Doanh nghiệp niêm yết tăng tốc M&A cùng ngành

Bước chuyển mới tại OCH

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây của Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) và One Capital Hospitality (OCH) - công ty con do tập đoàn này sở hữu 59,85% vốn, nội dung thu hút sự chú ý lớn nhất của các cổ đông không nằm ở kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, mà là chiến lược tăng vốn và mở rộng quy mô thông qua M&A của OCH sau nhiều năm tái cấu trúc.

Theo phương án được thông qua, OCH sẽ phát hành riêng lẻ để huy động khoảng 1.300 tỷ đồng, để đầu tư vào CTCP IDS Equity Holdings (IDS). Đây cũng là một doanh nghiệp cùng ngành, cũng đang vận hành nhiều bất động sản nghỉ dưỡng. Hiện OCH đang sở hữu 30% IDS và dự kiến nâng tỷ lệ nắm giữ lên 48,68% sau giao dịch.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết đang đẩy mạnh M&A để mở rộng hệ sinh thái và tăng tốc quy mô. Ảnh: Shutterstock

Điểm đáng chú ý nằm ở mức định giá trong thương vụ. Trong khi giá cổ phiếu OCH năm qua giao dịch phổ biến quanh vùng 5.000 - 6.000 đồng/cổ phiếu, giá trị sổ sách cuối năm 2025 đạt khoảng 8.092 đồng/cổ phiếu, giá phát hành riêng lẻ đợt này vẫn bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Sau thông tin tăng vốn và M&A, cổ phiếu OCH đã tăng trần liên tiếp 4 phiên, lên quanh 8.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá OCH dự kiến mua cổ phần IDS khoảng 60.000 - 62.000 đồng/cổ phiếu. Theo lãnh đạo OCH, mức giá này được xây dựng dựa trên nền tảng tài chính của IDS, kết quả thẩm định tài sản cũng như tham chiếu các giao dịch lịch sử của các cổ đông cũ.

“Khó khăn lớn nhất của cả hai công ty trong hơn 10 năm qua là tăng vốn. Việc tiếp tục duy trì quyền kiểm soát OCH trong khi cả OCH và OGC đều thiếu nguồn lực để mở rộng sẽ kìm hãm tăng trưởng của cả hai doanh nghiệp. OCH hiện đã tìm kiếm được phương án và nguồn vốn để đầu tư. Việc OCH tăng vốn mở rộng quy mô giống như thoát khỏi một cái áo chật để vươn mình với một tầm vóc lớn hơn”. Bà Lê Thị Việt Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dương (OGC)

Kế hoạch hiện tại đã được thu hẹp đáng kể so với phương án ban đầu. Trước đó, OCH từng dự kiến tăng vốn 2.500 tỷ đồng để đầu tư vào 4 doanh nghiệp gồm IDS, Leadvisors Sanei Hospitality Holdings, Hải Hà - Kotobuki và Bất động sản Việt Bắc. Tuy nhiên, do chưa đạt được mức giá phù hợp với nhiều đối tác, doanh nghiệp quyết định chỉ tập trung vào IDS để đảm bảo hiệu quả đầu tư và an toàn tài chính. IDS hiện có tổng tài sản khoảng 5.115 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 3.822 tỷ đồng, lớn hơn đáng kể quy mô hiện tại của OCH. Quan trọng hơn, doanh nghiệp này đang sở hữu các tài sản bất động sản dòng tiền đã vận hành tại Hà Nội, Hạ Long và Nha Trang. Việc mua lại IDS được xem là cơ hội để OCH mở rộng nhanh hệ sinh thái bất động sản nghỉ dưỡng và văn phòng cho thuê thay vì phát triển dự án từ đầu.

Với tỷ lệ sở hữu dự kiến giảm xuống còn khoảng 33,7%, Tập đoàn Đại Dương sẽ không còn hợp nhất OCH vào báo cáo tài chính vào OGC. Dù vậy, lãnh đạo OGC cho rằng doanh nghiệp vẫn hưởng lợi thông qua ghi nhận phần lợi nhuận tương ứng từ OCH như một công ty liên kết và triển vọng gia tăng giá trị cổ phiếu trong dài hạn. Trong khi OCH cần một “chiếc áo lớn hơn” để mở rộng quy mô hoạt động, việc tiếp tục duy trì quyền kiểm soát OCH trong bối cảnh cả hai doanh nghiệp thiếu nguồn lực để phát triển sẽ khiến tăng trưởng bị kìm hãm.

Làn sóng M&A cùng ngành

Không riêng OCH, nhiều doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn khác cũng đang đẩy mạnh thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) doanh nghiệp cùng ngành nhằm mở rộng quy mô hoạt động.

Trong lĩnh vực cấp nước, Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM) vừa công bố kế hoạch nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (PWS). Dù chưa công bố tỷ lệ sở hữu cụ thể, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết PWS dự kiến sẽ trở thành công ty liên kết sau giao dịch.

Động thái này diễn ra cùng thời điểm Aqua One đăng ký bán toàn bộ 22,87 triệu cổ phiếu PWS, tương đương gần 60% vốn điều lệ. Với thị giá quanh 13.000 - 14.000 đồng/cổ phiếu, thương vụ có quy mô hơn 300 tỷ đồng. Theo báo cáo của VIS Ratings, Aqua One hiện có tỷ lệ bao phủ nợ ở mức thấp và phụ thuộc đáng kể vào dòng tiền từ thoái vốn các công ty con để đáp ứng nghĩa vụ nợ đến hạn.

Nếu thương vụ hoàn tất, TDM sẽ tiếp tục mở rộng danh sách cổ phần nắm giữ tại các doanh nghiệp ngành nước. Trước đó, công ty cũng đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phần nhiều doanh nghiệp như Biwase, Cấp nước Cà Mau, Cấp thoát nước Cần Thơ hay Cấp nước Đồng Nai.

Trong lĩnh vực năng lượng, REE ghi dấu một thương vụ M&A lớn khi có thông báo nhận chuyển nhượng dự án điện gió Phú Cường hồi đầu tháng 3/2026. Dự án điện gió này có công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD. Đây là giai đoạn bước đầu trong quy hoạch trang trại điện gió ngoài khơi Phú Cường Sóc Trăng. Toàn bộ dự án có thể phát triển tới 1.400MW với tổng mức đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD.

Một ông lớn khác ngành điện là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) cũng thúc đẩy các hoạt động đầu tư lớn. Tổng công ty đã tự phát triển các dự án LNG, điển hình là Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã đi vào vận hành vài tháng trước. Bên cạnh đó, lãnh đạo PV Power cho biết cũng đang tìm kiếm cơ hội M&A trong lĩnh vực thủy điện vừa và nhỏ. Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chiến lược hiện nay của tổng công ty là tập trung nguồn lực để mở rộng nhanh quy mô nguồn điện trong bối cảnh nhu cầu điện được dự báo tăng 12 - 15% mỗi năm.

Thay vì mất nhiều năm chuẩn bị dự án mới trong bối cảnh chi phí vốn có thể biến động, việc mua lại các tài sản đã vận hành hay doanh nghiệp dự án cũng là một cách “mua thời gian” để mở rộng quy mô nhanh hơn. M&A đang trở thành con đường ngắn hơn cho mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp. Các tài sản đã vận hành không chỉ giúp doanh nghiệp có ngay dòng tiền mà còn rút ngắn đáng kể chu kỳ đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh vốn và quỹ đất ngày càng lớn.