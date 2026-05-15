Xã hội

Môi trường

Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

Hà My

Hà My

[email protected]
19:16 | 15/05/2026
(TBTCO) - Ngày 15/5, tại Ninh Bình đã diễn ra lễ tổng kết hoạt động Hỗ trợ kỹ thuật Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” (CRUIV), đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuyển giao sang phát huy năng lực bền vững vì lợi ích của cộng đồng.
aa

Với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, dự án hướng tới giải quyết nhu cầu cấp thiết trong việc bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trước những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 5 triệu Euro từ EU đã giúp dự án CRUIV tạo sự khác biệt với cách tiếp cận hạ tầng “xám” truyền thống. Nguồn tài chính này đã góp phần đưa dự án thành một chương trình toàn diện, lấy con người làm trung tâm nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, phù hợp với chiến lược Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) và cam kết về phát triển bền vững của EU.

Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ
Hồ Bình Sơn - tiểu dự án Hương Khê (Hà Tĩnh) thuộc Dự án CRUIV. Ảnh: AFD

Dự án đã trang bị cho đội ngũ kỹ sư địa phương, cán bộ quy hoạch đô thị và lãnh đạo cộng đồng các kỹ năng thực tiễn và công cụ tiên tiến cần thiết để quản lý hiệu quả rủi ro ngập lụt và vận hành hệ thống xử lý nước thải hiện đại trong dài hạn.

Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho bốn tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ Việt Nam (CRUIV) hỗ trợ triển khai các tiểu dự án tại 5 địa phương thuộc 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Các hạng mục đầu tư có tổng nguồn vốn hơn 122,6 triệu Euro, bao gồm vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ AFD và khoảng 35 triệu Euro vốn đối ứng. Một khoản viện trợ không hoàn lại 5 triệu Euro từ EU, được ủy thác cho AFD, được sử dụng cho hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực thực hiện dự án.

Và Kristina Bünde - Trưởng ban Hợp tác của Phái đoàn EU tại Việt Nam nhấn mạnh. “Hạ tầng chỉ bền vững khi những người vận hành nó có đủ năng lực. Thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào nâng cao năng lực địa phương và cải thiện sức khỏe môi trường, song song với xây dựng hạ tầng, chúng tôi đã mở rộng kết quả của dự án. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng lâu dài để bảo vệ cộng đồng và quản lý bền vững các rủi ro khí hậu cho nhiều thế hệ tương lai”.

Tác động bền vững của giai đoạn hỗ trợ kỹ thuật này là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự hợp tác giữa các nhà tài trợ quốc tế và các địa phương Việt Nam. Các phương pháp tiếp cận và thiết bị được triển khai trong 4 năm qua đang từng bước thay đổi cách các cộng đồng này chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp do khí hậu.

Ông Julien Seillan - Giám đốc Quốc gia của AFD tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu về bản chất là bảo vệ con người và đảm bảo tương lai. Việc hoàn thành thành công giai đoạn này thể hiện sức mạnh của quan hệ hợp tác giữa chúng tôi và Việt Nam. Bằng việc kết hợp nguồn lực tài chính với chia sẻ chuyên môn, chúng ta đang cùng xây dựng các hệ thống có khả năng chống chịu cao hơn trước những diễn biến khó lường của khí hậu, qua đó bảo vệ nền kinh tế địa phương và đời sống hàng ngày của người dân”.

Tác động của dự án mang tính thiết thực và rõ rệt. Giai đoạn thi công các công trình đang được triển khai và sẽ sớm hoàn thành. Dự án dự kiến sẽ cải thiện đáng kể khả năng chống ngập cho 116.000 người dân, giúp giao thông duy trì thông suốt, hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn và nhà cửa của người dân được bảo vệ trong các đợt mưa bão lớn. Đồng thời, hơn 110.000 người sẽ được tiếp cận với hệ thống xử lý nước thải hiện đại, góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, giảm thiểu các mầm bệnh liên quan đến nguồn nước và phục hồi hệ sinh thái địa phương./.

Ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Đối với các cộng đồng của chúng tôi, thời tiết cực đoan và ngập úng đô thị không phải là những khái niệm xa vời mà là những thực tế cấp bách hàng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân. Dự án này là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam và châu Âu trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, đặc biệt là khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững. Những lợi ích thiết thực mà dự án mang lại - từ cải thiện khả năng chống ngập đến cung cấp hệ thống xử lý nước thải - cho thấy hợp tác quốc tế có thể trực tiếp cải thiện đời sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng một tương lai an toàn hơn”.
Hà My
Từ khóa:
biến đổi khí hậu hỗ trợ kỹ thuật cơ sở hạ tầng Nâng cấp cơ sở dự án cruiv

Bài liên quan

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Nhiều văn kiện quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

Nhiều văn kiện quan trọng được ký kết giữa Việt Nam và Nhật Bản

Quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại

Quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại

Dành cho bạn

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

Đọc thêm

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

Lan tỏa “lối sống xanh”, thúc đẩy học sinh tiểu học hành động vì môi trường

(TBTCO) - Không dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” được khởi động nhằm thúc đẩy học sinh tiểu học chuyển từ hiểu biết sang hành động, hình thành thói quen sống xanh từ những việc làm nhỏ, thiết thực trong đời sống hàng ngày.
Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

Cần Thơ tiên phong số hóa đánh giá lúa phát thải thấp, xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh”

(TBTCO) - TP. Cần Thơ là địa phương tại Đồng bằng sông Cửu Long tiên phong ứng dụng công cụ số ViRiCert để “chấm điểm” quy trình canh tác lúa phát thải thấp, tạo nền tảng xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” và cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.
Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2026.
Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

Quảng Ninh: Hành động thống nhất phong trào bảo vệ môi trường toàn dân

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường, tạo nền tảng hành động đồng bộ trên toàn địa bàn, huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia giảm thiểu, phân loại, thu gom, xử lý rác thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững.
Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững

Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững

Kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, Quảng Ninh đang từng bước định hình cách tiếp cận phát triển dựa trên nền tảng bảo vệ môi trường. Không chỉ kiểm soát ô nhiễm, tỉnh hướng tới quản trị môi trường chủ động, coi đây là trụ cột nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

(TBTCO) - Trước thông tin “Hà Nội cấm toàn bộ xe máy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định thành phố không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối 24/7 ngay từ thời điểm này, mà triển khai theo lộ trình thận trọng, có đánh giá tác động và chuẩn bị hạ tầng đồng bộ.
Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao