Xã hội

Hà Nội tăng hỗ trợ đổi xe điện, thị trường phương tiện xanh sôi động

Nguyên Phương

12:38 | 18/05/2026
(TBTCO) - Hà Nội đang xây dựng chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện với mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, đồng thời từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong bối cảnh giá xăng neo cao và xu hướng giao thông xanh gia tăng, thị trường xe điện cũng ghi nhận sức mua tăng mạnh ở cả ô tô và xe máy điện.
Hỗ trợ khi mua xe máy điện có giá từ 10 triệu đồng trở lên

Theo dự thảo Nghị quyết do UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến, người dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên tại Hà Nội, đang sở hữu xe máy xăng đăng ký trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực, sẽ được hỗ trợ khi mua xe máy điện có giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Mỗi cá nhân được hỗ trợ một lần cho một phương tiện và có thể lựa chọn một trong hai hình thức hỗ trợ. Nếu nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, thành phố dự kiến hỗ trợ 20% giá trị xe điện, tối đa 5 triệu đồng/xe. Đối với hộ nghèo, mức hỗ trợ lên tới 100% giá trị xe, nhưng không quá 20 triệu đồng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 80%, tối đa 15 triệu đồng.

Tại Hà Nội, xu hướng chuyển đổi sang xe điện càng rõ rệt. Ảnh: Đức Thanh

Trong trường hợp không nhận tiền hỗ trợ, người dân có thể lựa chọn nhận vé sử dụng vận tải hành khách công cộng trị giá 5 triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ đổi xe, Hà Nội cũng dự kiến giảm 50% lệ phí đăng ký và cấp biển số xe máy điện; riêng hộ nghèo và cận nghèo được miễn toàn bộ khoản phí này.

Dự thảo còn đề xuất miễn vé giao thông công cộng cho nhiều nhóm đối tượng như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp và hộ nghèo. Ngoài ra, toàn bộ hành khách sẽ được miễn vé vào các dịp lễ, Tết và sự kiện đặc biệt của thành phố.

Đáng chú ý, dự thảo không chỉ tập trung hỗ trợ tài chính cho người dân đổi xe mà còn đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi giao thông xanh thông qua phát triển hạ tầng sạc, ưu đãi phí, lệ phí và lộ trình hạn chế dần phương tiện chạy xăng tại Hà Nội.

Thị trường xe điện “nóng” theo đà chuyển đổi xanh

Giá xăng liên tục neo ở mức cao cùng thông tin về lộ trình hạn chế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Hà Nội đang tạo cú hích lớn cho thị trường xe điện. Từ ô tô hybrid, ô tô điện đến xe máy điện, sức mua đều tăng mạnh, phản ánh xu hướng chuyển dịch rõ nét sang phương tiện xanh và tiết kiệm chi phí vận hành.

Theo báo cáo bán hàng tháng 4/2026 của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhóm xe điện hóa tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Trong đó, doanh số xe hybrid đạt 1.723 xe trong tháng 4, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh số hybrid đạt 6.848 xe, tăng tới 86% so với cùng kỳ năm 2025, trở thành phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường ô tô.

Ở phân khúc xe điện thuần pin (BEV), thị trường cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi có 49 xe bán ra trong tháng 4, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 50 xe. Dù số lượng chưa lớn, đây vẫn được xem là bước tiến đáng chú ý khi cùng kỳ năm ngoái hệ thống thống kê của VAMA chưa ghi nhận doanh số BEV.

Không chỉ ô tô, thị trường xe máy điện cũng đang tăng tốc mạnh mẽ. Khảo sát tại nhiều cửa hàng cho thấy lượng khách đến tìm hiểu và mua xe điện tăng gấp ba đến bốn lần so với trước đây.

Chủ một cửa hàng xe điện tại quận Long Biên cho biết lượng khách tăng khoảng 30% - 40%, nhiều người sau khi tìm hiểu đã quyết định mua ngay thay vì chỉ tham khảo như trước.

Báo cáo mới nhất từ VinFast cho thấy nhu cầu thị trường đang tăng mạnh. Hệ thống đại lý của hãng đã nhận hơn 135.000 lượt đặt cọc trên toàn quốc và đã bàn giao khoảng 93.000 xe cho khách hàng. Hiện doanh nghiệp này vẫn đang tăng tốc sản xuất để hoàn thành hơn 40.000 đơn hàng còn lại.

Tại Hà Nội, xu hướng chuyển đổi sang xe điện càng rõ rệt khi thành phố dự kiến từng bước hạn chế xe xăng trong khu vực nội đô từ ngày 1/7/2026. Nhiều người dân cho rằng việc chuyển sang phương tiện xanh không chỉ giúp giảm chi phí nhiên liệu mà còn là cách thích nghi sớm với chính sách mới.

Các chuyên gia dự báo thị trường xe máy điện Việt Nam sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2026, với doanh số có thể đạt 1,2 - 1,3 triệu xe, tăng khoảng 150% so với năm trước. Sự cạnh tranh của các thương hiệu lớn như Honda, VinFast, Dat Bike hay TMT Motors đang khiến thị trường trở nên sôi động hơn với hàng loạt mẫu xe mới ở cả phân khúc phổ thông và cao cấp.

Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội hỗ trợ đổi xe điện chính sách hỗ trợ người dân xe máy xăng sang xe điện hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch giao thông xanh

(TBTCO) - Chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 17/5, trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phối hợp cùng Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang chủ đề "Lời ca dâng Bác".
(TBTCO) - Ngày 17/5, tại Sơn La, trong khuôn khổ sự kiện "Rừng xanh lên 2026", 6.000 cây bản địa gồm tre bát độ, trám đen, lát hoa, nghiến và dổi... được trồng tại bản Nà Bai, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La nhằm góp phần phục hồi 10 ha rừng tự nhiên tại địa phương.
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026.
(TBTCO) - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, Học viện Tài chính cần tập trung vào các định hướng trọng tâm, tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao hàng đầu đất nước và từng bước đạt trình độ khu vực, trở thành trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách có uy tín của ngành Tài chính, tiên phong xây dựng mô hình đại học số trong lĩnh vực tài chính…
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của phát triển, là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906 - 16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, được tổ chức sáng ngày 16/5.
(TBTCO) - Ngày 15/5, tại Ninh Bình đã diễn ra lễ tổng kết hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ" (CRUIV), đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuyển giao sang phát huy năng lực bền vững vì lợi ích của cộng đồng.
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.
