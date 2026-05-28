Ngân hàng - Bảo hiểm

Bảo hiểm Quân đội lần đầu tiên ra mắt sản phẩm MIC 360 - bảo vệ gói gọn trong một điểm chạm chi phí chỉ từ 100.000 đồng/năm

16:08 | 28/05/2026
(TBTCO) - Ngày 27/5/2026, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) chính thức ra mắt bộ sản phẩm MIC 360. Được thiết kế với các quyền lợi bảo vệ đa tầng và mức phí "bình dân" chỉ từ 100.000 đồng/năm, MIC 360 kỳ vọng sẽ trở thành "tấm khiên" an sinh vững chắc cho người lao động và các hộ kinh doanh trước những biến cố bất ngờ.
aa

Trong bối cảnh rủi ro thiên tai và các biến cố sức khỏe ngày càng diễn biến phức tạp, nhu cầu được bảo vệ của người dân ngày một tăng cao. Tuy nhiên, rào cản về chi phí và thủ tục bồi thường rườm rà vẫn khiến nhiều người e ngại. Sự xuất hiện của MIC 360 chính là lời giải toàn diện cho bài toán này, thể hiện sự thấu cảm sâu sắc của Bảo hiểm Quân đội đối với nhóm khách hàng có thu nhập trung bình, trở thành một “Trạm bảo vệ - Trọn an yên”, giúp khách hàng trút bỏ gánh nặng sau những sự cố bất ngờ và đồng hành xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bảo hiểm Quân đội lần đầu tiên ra mắt sản phẩm MIC 360 - bảo vệ gói gọn trong một điểm chạm chi phí chỉ từ 100.000 đồng/năm
Ông Đinh Như Tuynh - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc MIC phát biểu.

Tại sự kiện, ông Đinh Như Tuynh - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc MIC chia sẻ: MIC 360 tập trung vào 3 nhóm quyền lợi cốt lõi: hỗ trợ viện phí; trợ cấp thu nhập trong thời gian gián đoạn kinh doanh do thiên tai như lũ, lụt, bão và các sự cố bất ngờ; trợ cấp phẫu thuật và tai nạn. MIC đã thiết kế và đóng gói sản phẩm số hóa toàn trình từ khâu cấp đơn đến bồi thường, liên kết các đối tác insurtech lan tỏa sản phẩm đến với cộng đồng giúp hàng triệu gia đình Việt được bảo vệ.

Điểm sáng của MIC 360 chính là các quyền lợi trong đó có: hỗ trợ chi phí nằm viện, viện phí, hỗ trợ thu nhập trong thời gian bị gián đoạn kinh doanh do các sự cố rủi ro, thiên tai bất ngờ: lũ, lụt, bão, trợ cấp phẫu thuật, tai nạn,…

Đại diện Khối Bảo hiểm số - Bảo hiểm Quân đội, ông Lê Văn Quân chia sẻ: “Chúng tôi tạo ra MIC 360 không chỉ đơn thuần cung cấp một giấy chứng nhận bảo hiểm, mà để trao đi một 'tấm khiên' an tâm. MIC 360 là lời giải cho bài toán làm sao để một người lao động thu nhập thấp hay một tiểu thương nhỏ lẻ cũng có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và bảo vệ sinh kế trước những biến cố bất ngờ”.

Bảo hiểm Quân đội lần đầu tiên ra mắt sản phẩm MIC 360 - bảo vệ gói gọn trong một điểm chạm chi phí chỉ từ 100.000 đồng/năm
MIC 360 tạo nên một hệ sinh thái bảo vệ toàn diện từ nông thôn đến thành thị.

Với thông điệp “Tổ ấm vững vàng - Gia đình bình an”, MIC 360 tạo nên một hệ sinh thái bảo vệ toàn diện từ nông thôn đến thành thị thông qua 5 gói giải pháp chuyên biệt bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tổ ấm và bảo vệ cơ sở kinh doanh. KH có thể dễ dàng tiếp cận và tham gia bảo hiểm thông qua hệ thống đại lý của MIC trên ứng dụng MICPRO hoặc tự trải nghiệm sản phẩm trên ứng dựng App MIC.

Sản phẩm MIC 360 được thiết kế và vận hành trên nền tảng số, ứng dụng công nghệ toàn trình từ khâu cấp đơn đến xử lý bồi thường, cơ chế bồi thường online và chi trả khoán cố định ngay khi rủi ro xảy ra. Thay vì các thủ tục thẩm định phức tạp hay chờ đợi giám định viên, khách hàng chỉ cần cung cấp hình ảnh/video hiện trường qua ứng dụng app MIC để được chi trả bồi thường nhanh chóng. Quy trình này giúp người dân và tiểu thương kịp thời khắc phục tổn thất, sớm ổn định cuộc sống.

Như vậy với mức phí “siêu tiết kiệm” chỉ từ 100.000 đồng/năm cùng quy trình số hóa vượt trội, MIC 360 được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn định kiến về bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, đưa dịch vụ bảo hiểm cao cấp trở nên gần gũi, bình dân và thiết thực hơn bao giờ hết./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
mic bảo hiểm mic MIC 360 bảo hiểm quân đội

Bài liên quan

Bảo hiểm Quân đội và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác bảo lãnh viện phí trực tiếp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

Bảo hiểm Quân đội và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác bảo lãnh viện phí trực tiếp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

MIC 360: Đột phá giải pháp bảo hiểm “quốc dân”, bảo vệ toàn diện hộ kinh doanh và gia đình Việt

MIC 360: Đột phá giải pháp bảo hiểm “quốc dân”, bảo vệ toàn diện hộ kinh doanh và gia đình Việt

Bảo hiểm Quân đội ưu đãi đến 25% trên App: Bảo vệ "kép" Sức khỏe và Xe dịp 30/4

Bảo hiểm Quân đội ưu đãi đến 25% trên App: Bảo vệ "kép" Sức khỏe và Xe dịp 30/4

Dành cho bạn

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính

Chi phí vốn tăng bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

Chi phí vốn tăng bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số

80 năm Kho bạc Nhà nước: Dấu ấn chuyển mình trong kỷ nguyên số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

(TBTCO) - Mở cửa phiên ngày 29/5, giá vàng trong nước tiếp đảo chiều tăng trở lại tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lên quanh ngưỡng 157 - 160 triệu đồng/lượng.
Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

Áp lực thanh khoản ngân hàng vẫn khó hạ nhiệt

(TBTCO) - Theo dự báo của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng và xu hướng tăng của lãi suất chưa sớm chấm dứt, trong bối cảnh tăng trưởng huy động tiếp tục thấp hơn tín dụng.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dịch chuyển từ cách tiếp cận cảm tính sang lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế

Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang dịch chuyển từ cách tiếp cận cảm tính sang lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế

(TBTCO) - Báo cáo Nghiên cứu dư luận xã hội và Chính sách tiếp cận cộng đồng trong bảo hiểm nhân thọ do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam công bố cho thấy, có tới 80% người dân trong nhóm chưa sở hữu bảo hiểm nhân thọ dự định mua trong 12 tháng tới. Điều này cho thấy tiềm năng của thị trường còn lớn, tuy nhiên, cách tiếp cận bảo hiểm của người dân đang có nhiều thay đổi.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ "sáng dần", song nhiều doanh nghiệp lợi nhuận vẫn "rùa bò"

Thị trường bảo hiểm nhân thọ "sáng dần", song nhiều doanh nghiệp lợi nhuận vẫn "rùa bò"

(TBTCO) - Thị trường bảo hiểm nhân thọ lấy lại đà tăng trưởng dương từ năm 2025 và kỳ vọng đón kết quả khả quan trong năm nay. Tuy nhiên, phía sau đà tăng tích cực đó vẫn còn những khoảng lặng đến từ sự sụt giảm doanh thu, lợi nhuận, thậm chí báo lỗ tại một số doanh nghiệp.
“Cuộc đua” sức khỏe thương hiệu ngành tài chính tiêu dùng trong thế bám đuổi

“Cuộc đua” sức khỏe thương hiệu ngành tài chính tiêu dùng trong thế bám đuổi

(TBTCO) - Mibrand Vietnam vừa công bố Bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025. Dữ liệu cho thấy, nhóm thương hiệu dẫn đầu chưa tạo ra khoảng cách quá lớn về điểm số. "Cuộc đua" giữa các doanh nghiệp dịch chuyển sang niềm tin, chất lượng dịch vụ và khả năng tối ưu trải nghiệm khách hàng sau vay.
Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

Việt Nam và Lào ký kết hợp tác về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2028

(TBTCO) - Ngày 27/5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm xã hội Quốc gia Lào đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028.
VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

VIS Rating lo ngại thanh khoản thắt chặt, nợ xấu tăng khiến ngân hàng thêm áp lực

(TBTCO) - Theo VIS Rating, điều kiện huy động tiếp tục thắt chặt, với tăng trưởng tiền gửi toàn hệ thống chỉ đạt 0,6%, trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, lãi suất và đòn bẩy cao kéo dài đang tạo áp lực lên ngành ngân hàng. Từ đó, xu hướng thu hẹp NIM và chi phí tín dụng gia tăng dự kiến sẽ tiếp diễn.
Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

Trải nghiệm khách hàng là thước đo chất lượng ngân hàng

(TBTCO) - Các ngân hàng đang tăng tốc chuyển đổi số với nhiều sáng kiến, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu chi phí vận hành. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cũng góp phần kéo giảm mạnh tỷ lệ CIR. Hiện nhiều tổ chức tín dụng đã có trên 90% giao dịch thực hiện qua kênh số.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân trong quản trị quốc gia giai đoạn mới

Nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân trong quản trị quốc gia giai đoạn mới

Thu hút FDI xanh và công nghệ cao, tạo đà tăng trưởng bền vững

Thu hút FDI xanh và công nghệ cao, tạo đà tăng trưởng bền vững

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

DBV nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360

DBV nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa bồi thường bảo hiểm DBV eClaim 360

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,650 ▲200K 15,950 ▲200K
Kim TT/AVPL 15,650 ▲200K 15,950 ▲200K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,650 ▲200K 15,950 ▲200K
Nguyên Liệu 99.99 14,600 ▲200K 14,800 ▲200K
Nguyên Liệu 99.9 14,550 ▲200K 14,750 ▲200K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,200 ▲200K 15,600 ▲200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,150 ▲200K 15,550 ▲200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,080 ▲200K 15,530 ▲200K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 156,500 ▲2000K 159,500 ▲2000K
Hà Nội - PNJ 156,500 ▲2000K 159,500 ▲2000K
Đà Nẵng - PNJ 156,500 ▲2000K 159,500 ▲2000K
Miền Tây - PNJ 156,500 ▲2000K 159,500 ▲2000K
Tây Nguyên - PNJ 156,500 ▲2000K 159,500 ▲2000K
Đông Nam Bộ - PNJ 156,500 ▲2000K 159,500 ▲2000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,550 ▲100K 15,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 15,550 ▲100K 15,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 15,550 ▲100K 15,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,550 ▲100K 15,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,550 ▲100K 15,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,550 ▲100K 15,850 ▲100K
NL 99.90 14,200 ▲150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,250 ▲150K
Trang sức 99.9 15,040 ▲100K 15,740 ▲100K
Trang sức 99.99 15,050 ▲100K 15,750 ▲100K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,555 ▲10K 15,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,555 ▲10K 15,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,553 ▲10K 1,583 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,553 ▲10K 1,584 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,533 ▲10K 1,568 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 148,748 ▲991K 155,248 ▲991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 108,862 ▲750K 117,762 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 97,885 ▲680K 106,785 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 86,908 ▲610K 95,808 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 82,674 ▲74465K 91,574 ▲82475K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 56,642 ▲417K 65,542 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,555 ▲10K 1,585 ▲10K
Cập nhật: 29/05/2026 11:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18290 18566 19139
CAD 18549 18826 19442
CHF 32885 33270 33923
CNY 0 3846 3938
EUR 29989 30262 31287
GBP 34541 34933 35864
HKD 0 3228 3430
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15348 15933
SGD 20059 20342 20863
THB 722 785 839
USD (1,2) 26049 0 0
USD (5,10,20) 26090 0 0
USD (50,100) 26119 26133 26395
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,125 26,125 26,395
USD(1-2-5) 25,080 - -
USD(10-20) 25,080 - -
EUR 30,142 30,166 31,474
JPY 160.71 161 169.98
GBP 34,741 34,835 35,887
AUD 18,497 18,564 19,190
CAD 18,739 18,799 19,407
CHF 33,170 33,273 34,119
SGD 20,188 20,251 20,959
CNY - 3,807 3,935
HKD 3,291 3,301 3,425
KRW 16.15 16.84 18.24
THB 770.37 779.88 831.44
NZD 15,325 15,467 15,859
SEK - 2,798 2,885
DKK - 4,034 4,158
NOK - 2,796 2,883
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,196.03 - 6,965.27
TWD 756.65 - 912.77
SAR - 6,892.54 7,228.97
KWD - 83,484 88,449
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,115 26,135 26,395
EUR 30,113 30,234 31,425
GBP 34,770 34,910 35,930
HKD 3,292 3,305 3,421
CHF 33,019 33,152 34,100
JPY 161.43 162.08 169.44
AUD 18,503 18,577 19,173
SGD 20,270 20,351 20,941
THB 789 792 827
CAD 18,755 18,830 19,406
NZD 15,418 15,960
KRW 16.80 18.44
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26115 26115 26395
AUD 18478 18578 19501
CAD 18729 18829 19844
CHF 33135 33165 34748
CNY 3826.1 3851.1 3986.7
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30170 30200 31925
GBP 34844 34894 36652
HKD 0 3355 0
JPY 161.63 162.13 172.66
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15450 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20219 20349 21077
THB 0 751.7 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15550000 15550000 15850000
SBJ 13500000 13500000 15850000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,152 26,202 26,395
USD20 26,152 26,202 26,395
USD1 23,883 26,202 26,395
AUD 18,557 18,657 19,775
EUR 30,376 30,376 31,807
CAD 18,700 18,800 20,119
SGD 20,325 20,475 21,047
JPY 162.25 163.75 168.39
GBP 34,798 35,148 36,030
XAU 0 15,478,000 0
CNY 0 3,732 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 29/05/2026 11:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80