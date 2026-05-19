BAC A BANK cung cấp giải pháp vốn vay ưu đãi, linh hoạt dành cho khách hàng cá nhân

16:08 | 19/05/2026
(TBTCO) - Hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai”, mang tới nguồn vốn ưu đãi nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026.
Trong bối cảnh nhu cầu về vốn ngày càng tăng cao theo đà phát triển của kinh tế xã hội năm 2026, lãi suất vay trở thành mối quan tâm hàng đầu bởi doanh nghiệp đến các hộ gia đình, cá nhân. Thực tế, các ngân hàng đều đã và đang điều chỉnh các chính sách lãi suất phù hợp với tình hình thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và đảm bảo tuân thủ các quy định về tín dụng.

Không nằm ngoài xu hướng chung, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục triển khai chương trình “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai” cung cấp nguồn tín dụng với chi phí hợp lý, góp phần đồng hành cùng khách hàng cá nhân và hộ gia đình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống đến hết năm 2026. Đây cũng là động thái tích cực của Ngân hàng nhằm hưởng ứng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước trong việc ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, vì lợi ích thiết thực của cộng đồng.

Đón vốn kịp thời- Chắc bước tương lai

“Trước sự biến động không ngừng của tình hình kinh tế chính trị thế giới và thực tế thị trường, BAC A BANK nhận định khách hàng cần một người đồng hành bền vững chứ không chỉ là một đơn vị cho vay đơn thuần tại thời điểm hiện nay” - đại diện BAC A BANK chia sẻ.

“Bởi lẽ đó, Chương trình tín dụng “Đón vốn kịp thời - Chắc bước tương lai” được xây dựng với mong muốn mang tới cho khách hàng một giải pháp tài chính ổn định được cá nhân hóa cho từng hộ gia đình, từng nhu cầu cụ thể” - đại diện BAC A BANK nhấn mạnh.

Theo đó, đối với khoản vay ngắn hạn, lãi suất cho vay từ 9,9%/năm áp dụng cho khế ước nhận nợ đến 12 tháng. Đối với khoản vay trung và dài hạn, lãi suất ưu đãi tối thiểu từ 9,5%/năm. Mức lãi suất này thể hiện quan điểm chú trọng giữ biên độ lãi suất ổn định hướng tới việc hỗ trợ khách hàng theo đường dài của BAC A BANK. Chương trình này áp mức ưu đãi lãi suất cho vay theo nhiều phương án tùy thuộc thời gian tối thiểu của khế ước nhận nợ, thời gian áp dụng ưu đãi, nhằm tối ưu kế hoạch dòng tiền của từng khách hàng.

Ngoài ra, các sản phẩm được áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất cũng “phủ sóng” hầu hết các nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, ổn định đời sống cơ bản với tài sản đảm bảo đa dạng, gồm: Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo; Cho vay mua ô tô; Cho vay hỗ trợ chi phí du học; Cho vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; Cho vay trồng, chăm sóc cây công nghiệp; …

BAC A BANK còn hỗ trợ khách hàng tối đa trong việc tiếp cận nguồn vốn bền vững một cách nhanh chóng bởi đội ngũ tư vấn tận tâm, sát sao từ khâu lập hồ sơ đến khi giải ngân.

“Khách hàng cá nhân hay hộ gia đình đều có thể được hưởng ưu đãi từ chương trình với một gói vay được “may đo” cho mỗi mục đích, mỗi câu chuyện tài chính thực tế của khách hàng. Các chuyên viên của BAC A BANK sẽ đồng hành tư vấn để tìm kiếm giải pháp tối ưu, đề cao quyền lợi của khách hàng” - đại diện ngân hàng cho biết.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website www.baca-bank.vn, ghé Chi nhánh/ Phòng giao dịch BAC A BANK gần nhất hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 588 828.
Minh Trí
Nghị định 112/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 19/05, chính thức kích hoạt thị trường trao đổi tín chỉ carbon quốc tế tại Việt Nam với ba cơ chế then chốt. Không chỉ là công cụ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, cơ chế này còn mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế xanh đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.
(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: Cơ quan Bảo hiểm xã hội không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ bảo hiểm xã hội điện tử” hoặc cung cấp thông tin cá nhân để cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
Trong nền kinh tế tri thức, giá trị doanh nghiệp ngày càng không chỉ nằm ở nhà xưởng, máy móc hay vốn tài chính, mà còn được quyết định bởi công nghệ, sáng chế, phần mềm, thương hiệu và dữ liệu. Tuy nhiên, để những tài sản vô hình này thực sự trở thành nguồn lực cho tăng trưởng, bài toán quan trọng đặt ra là phải định giá và thẩm định giá đúng giá trị tài sản trí tuệ.
(TBTCO) - Ngày 17-18/3/2026, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Cục Quản lý giá và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo, nâng cao nhận thức về định giá tài sản trí tuệ”, nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và tăng cường năng lực định giá tài sản trí tuệ tại Việt Nam.
(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở lúa gạo, hành trình giảm phát thải của ngành nông nghiệp Việt Nam đang mở rộng sang cà phê, ngô và sầu riêng - những ngành hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị hàng tỷ USD.
(TBTCO) - Hà Nội đang xây dựng chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện với mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, đồng thời từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong bối cảnh giá xăng neo cao và xu hướng giao thông xanh gia tăng, thị trường xe điện cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh ở cả ô tô và xe máy điện.
(TBTCO) - Chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 17/5, trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phối hợp cùng Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang chủ đề “Lời ca dâng Bác”.
(TBTCO) - Ngày 17/5, tại Sơn La, trong khuôn khổ sự kiện “Rừng xanh lên 2026”, 6.000 cây bản địa gồm tre bát độ, trám đen, lát hoa, nghiến và dổi... được trồng tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La nhằm góp phần phục hồi 10 ha rừng tự nhiên tại địa phương.
