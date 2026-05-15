Chứng khoán

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Tùng Linh

Tùng Linh

18:02 | 15/05/2026
(TBTCO) - Dòng tiền ngoại tìm đến nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng và cao su- các nhóm ngành đang hồi phục mạnh nhờ hưởng lợi từ giá hàng hóa.
aa

Sau phiên mua ròng hiếm hoi, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng khi giá trị bán ròng trong phiên hôm nay đạt khoảng 816 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, với chỉ duy nhất một phiên mua ròng vào ngày thứ Năm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 3.860 tỷ đồng trên HOSE, nối dài xu hướng rút vốn khỏi thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây bất chấp VN-Index có tuần tăng điểm thứ 8 liên tiếp kể từ vùng đáy quanh 1.600 điểm.

Áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm vốn hóa lớn. HPG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 234 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-136 tỷ đồng), VPB (-94 tỷ đồng), VIC (-85 tỷ đồng) và FPT (-73 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác như KDC, PNJ, STB, NVL và VIX cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ra đáng chú ý.

Đáng chú ý, dù bị bán ròng mạnh, VHM và NVL vẫn giữ được sắc xanh trong phiên. Trong khi đó, HPG giảm gần 2%, VPB giảm hơn 2% và FPT giảm khoảng 1,35%.

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 15/5 - Nguồn: Dstock.

Trong khi đó, dòng tiền ngoại tìm đến nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng và cao su- các nhóm ngành đang hồi phục mạnh sau giai đoạn điều chỉnh và tích lũy kéo dài. BSR dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị gần 88 tỷ đồng, đồng thời tăng gần 5% trong phiên.

Không riêng BSR, cổ phiếu GAS kịch trần phiên thứ hai trong tuần này. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng chi hơn 30 tỷ đồng mua thêm cổ phiếu của “ông lớn” ngành dầu khí này.

Dòng dầu khí cũng là nhóm nổi bật nhất trong phiên hôm nay, cả về câu chuyện dòng tiền ngoại lẫn xu hướng tăng giá nổi trội trên diện rộng. Dòng tiền ngoại đang có xu hướng quay lại thăm dò nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ giá hàng hóa và kỳ vọng đầu tư công, sau giai đoạn dài tập trung bán ròng tại nhóm bluechip vốn hóa lớn. Bên cạnh dòng dầu khí, khối ngoại cũng mua ròng đáng kể tại VNM, MSB, TCB, SSI và PVT. Sắc xanh tương đối áp đảo ở nhóm này. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu dầu khí và cao su ghi nhận diễn biến bứt phá mạnh khi GAS tăng gần 7%, PHR tăng kịch biên độ gần 7%, trong khi CEO tăng hơn 2%.

Tùng Linh
Từ khóa:
cổ phiếu dầu khí dòng tiền ngoại

Bài liên quan

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Khối ngoại “chốt lời” cổ phiếu Vingroup sau nhịp lập đỉnh

Khối ngoại “chốt lời” cổ phiếu Vingroup sau nhịp lập đỉnh

Cổ phiếu FPT tiếp tục trong top đầu bán ròng của khối ngoại

Cổ phiếu FPT tiếp tục trong top đầu bán ròng của khối ngoại

Dành cho bạn

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

Thuế tỉnh Điện Biên thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 41% dự toán

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Doanh nghiệp tích cực mua lại trái phiếu trong tháng 4

Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chờ tín hiệu thị trường cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Thuế tỉnh Quảng Ngãi công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

UAE rời OPEC: Thị trường dầu mỏ bước vào giai đoạn bất định mới?

Đọc thêm

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

Cơ hội thu hút nguồn vốn dài hạn cho dự án PPP qua kênh trái phiếu

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quy định mới được kỳ vọng giúp giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng kênh dẫn vốn dài hạn cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.
Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

Minh bạch trở thành trọng tâm của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Theo ông Ngọ Trường Nam - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), trong bối cảnh nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng gia tăng và áp lực đáo hạn trái phiếu giai đoạn 2026 - 2027 còn lớn, doanh nghiệp phát hành cần nâng cao minh bạch, quản trị dòng tiền và cơ cấu nguồn vốn nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

Khối ngoại bán ròng theo nhịp dịch chuyển dòng vốn toàn cầu

(TBTCO) - Không riêng Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng đáng kể tại nhiều thị trường châu Á và Đông Nam Á khi đang có những nơi khác hấp dẫn hơn nhờ câu chuyện từ làn sóng công nghệ.
Chi phí vốn tăng kéo giãn đà phục hồi của thị trường trái phiếu

Chi phí vốn tăng kéo giãn đà phục hồi của thị trường trái phiếu

(TBTCO) - Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục tạo áp lực lên chi phí phát hành trái phiếu doanh nghiệp và hoạt động huy động vốn trung - dài hạn, trong bối cảnh lãi suất cho vay được dự báo khó giảm nhanh trong ngắn hạn.
Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

Doanh nghiệp nhà nước cần tăng cổ phiếu tự do chuyển nhượng để đón dòng vốn ngoại

(TBTCO) - Nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) đang được xem là giải pháp quan trọng để cải thiện thanh khoản và gia tăng sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong lộ trình nâng hạng. Không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng chuẩn công ty đại chúng, việc mở rộng free-float còn tạo dư địa thu hút thêm dòng vốn ngoại quy mô lớn trong giai đoạn tới.
Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Thanh khoản căng thẳng đẩy LDR áp sát 100%, lợi thế nghiêng về ngân hàng có khả năng huy động vốn tốt

Theo đánh giá của SSI Research, bức tranh huy động vốn ngành ngân hàng kém tích cực trong quý I/2026, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) tại các ngân hàng trong phạm vi theo dõi tiệm cận 100%, cạnh tranh huy động gay gắt khiến biên lãi ròng (NIM) co hẹp. Hạn mức tín dụng không còn là yếu tố quyết định duy nhất, mà khả năng huy động vốn trở thành yếu tố phân hóa then chốt.
Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

Hóa chất Đức Giang lên lộ trình khắc phục sau khi cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát

(TBTCO) - Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cho biết đang khẩn trương triển khai kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và dự kiến hoàn tất công bố thông tin trong quý II/2026 sau khi cổ phiếu DGC bị HOSE đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố thông tin quá thời hạn quy định.
Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Chứng khoán ngày 14/5: Xu hướng tích cực duy trì, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Thị trường chứng khoán ngày 14/5 lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên đã giúp VN-Index bứt phá hơn 27 điểm, qua đó thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử tại 1.925,46 điểm. Đáng chú ý, khối ngoại quay trở lại mua ròng, góp phần củng cố tâm lý tích cực của thị trường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

Xây dựng cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Chứng khoán ngày 15/5: VN-Index rung lắc quanh đỉnh lịch sử, dòng tiền tiếp tục xoay tua

Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 15/5: Giao dịch co hẹp, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 rung lắc

TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

TP. Hải Phòng thí điểm nền tảng số dùng chung của Quốc hội

Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9%

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn gắn với niêm yết góp phần “nâng chất” doanh nghiệp

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

WB: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu tốt

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 15/5: Giá vàng thế giới giảm mạnh

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Lãnh đạo VinFast: Sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính, mà còn ổn định, bền vững hơn

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/5: Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 14/5: Giá tiêu nhích tăng, cà phê đảo chiều giảm

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 15/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +56.99
15/05 | +56.99 (7,501.24 +56.99 (+0.77%))
DJI +370.26
15/05 | +370.26 (50,063.46 +370.26 (+0.75%))
IXIC +232.88
15/05 | +232.88 (26,635.22 +232.88 (+0.88%))
NYA +128.29
15/05 | +128.29 (23,101.85 +128.29 (+0.56%))
XAX -17.83
15/05 | -17.83 (9,117.04 -17.83 (-0.20%))
BUK100P -19.31
15/05 | -19.31 (1,011.37 -19.31 (-1.87%))
RUT +19.15
15/05 | +19.15 (2,863.09 +19.15 (+0.67%))
VIX +1.80
15/05 | +1.80 (19.06 +1.80 (+10.43%))
FTSE -196.64
15/05 | -196.64 (10,176.29 -196.64 (-1.90%))
GDAXI -478.20
15/05 | -478.20 (23,978.06 -478.20 (-1.96%))
FCHI -130.36
15/05 | -130.36 (7,951.91 -130.36 (-1.61%))
STOXX50E -115.01
15/05 | -115.01 (5,819.95 -115.01 (-1.94%))
N100 -31.12
15/05 | -31.12 (1,796.43 -31.12 (-1.70%))
BFX -59.42
15/05 | -59.42 (5,472.99 -59.42 (-1.07%))
MOEX.ME -0.11
15/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -426.31
15/05 | -426.31 (25,962.73 -426.31 (-1.62%))
STI -6.86
15/05 | -6.86 (4,989.08 -6.86 (-0.14%))
AXJO -9.90
15/05 | -9.90 (8,630.80 -9.90 (-0.11%))
AORD -14.10
15/05 | -14.10 (8,870.60 -14.10 (-0.16%))
BSESN -160.73
15/05 | -160.73 (75,237.99 -160.73 (-0.21%))
JKSE -135.58
15/05 | -135.58 (6,723.32 -135.58 (-1.98%))
KLSE -5.36
15/05 | -5.36 (1,740.22 -5.36 (-0.31%))
NZ50 -60.06
15/05 | -60.06 (12,965.01 -60.06 (-0.46%))
KS11 -488.23
15/05 | -488.23 (7,493.18 -488.23 (-6.12%))
TWII -579.39
15/05 | -579.39 (41,172.36 -579.39 (-1.39%))
GSPTSE +226.84
15/05 | +226.84 (34,268.27 +226.84 (+0.67%))
BVSP +1,267.56
15/05 | +1,267.56 (178,365.86 +1,267.56 (+0.72%))
MXX -980.60
15/05 | -980.60 (69,206.85 -980.60 (-1.40%))
IPSA +85.77
15/05 | +85.77 (10,482.27 +85.77 (+0.82%))
MERV +8,955.50
15/05 | +8,955.50 (2,747,310.00 +8,955.50 (+0.33%))
TA125.TA -85.84
15/05 | -85.84 (4,318.68 -85.84 (-1.95%))
CASE30 -261.40
15/05 | -261.40 (53,154.80 -261.40 (-0.49%))
JN0U.JO -245.57
15/05 | -245.57 (6,915.12 -245.57 (-3.43%))
DX-Y.NYB +0.40
15/05 | +0.40 (99.22 +0.40 (+0.40%))
125904-USD-STRD -53.75
15/05 | -53.75 (2,678.59 -53.75 (-1.97%))
XDB -1.64
15/05 | -1.64 (133.60 -1.64 (-1.21%))
XDE -0.81
15/05 | -0.81 (116.29 -0.81 (-0.70%))
000001.SS -42.53
15/05 | -42.53 (4,135.39 -42.53 (-1.02%))
N225 -1,244.76
15/05 | -1,244.76 (61,409.29 -1,244.76 (-1.99%))
XDN -0.26
15/05 | -0.26 (63.08 -0.26 (-0.42%))
XDA -1.06
15/05 | -1.06 (71.53 -1.06 (-1.47%))