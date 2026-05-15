Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

Với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, dự án hướng tới giải quyết nhu cầu cấp thiết trong việc bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trước những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 5 triệu Euro từ EU đã giúp dự án CRUIV tạo sự khác biệt với cách tiếp cận hạ tầng “xám” truyền thống. Nguồn tài chính này đã góp phần đưa dự án thành một chương trình toàn diện, lấy con người làm trung tâm nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, phù hợp với chiến lược Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) và cam kết về phát triển bền vững của EU.

Hồ Bình Sơn - tiểu dự án Hương Khê (Hà Tĩnh) thuộc Dự án CRUIV. Ảnh: AFD

Dự án đã trang bị cho đội ngũ kỹ sư địa phương, cán bộ quy hoạch đô thị và lãnh đạo cộng đồng các kỹ năng thực tiễn và công cụ tiên tiến cần thiết để quản lý hiệu quả rủi ro ngập lụt và vận hành hệ thống xử lý nước thải hiện đại trong dài hạn.

Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ Việt Nam (CRUIV) hỗ trợ triển khai các tiểu dự án tại 5 địa phương thuộc 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Các hạng mục đầu tư có tổng nguồn vốn hơn 122,6 triệu Euro, bao gồm vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ AFD và khoảng 35 triệu Euro vốn đối ứng. Một khoản viện trợ không hoàn lại 5 triệu Euro từ EU, được ủy thác cho AFD, được sử dụng cho hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực thực hiện dự án.

Và Kristina Bünde - Trưởng ban Hợp tác của Phái đoàn EU tại Việt Nam nhấn mạnh. “Hạ tầng chỉ bền vững khi những người vận hành nó có đủ năng lực. Thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào nâng cao năng lực địa phương và cải thiện sức khỏe môi trường, song song với xây dựng hạ tầng, chúng tôi đã mở rộng kết quả của dự án. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng lâu dài để bảo vệ cộng đồng và quản lý bền vững các rủi ro khí hậu cho nhiều thế hệ tương lai”.

Tác động bền vững của giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật này là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự hợp tác giữa các nhà tài trợ quốc tế và các địa phương Việt Nam. Các phương pháp tiếp cận và thiết bị được triển khai trong 4 năm qua đang từng bước thay đổi cách các cộng đồng này chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp do khí hậu.

Ông Julien Seillan - Giám đốc Quốc gia của AFD tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu về bản chất là bảo vệ con người và đảm bảo tương lai. Việc hoàn thành thành công giai đoạn này thể hiện sức mạnh của quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và Việt Nam. Bằng việc kết hợp nguồn lực tài chính với chia sẻ chuyên môn, chúng ta đang cùng xây dựng các hệ thống có khả năng chống chịu cao hơn trước những diễn biến khó lường của khí hậu, qua đó bảo vệ nền kinh tế địa phương và đời sống hàng ngày của người dân”.

Tác động của dự án mang tính thiết thực và rõ rệt. Giai đoạn thi công các công trình đang được triển khai và sẽ sớm hoàn thành. Dự án dự kiến sẽ cải thiện đáng kể khả năng chống ngập cho 116.000 người dân, giúp giao thông duy trì thông suốt, hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn và nhà cửa của người dân được bảo vệ trong các đợt mưa bão lớn. Đồng thời, hơn 110.000 người sẽ được tiếp cận với hệ thống xử lý nước thải hiện đại, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, giảm thiểu các mầm bệnh liên quan đến nguồn nước và phục hồi hệ sinh thái địa phương./.