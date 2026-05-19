Ngân hàng - Bảo hiểm

Danh mục đầu tư mở rộng, Dai-ichi Life Việt Nam giữ vững lợi nhuận nghìn tỷ

Ánh Tuyết

15:13 | 19/05/2026
Dai-ichi Life Việt Nam duy trì lợi nhuận nghìn tỷ trong năm 2025, với lãi trước thuế đạt 2.173 tỷ đồng. Mảng đầu tư tài chính vẫn duy trì tăng trưởng hai chữ số nhờ danh mục đầu tư tiếp tục mở rộng lên gần 62.000 tỷ đồng, qua đó, giữ vai trò trụ đỡ quan trọng, trong bối cảnh doanh thu phí bảo hiểm bước vào giai đoạn điều chỉnh.
Lãi gần 2.200 tỷ đồng, hoàn tất nghĩa vụ thuế bổ sung

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025. Báo cáo tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam cho thấy, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 2.173 tỷ đồng, tiếp tục duy trì lợi nhuận nghìn tỷ, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm còn nhiều thách thức.

Cũng trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam ghi nhận khoản điều chỉnh thuế đáng chú ý, chủ yếu liên quan đến nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung của các năm trước. Tại thuyết minh thuế phải nộp Nhà nước, công ty ghi nhận điều chỉnh khác 547,22 tỷ đồng trong năm 2025. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 392,96 tỷ đồng; các loại thuế khác 153,25 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam.

Báo cáo tài chính Dai-ichi Life Việt Nam cho thấy, khoản điều chỉnh này xuất phát từ kết quả kiểm tra thuế của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn trong năm 2025. Tại ngày kết thúc kỷ kế toán năm, công ty đã nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế bổ sung này, qua đó, phản ánh việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và tăng cường tuân thủ quy định thuế.

Ngoài ra, công ty ghi nhận khoản chi phí không được khấu trừ thuế ở mức 109,4 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ (4,8 tỷ đồng).

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.663,2 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Dai-ichi Life Việt Nam còn 8.129,77 tỷ đồng, giảm gần 25% so với đầu năm. Nguyên nhân không chỉ đến từ khoản điều chỉnh nghĩa vụ thuế bổ sung, mà còn do công ty đã phân phối 3.723 tỷ đồng lợi nhuận cho công ty mẹ là Dai-ichi Life Holdings, Inc. (Nhật Bản).

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, căn cứ Nghị quyết số MC2025-11 ngày 5/11/2025 của Hội đồng Thành viên, Dai-ichi Life Việt Nam đã phê duyệt phân phối khoản lợi nhuận này từ lợi nhuận sau thuế luỹ kế từ trước đến nay cho công ty mẹ. Khoản tiền đã được chi trả vào ngày 14/11/2025.

Đại diện công ty cho biết, Dai-ichi Life Việt Nam thực hiện phân phối lợi nhuận về Công ty mẹ theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt - trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và sau khi đảm bảo đầy đủ các nghĩa vụ đối với khách hàng cũng như ngân sách nhà nước.

Doanh thu phí chững lại, mảng tài chính giữ sức bền

Xét về nguồn thu cốt lõi, doanh thu phí bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam năm 2025 đạt 18.135 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm năm 2025 của Dai-ichi Life Việt Nam cho thấy sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn.

Theo đó, bảo hiểm liên kết chung tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực với doanh thu 8.212 tỷ đồng, chiếm khoảng 45,3% tổng doanh thu phí bảo hiểm. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh những năm trước, doanh thu bảo hiểm liên kết đơn vị của Dai-ichi Life Việt Nam năm 2025 đi ngang ở mức 2.194 tỷ đồng và chiếm 12,1%.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Ở chiều ngược lại, chi bồi thường bảo hiểm năm 2025 tăng 16,3% lên 5.929 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chi trả quyền lợi cho khách hàng. Trong khi đó, chi phí hoa hồng giảm năm thứ ba liên tiếp xuống còn hơn 1.100 tỷ đồng, thấp hơn 22,64% so với cùng kỳ; chi phí bán hàng cũng giảm 23%, còn hơn 3.600 tỷ đồng, phù hợp với diễn biến doanh thu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã - Phó Tổng Giám đốc Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, Dai-ichi Life Việt Nam duy trì chính sách chi trả cho đội ngũ đại lý và các chi phí liên quan theo hướng cạnh tranh và tạo động lực rõ nét, phản ánh cam kết đầu tư dài hạn cho lực lượng tư vấn. Các khoản chi này được gắn với hiệu quả kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời tuân thủ đầy đủ Luật Kinh doanh bảo hiểm, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chuẩn mực tư vấn trên toàn hệ thống

Nhờ quy mô danh mục đầu tư tiếp tục mở rộng, lợi nhuận từ hoạt động tài chính năm 2025 của Dai-ichi Life đạt 3.921 tỷ đồng, tăng 17,2%, tương ứng tăng thêm 576 tỷ đồng so với năm trước. Ngoại trừ năm 2022 ghi nhận mức giảm 13,81%, mảng tài chính hầu hết duy trì đà tăng trưởng hai chữ số qua các năm, qua đó, trở thành nguồn đóng góp lợi nhuận quan trọng về lợi nhuận, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của doanh nghiệp.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận gộp Dai-ichi Life Việt Nam từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 2.944 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, danh mục đầu tư của Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Theo đó, đầu tư tài chính dài hạn đạt 50.702 tỷ đồng, tăng 14,5% và tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo trong cơ cấu tài sản.

Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn kiên định với chiến lược đầu tư dài hạn, nhằm tối ưu hóa lợi suất đầu tư và phù hợp với đặc thù kinh doanh dài hạn của ngành bảo hiểm nhân thọ. Bên cạnh đó, đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 18,4%, lên 11.295 tỷ đồng.

Nhìn rộng hơn trong những năm gần đây, sau giai đoạn tăng trưởng hai con số kéo dài, doanh thu phí bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều chỉnh theo hướng thận trọng và bền vững hơn.

Dù ghi nhận ba năm liên tiếp điều chỉnh, doanh nghiệp vẫn duy trì doanh thu phí lớn, lọt top dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ, cho thấy nền tảng khách hàng và vị thế thị trường vẫn được giữ vững. Theo đó, thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm 2025 của Dai-ichi đạt 12,12%, top 2 toàn thị trường theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ tài chính).

Bối cảnh này cũng diễn ra song song với quá trình hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng theo hướng minh bạch thông tin, tăng cường trách nhiệm giám sát và nâng cao chất lượng tư vấn. Đặc biệt, quy định hạn chế tư vấn, chào bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư trong vòng 60 ngày trước và sau thời điểm giải ngân khoản vay đang tạo ra những điều chỉnh nhất định đối với chiến lược phát triển sản phẩm của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuy nhiên, các thay đổi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường chuyển dịch theo hướng lành mạnh và bền vững hơn, tập trung vào nhu cầu bảo vệ và đầu tư dài hạn thực chất của khách hàng, qua đó, tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định dài hạn./.

Duy trì biên an toàn tài chính gần gấp đôi quy định, tiếp tục nâng quỹ dự phòng

Dai-ichi Life Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Daiichi Life với hơn 123 năm hoạt động tại Nhật Bản và trên thế giới. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nhã - Phó Tổng Giám đốc Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam, công ty tiếp tục duy trì biên khả năng thanh toán an toàn ở mức 192%, cao hơn gần gấp đôi so với biên khả năng thanh toán tối thiểu được yêu cầu bởi Bộ Tài chính. Trong ngành bảo hiểm, đây là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh mức độ an toàn tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, công ty tiếp tục tăng Quỹ dự phòng nghiệp vụ lên hơn 58.000 tỷ đồng, tăng gần 16%, nhằm đảm bảo quyền lợi chi trả cho khách hàng trong tương lai./.
