BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

Trong bối cảnh nhu cầu về vốn ngày càng tăng cao theo đà phát triển của kinh tế xã hội năm 2026, lãi suất vay trở thành mối quan tâm hàng đầu bởi doanh nghiệp đến các hộ gia đình, cá nhân. Thực tế, các ngân hàng đều đã và đang điều chỉnh các chính sách lãi suất phù hợp với tình hình thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và đảm bảo tuân thủ các quy định về tín dụng.

Không nằm ngoài xu hướng chung, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai” cung cấp nguồn tín dụng với chi phí hợp lý, góp phần đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026. Đây cũng là động thái tích cực của Ngân hàng nhằm hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước trong việc ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, vì lợi ích thiết thực của cộng đồng.

Đón vốn kịp thời- Chắc bước tương lai

“Trước sự biến động không ngừng của tình hình kinh tế chính trị thế giới và thực tế thị trường, BAC A BANK nhận định khách hàng cần một người đồng hành bền vững chứ không chỉ là một đơn vị cho vay đơn thuần tại thời điểm hiện nay” - đại diện BAC A BANK chia sẻ.

“Bởi lẽ đó, Chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai” được xây dựng với mong muốn mang tới cho khách hàng một giải pháp tài chính ổn định được cá nhân hóa cho từng hộ gia đình, từng nhu cầu cụ thể” - đại diện BAC A BANK nhấn mạnh.

Theo đó, đối với khoản vay ngắn hạn, lãi suất cho vay từ 9,9%/năm áp dụng cho khế ước nhận nợ đến 12 tháng. Đối với khoản vay trung và dài hạn, lãi suất ưu đãi tối thiểu từ 9,5%/năm. Mức lãi suất này thể hiện quan điểm chú trọng giữ biên độ lãi suất ổn định hướng tới việc hỗ trợ khách hàng theo đường dài của BAC A BANK. Chương trình này áp mức ưu đãi lãi suất cho vay theo nhiều phương án tùy thuộc thời gian tối thiểu của khế ước nhận nợ, thời gian áp dụng ưu đãi, nhằm tối ưu kế hoạch dòng tiền của từng khách hàng.

Ngoài ra, các sản phẩm được áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất cũng “phủ sóng” hầu hết các nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, ổn định đời sống cơ bản với tài sản đảm bảo đa dạng, gồm: Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo; Cho vay mua ô tô; Cho vay hỗ trợ chi phí du học; Cho vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; Cho vay trồng, chăm sóc cây công nghiệp; …

BAC A BANK còn hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc tiếp cận nguồn vốn bền vững một cách nhanh chóng bởi đội ngũ tư vấn tận tâm, sát sao từ khâu lập hồ sơ đến khi giải ngân.

“Khách hàng cá nhân hay hộ gia đình đều có thể được hưởng ưu đãi từ chương trình với một gói vay được “may đo” cho mỗi mục đích, mỗi câu chuyện tài chính thực tế của khách hàng. Các chuyên viên của BAC A BANK sẽ đồng hành tư vấn để tìm kiếm giải pháp tối ưu, đề cao quyền lợi của khách hàng” - đại diện ngân hàng cho biết.