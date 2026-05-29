Ông Phạm Quang Dũng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục đảm nhiệm vị trí mới tại Eximbank

Trụ sở chính của Eximbank tại 27 - 29 Lý Thái Tổ, Hà Nội

Eximbank cho biết, việc tiếp nhận đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quang Dũng diễn ra trong quá trình Ngân hàng triển khai cơ cấu tổ chức mới nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 đã được công bố trước đó.

Sau khi thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, ông Phạm Quang Dũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Eximbank ở vị trí công tác mới theo sự phân công của Ngân hàng.

Eximbank cho biết các hoạt động của Ngân hàng vẫn được duy trì ổn định, liên tục và thông suốt. Các chương trình chuyển đổi, nâng cao hiệu quả vận hành và triển khai chiến lược phát triển 2026- 2030 tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.

Ngân hàng đồng thời tiếp tục kiện toàn nguồn lực quản lý nhằm nâng cao năng lực thực thi và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.