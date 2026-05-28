Bảo hiểm Quân đội lần đầu tiên ra mắt sản phẩm MIC 360 - bảo vệ gói gọn trong một điểm chạm chi phí chỉ từ 100.000 đồng/năm

Trong bối cảnh rủi ro thiên tai và các biến cố sức khỏe ngày càng diễn biến phức tạp, nhu cầu được bảo vệ của người dân ngày một tăng cao. Tuy nhiên, rào cản về chi phí và thủ tục bồi thường rườm rà vẫn khiến nhiều người e ngại. Sự xuất hiện của MIC 360 chính là lời giải toàn diện cho bài toán này, thể hiện sự thấu cảm sâu sắc của Bảo hiểm Quân đội đối với nhóm khách hàng có thu nhập trung bình, trở thành một “Trạm bảo vệ - Trọn an yên”, giúp khách hàng trút bỏ gánh nặng sau những sự cố bất ngờ và đồng hành xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tại sự kiện, ông Đinh Như Tuynh - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc MIC chia sẻ: MIC 360 tập trung vào 3 nhóm quyền lợi cốt lõi: hỗ trợ viện phí; trợ cấp thu nhập trong thời gian gián đoạn kinh doanh do thiên tai như lũ, lụt, bão và các sự cố bất ngờ; trợ cấp phẫu thuật và tai nạn. MIC đã thiết kế và đóng gói sản phẩm số hóa toàn trình từ khâu cấp đơn đến bồi thường, liên kết các đối tác insurtech lan tỏa sản phẩm đến với cộng đồng giúp hàng triệu gia đình Việt được bảo vệ.

Đại diện Khối Bảo hiểm số - Bảo hiểm Quân đội, ông Lê Văn Quân chia sẻ: “Chúng tôi tạo ra MIC 360 không chỉ đơn thuần cung cấp một giấy chứng nhận bảo hiểm, mà để trao đi một 'tấm khiên' an tâm. MIC 360 là lời giải cho bài toán làm sao để một người lao động thu nhập thấp hay một tiểu thương nhỏ lẻ cũng có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và bảo vệ sinh kế trước những biến cố bất ngờ”.

Với thông điệp “Tổ ấm vững vàng - Gia đình bình an”, MIC 360 tạo nên một hệ sinh thái bảo vệ toàn diện từ nông thôn đến thành thị thông qua 5 gói giải pháp chuyên biệt bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tổ ấm và bảo vệ cơ sở kinh doanh. KH có thể dễ dàng tiếp cận và tham gia bảo hiểm thông qua hệ thống đại lý của MIC trên ứng dụng MICPRO hoặc tự trải nghiệm sản phẩm trên ứng dựng App MIC.

Sản phẩm MIC 360 được thiết kế và vận hành trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ toàn trình từ khâu cấp đơn đến xử lý bồi thường, cơ chế bồi thường online và chi trả khoán cố định ngay khi rủi ro xảy ra. Thay vì các thủ tục thẩm định phức tạp hay chờ đợi giám định viên, khách hàng chỉ cần cung cấp hình ảnh/video hiện trường qua ứng dụng app MIC để được chi trả bồi thường nhanh chóng. Quy trình này giúp người dân và tiểu thương kịp thời khắc phục tổn thất, sớm ổn định cuộc sống.

Như vậy với mức phí “siêu tiết kiệm” chỉ từ 100.000 đồng/năm cùng quy trình số hóa vượt trội, MIC 360 được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn định kiến về bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, đưa dịch vụ bảo hiểm cao cấp trở nên gần gũi, bình dân và thiết thực hơn bao giờ hết./.