Thị trường bảo hiểm nhân thọ "sáng dần", song nhiều doanh nghiệp lợi nhuận vẫn "rùa bò"

Nhiều doanh nghiệp chưa trở lại quỹ đạo tăng trưởng

Sau giai đoạn tái cấu trúc, thị trường bảo hiểm nhân thọ đã ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực. Theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tổng doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ năm 2025 ước đạt 148.786 tỷ đồng, chính thức quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng dương.

Kết quả này phản ánh nỗ lực tái cấu trúc sản phẩm, nâng cao chất lượng tư vấn và củng cố niềm tin thị trường của các doanh nghiệp, cùng việc hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và cải thiện môi trường kinh doanh bảo hiểm từ cơ quan quản lý.

Dù thị trường đã phục hồi tăng trưởng, song bức tranh toàn ngành vẫn phân hóa mạnh. Theo khảo sát của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đến cuối tháng 5/2026, phần lớn doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính năm 2025. Đáng chú ý, AIA và Manulife mới công bố số liệu sơ bộ, trong khi MB Life và Sun Life vẫn chưa công bố báo cáo tài chính.

Dữ liệu hiện có cho thấy, tính đến cuối năm 2025, vẫn còn 9 doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng âm doanh thu phí bảo hiểm, trong đó, có doanh nghiệp giảm gần 25% so với cùng kỳ, qua đó kéo lùi tốc độ tăng trưởng toàn ngành.

Dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc là BIDV MetLife, với doanh thu đạt 2.137,6 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo BIDV MetLife, doanh thu từ kênh bancassurance tăng trưởng mạnh qua từng năm, từ 340 tỷ đồng năm 2023 lên 497 tỷ đồng năm 2024, tăng hơn 46%. Đến năm 2025, doanh thu đạt 911 tỷ đồng, tiếp tục tăng hơn 55% so với năm trước. Những con số này khẳng định sức bật mạnh mẽ của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Thành quả trên có được nhờ sự hợp tác chặt chẽ với BIDV, cùng nỗ lực không ngừng của đội ngũ để mang đến giải pháp bảo hiểm tối ưu cho khách hàng. Đáng chú ý, bên cạnh các chỉ số tăng trưởng, giá trị lớn hơn mà doanh nghiệp ghi nhận là sự tin tưởng bền bỉ của khách hàng trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

MAP Life đứng thứ hai với 503,4 tỷ đồng, tăng 28,4%, trong khi Phú Hưng Life đạt 613,5 tỷ đồng, tăng 19,1%. Generali Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng tích cực với doanh thu 5.123,3 tỷ đồng, tăng 17,3%; Shinhan Life đạt 296,8 tỷ đồng, tăng 13,7%.

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp tiếp tục vẫn đang trong quá trình củng cố đà phục hồi. Theo đó, Hanwha Life Việt Nam đạt 3.492,1 tỷ đồng, giảm 4,3%; Dai-ichi Life đạt 18.135,2 tỷ đồng, giảm 5,6%; Cathay Life đạt 2.874,1 tỷ đồng, giảm 6,1%; Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam giảm 6,9% so với cùng kỳ.

Manulife Việt Nam, với số liệu mới công bố ở mức sơ bộ, ghi nhận doanh thu 15.638 tỷ đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ. MVI Life giảm 8,7%, xuống còn 2.140,7 tỷ đồng.

Trong nhóm sụt giảm mạnh nhất, Chubb Life Việt Nam đạt 4.040,4 tỷ đồng, giảm 14,7%; Prudential đạt 20.098,3 tỷ đồng, giảm 15,3%; FWD Việt Nam giảm mạnh nhất thị trường với mức giảm 24,6%, doanh thu còn 99,4 tỷ đồng.

Top 5 thống lĩnh thị trường, Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu

Trong top 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có doanh thu phí lớn nhất thị trường, Bảo Việt Nhân thọ duy trì đà tăng trưởng dương trong năm 2025 với mức tăng 1,5% so với năm 2024; trong khi AIA Việt Nam, với số liệu sơ bộ về doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 5,5%. Các doanh nghiệp còn lại trong nhóm dẫn đầu đều suy giảm doanh thu, cho thấy áp lực tăng trưởng vẫn hiện hữu ngay cả với các “ông lớn” của ngành.

Xét theo doanh thu phí bảo hiểm năm 2025, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường với 32.641,8 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc. Theo sau là Prudential với 20.098,3 tỷ đồng; Dai-ichi Life tiếp tục duy trì doanh thu phí cao, đạt 18.135,2 tỷ đồng. Tiếp đến là Manulife và AIA. Top 5 hiện tạo khoảng cách khá xa với phần còn lại của thị trường, khi doanh thu đều ở ngưỡng hàng chục nghìn tỷ đồng.

Thông tin từ Tập đoàn Bảo Việt cho thấy, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thị trường với kết quả tăng trưởng ấn tượng và dẫn đầu thị trường về thị phần doanh thu phí bảo hiểm với 22,5% thị phần.

Trong đó, doanh thu khai thác mới tăng trưởng 14% - điểm sáng nổi bật trong khi thị trường suy giảm, phản ánh hiệu quả của chiến lược kinh doanh, chất lượng sản phẩm, hệ thống phân phối và năng lực thích ứng linh hoạt. Lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong cơ cấu lợi nhuận của Tập đoàn, đóng góp 83% vào lợi nhuận hợp nhất.

Trong khi đó, nhóm bám đuổi phía sau hình thành mặt bằng doanh thu khoảng 2.000 - 5.000 tỷ đồng. Generali Việt Nam đứng thứ 6 với 5.123,3 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc, vượt MB Life với 4.719,2 tỷ đồng. Tiếp theo là Chubb Life Việt Nam đạt 4.040,4 tỷ đồng, Hanwha Life Việt Nam đạt 3.492,1 tỷ đồng và Cathay Life đạt 2.874,1 tỷ đồng.

Ở nhóm quy mô trung bình, MVI Life và BIDV MetLife gần như ngang bằng về doanh thu, lần lượt đạt 2.140,7 tỷ đồng và 2.137,6 tỷ đồng, cho thấy sự cạnh tranh khá cao trong nhóm doanh nghiệp tầm trung của thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Các doanh nghiệp còn lại có doanh thu dưới 1.000 tỷ đồng như: Phú Hưng Life đạt 613,5 tỷ đồng, MAP Life đạt 503,4 tỷ đồng, Shinhan Life đạt 296,8 tỷ đồng…

Techcom Life mới chính thức triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm từ ngày 16/7/2025, tính đến cuối năm 2025, ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 18,5 tỷ đồng.

Prudential dẫn đầu lợi nhuận, 5 doanh nghiệp báo lỗ

Bức tranh lợi nhuận bảo hiểm nhân thọ phân hóa mạnh, “quả ngọt” chỉ đến với một số doanh nghiệp. Theo thống kê từ báo cáo tài chính và số liệu công bố đến cuối tháng 5/2026, có tới 11 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế suy giảm, đáng chú ý, có tới 5 doanh nghiệp báo lỗ.

Dù chỉ đứng thứ hai thị trường về doanh thu phí bảo hiểm gốc với 20.098,3 tỷ đồng, Prudential lại dẫn đầu toàn ngành về lợi nhuận trước thuế năm 2025, đạt 4.936,8 tỷ đồng, tăng mạnh 47,8% so với năm trước. Manulife đứng thứ hai về lợi nhuận khi đạt 3.545,2 tỷ đồng, tuy nhiên giảm 11,9% so với cùng kỳ. Bảo Việt Nhân thọ đứng tiếp theo với lợi nhuận trước thuế đạt 2.668,6 tỷ đồng, tăng 44,2%.

Xét theo mức độ suy giảm lợi nhuận trước thuế năm 2025, Chubb Life Việt Nam là doanh nghiệp biến động mạnh nhất khi từ mức lãi 105,3 tỷ đồng năm 2024 chuyển sang lỗ 213,8 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong nhóm doanh nghiệp vẫn duy trì có lãi nhưng lợi nhuận suy giảm mạnh, MAP Life giảm sâu nhất với mức giảm 68,8%, lợi nhuận trước thuế còn 31 tỷ đồng. Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam giảm 55,7%, còn 342,1 tỷ đồng. MVI Life giảm 40,2%, xuống còn 396,6 tỷ đồng; Generali Việt Nam giảm 38,4%, còn 114,2 tỷ đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp lớn, Dai-ichi Life ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.173,1 tỷ đồng, giảm 18,6% so với cùng kỳ. Hanwha Life Việt Nam giảm 14,6%, còn 606,2 tỷ đồng. AIA Việt Nam đạt 363,4 tỷ đồng, giảm 13,2%. Cathay Life giảm 10,9%, còn 1.628 tỷ đồng./.