Trong tuần cuối cùng của tháng 5/2026, từ ngày 25/5 đến ngày 29/5, Ngân hàng Nhà nước đã đảo chiều mạnh hoạt động trên thị trường mở (OMO) sau hai tuần liên tiếp hút ròng thanh khoản khỏi hệ thống.

Qua kênh cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng hơn 129.480,31 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày; với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm, lượng phát hành tăng mạnh hai phiên giữa tuần (ngày 26 - 27/5) khi lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh. Trong khi đó, lượng đáo hạn ở mức cao, lên tới 98.747 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 30.732,83 tỷ đồng ra thị trường. Tính đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh thị trường mở tăng lên 332.311,66 tỷ đồng.

Thanh khoản hệ thống vẫn chịu áp lực đáng kể khi lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh lên gần 8% trong tuần ở nhiều kỳ hạn, lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2026. Đồng thời, quy mô giao dịch trên thị trường liên ngân hàng cũng tăng vọt, vượt 800.000 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn gia tăng trong hệ thống ngân hàng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất các kỳ hạn tiếp tục neo ở vùng cao.

Tại ngày 29/5, lãi suất qua đêm ở mức 6,96%/năm, tăng 0,39 điểm phần trăm so với cuối tuần trước. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần ở mức 7,38%/năm, tăng 0,68 điểm phần trăm; kỳ hạn 2 tuần lên 7,35%/năm, tăng 0,33 điểm phần trăm; kỳ hạn 1 tháng ở mức 7,32%/năm, tăng 0,34 điểm phần trăm và kỳ hạn 3 tháng lên 7,69%/năm, tăng 0,49 điểm phần trăm.

Dù Ngân hàng Nhà nước đã chuyển sang bơm ròng thanh khoản quy mô lớn, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy áp lực tỷ giá và nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng chưa hạ nhiệt đáng kể cuối tháng 5/2026.

Theo đánh giá của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta), áp lực thanh khoản nhìn chung vẫn hiện hữu khi lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn 6 tháng (7,5 - 8,5%) 9 tháng (7,3 - 8,3%) liên tục tăng từ đầu năm 2026 đến nay, trong bối cảnh nhu cầu vốn ở mức cao khi tăng trưởng tín dụng 4 tháng đầu năm 2026 ở mức 4,4% và tăng trưởng huy động chỉ khoảng 2,6%.

“Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, Ngân hàng Nhà nước sẽ có các biện pháp hỗ trợ thị trường hoặc tăng quy mô phát hành OMO và lãi suất liên ngân hàng có thể không chịu áp lực lớn như giai đoạn đầu năm 2026. Đồng thời, duy trì quan điểm lãi suất trên thị trường 1 sẽ tiếp tục duy trì ở mặt bằng hiện tại ít nhất tới hết quý II/2026” - Chứng khoán Yuanta nêu quan điểm.

USD tự do đảo chiều giảm mạnh, DXY dao động hẹp

Về biến động trên thị trường ngoại hối, trong tuần từ ngày 25/5 đến ngày 29/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục duy trì xu hướng tăng tuần thứ 3 liên tiếp, song mức tăng đã chậm lại đáng kể.

Chốt phiên ngày 29/5, tỷ giá trung tâm ở mức 25.139 đồng, tăng tổng cộng 5 đồng so với cuối tuần trước. Trong tuần, tỷ giá trung tâm chủ yếu dao động hẹp, với các phiên tăng, hoặc giảm nhẹ 1 - 2 đồng xen kẽ.

Tỷ giá chính thức vẫn được điều hành theo hướng ổn định và kiểm soát biến động trong biên độ hẹp. Ảnh tư liệu.

Tỷ giá USD tự do phiên cuối tuần dao động quanh 26.380 - 26.420 VND/USD, giảm tới 140 đồng so với cuối tuần trước, đảo chiều hoàn toàn so với mức tăng 120 đồng của tuần trước đó. Đáng chú ý, trong phần lớn các phiên giao dịch trong tuần, giá USD tự do gần như đi ngang và không có nhiều biến động.

Diễn biến này cho thấy áp lực tỷ giá trên thị trường tự do đã phần nào hạ nhiệt, trong khi tỷ giá chính thức vẫn được điều hành theo hướng ổn định và kiểm soát biến động trong biên độ hẹp.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tuần qua dao động hẹp quanh ngưỡng 99 điểm, trong bối cảnh tâm lý thị trường dần ổn định hơn trước những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Đồng USD chịu áp lực giảm sau khi xuất hiện các báo cáo cho thấy Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ về một biên bản ghi nhớ, nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và nối lại các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, thỏa thuận này được cho là vẫn cần sự phê chuẩn cuối cùng từ Tổng thống Donald Trump. Thông tin trên đã giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu, qua đó, làm suy yếu nhu cầu trú ẩn vào đồng USD.

Trước đó, đồng bạc xanh từng tăng mạnh cùng đà leo thang của giá dầu, khi thị trường lo ngại căng thẳng địa chính trị có thể đẩy lạm phát tăng trở lại và khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến.

Theo đánh giá của nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta, tỷ giá thị trường tự do giảm, nhờ hỗ trợ bởi thị trường vàng, kéo chênh lệch giữa kênh tự do và ngân hàng tiếp tục thu hẹp. Giá vàng thế giới đang chịu áp lực khi USD và lợi suất Mỹ tăng, làm giảm sức hấp dẫn của vàng, trong khi kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay tiếp tục bị thu hẹp.

“Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND sẽ chịu áp lực khi đồng USD khả năng mạnh lên trong ngắn hạn, nhưng không đáng kể, nhờ giá vàng hạ nhiệt và lãi suất ổn định” - nhóm phân tích của Chứng khoán Yuanta nhận định./.