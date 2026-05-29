Doanh nghiệp

Vinachem thiết lập hợp tác chiến lược với DSM-FIRMENICH dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

19:11 | 29/05/2026
(TBTCO) - Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore, Vinachem và DSM-FIRMENICH đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, mở ra cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến, thúc đẩy phát triển các sản phẩm hóa chất tiêu dùng có giá trị gia tăng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore của Đoàn Lãnh đạo cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu, chiều ngày 29/5 đã diễn ra Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore với chủ đề “Từ quan hệ đối tác chiến lược đến các nền tảng công nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới”.

Diễn đàn có sự tham gia lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Tại diễn đàn, Vinachem và DSM-FIRMENICH đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Singapore. Việc Vinachem là một trong số các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia trao các thỏa thuận hợp tác tại diễn đàn tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Tập đoàn trong tiến trình hội nhập quốc tế, đổi mới công nghệ và phát triển các ngành công nghiệp nền tảng của đất nước.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất xây dựng khuôn khổ hợp tác chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trọng tâm hợp tác là cung ứng các dòng hương liệu công nghệ cao phục vụ sản xuất chất giặt rửa chăm sóc gia đình, mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân cho các đơn vị thành viên của Vinachem; đồng thời phối hợp nghiên cứu, tư vấn các giải pháp công nghệ mới, hỗ trợ phát triển sản phẩm và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng.

Ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và bà Levenza Toh, Phó Chủ tịch Ngành Hương liệu, Nhãn hàng tiêu dùng khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc của Tập đoàn DSM-FIRMENICH đã thực hiện trao Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) giữa hai tập đoàn

DSM-FIRMENICH là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe, hương liệu và làm đẹp, sở hữu mạng lưới nghiên cứu, phát triển và cung ứng trên phạm vi toàn cầu. Việc thiết lập quan hệ hợp tác với đối tác có năng lực công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận các giải pháp tiên tiến cho hệ sinh thái hóa chất tiêu dùng của Vinachem mà còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

Sự kiện cũng cho thấy định hướng phát triển ngày càng rõ nét của Vinachem trong việc tham gia sâu hơn vào các phân khúc hóa chất công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn. Đây là bước đi phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt, làm chủ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiện nay, Vinachem giữ vai trò nòng cốt của ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực quan trọng như phân bón, hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, pin - ắc quy, săm lốp cao su kỹ thuật và các sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp. Những năm gần đây, Tập đoàn liên tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư công nghệ mới và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp hóa chất hàng đầu khu vực ASEAN và nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Thông qua việc tham gia Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore và thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với DSM-FIRMENICH, Vinachem tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong đổi mới công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển các ngành công nghiệp nền tảng; góp phần xây dựng ngành hóa chất Việt Nam hiện đại, xanh, bền vững và có năng lực cạnh tranh quốc tế./.

Thảo Hiền
Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

(TBTCO) - Ngày 28/5/2026, Tập đoàn Bảo hiểm DBV chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360.
(TBTCO) - Áp lực chi phí vốn đang quay trở lại trong bối cảnh doanh nghiệp gia tăng vay nợ để mở rộng hoạt động và đầu tư. Trong quý đầu năm, nhiều doanh nghiệp niêm yết ghi nhận chi phí lãi vay tăng mạnh trong môi trường lãi suất không còn duy trì ở vùng thấp.
(TBTCO) - Ngày 28/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2026, đồng thời chính thức công bố "Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026".
(TBTCO) - Không còn chỉ là khu vực bổ trợ cho nền kinh tế, kinh tế tư nhân đang được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược đổi mới mô hình phát triển quốc gia. Nhưng để doanh nghiệp tư nhân thực sự trở thành "đầu kéo" tăng trưởng, cần trợ lực từ cải cách thể chế, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư...
(TBTCO) - Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ được xác định là những động lực then chốt để Việt Nam tạo đột phá phát triển, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn mới.
(TBTCO) - Mibrand Vietnam vừa công bố Bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025. Dữ liệu cho thấy, nhóm thương hiệu dẫn đầu chưa tạo ra khoảng cách quá lớn về điểm số. "Cuộc đua" giữa các doanh nghiệp dịch chuyển sang niềm tin, chất lượng dịch vụ và khả năng tối ưu trải nghiệm khách hàng sau vay.
(TBTCO) - Trước thời điểm chính thức triển khai thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực III từ ngày 1/6/2026, Cục Hải quan đã huy động lực lượng từ nhiều đơn vị nghiệp vụ tham gia tổ hỗ trợ thường trực 24/7 nhằm bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt ngay từ giai đoạn đầu vận hành.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6979/BTC-KTN phân công triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035", yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, tiến độ, chất lượng thời hạn chương trình.
