Vinachem thiết lập hợp tác chiến lược với DSM-FIRMENICH dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore của Đoàn Lãnh đạo cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu, chiều ngày 29/5 đã diễn ra Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore với chủ đề “Từ quan hệ đối tác chiến lược đến các nền tảng công nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới”.

Diễn đàn có sự tham gia lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Tại diễn đàn, Vinachem và DSM-FIRMENICH đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore. Việc Vinachem là một trong số các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia trao các thỏa thuận hợp tác tại diễn đàn tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Tập đoàn trong tiến trình hội nhập quốc tế, đổi mới công nghệ và phát triển các ngành công nghiệp nền tảng của đất nước.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trọng tâm hợp tác là cung ứng các dòng hương liệu công nghệ cao phục vụ sản xuất chất giặt rửa chăm sóc gia đình, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân cho các đơn vị thành viên của Vinachem; đồng thời phối hợp nghiên cứu, tư vấn các giải pháp công nghệ mới, hỗ trợ phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng.

Ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và bà Levenza Toh, Phó Chủ tịch Ngành Hương liệu, Nhãn hàng tiêu dùng khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc của Tập đoàn DSM-FIRMENICH đã thực hiện trao Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) giữa hai tập đoàn

DSM-FIRMENICH là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe, hương liệu và làm đẹp, sở hữu mạng lưới nghiên cứu, phát triển và cung ứng trên phạm vi toàn cầu. Việc thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác có năng lực công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận các giải pháp tiên tiến cho hệ sinh thái hóa chất tiêu dùng của Vinachem mà còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

Sự kiện cũng cho thấy định hướng phát triển ngày càng rõ nét của Vinachem trong việc tham gia sâu hơn vào các phân khúc hóa chất công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn. Đây là bước đi phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt, làm chủ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiện nay, Vinachem giữ vai trò nòng cốt của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực quan trọng như phân bón, hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, pin - ắc quy, săm lốp cao su kỹ thuật và các sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp. Những năm gần đây, Tập đoàn liên tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư công nghệ mới và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp hóa chất hàng đầu khu vực ASEAN và nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Thông qua việc tham gia Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore và thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với DSM-FIRMENICH, Vinachem tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong đổi mới công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển các ngành công nghiệp nền tảng; góp phần xây dựng ngành hóa chất Việt Nam hiện đại, xanh, bền vững và có năng lực cạnh tranh quốc tế./.