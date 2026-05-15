Khối ngoại gom thêm cổ phiếu dầu khí

Sau phiên mua ròng hiếm hoi, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng khi giá trị bán ròng trong phiên hôm nay đạt khoảng 816 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, với chỉ duy nhất một phiên mua ròng vào ngày thứ Năm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 3.860 tỷ đồng trên HOSE, nối dài xu hướng rút vốn khỏi thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây bất chấp VN-Index có tuần tăng điểm thứ 8 liên tiếp kể từ vùng đáy quanh 1.600 điểm.

Áp lực bán tập trung chủ yếu tại nhóm vốn hóa lớn. HPG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 234 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-136 tỷ đồng), VPB (-94 tỷ đồng), VIC (-85 tỷ đồng) và FPT (-73 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác như KDC, PNJ, STB, NVL và VIX cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ra đáng chú ý.

Đáng chú ý, dù bị bán ròng mạnh, VHM và NVL vẫn giữ được sắc xanh trong phiên. Trong khi đó, HPG giảm gần 2%, VPB giảm hơn 2% và FPT giảm khoảng 1,35%.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 15/5 - Nguồn: Dstock.

Trong khi đó, dòng tiền ngoại tìm đến nhóm cổ phiếu dầu khí, năng lượng và cao su- các nhóm ngành đang hồi phục mạnh sau giai đoạn điều chỉnh và tích lũy kéo dài. BSR dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị gần 88 tỷ đồng, đồng thời tăng gần 5% trong phiên.

Không riêng BSR, cổ phiếu GAS kịch trần phiên thứ hai trong tuần này. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng chi hơn 30 tỷ đồng mua thêm cổ phiếu của “ông lớn” ngành dầu khí này.

Dòng dầu khí cũng là nhóm nổi bật nhất trong phiên hôm nay, cả về câu chuyện dòng tiền ngoại lẫn xu hướng tăng giá nổi trội trên diện rộng. Dòng tiền ngoại đang có xu hướng quay lại thăm dò nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ giá hàng hóa và kỳ vọng đầu tư công, sau giai đoạn dài tập trung bán ròng tại nhóm bluechip vốn hóa lớn. Bên cạnh dòng dầu khí, khối ngoại cũng mua ròng đáng kể tại VNM, MSB, TCB, SSI và PVT. Sắc xanh tương đối áp đảo ở nhóm này. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu dầu khí và cao su ghi nhận diễn biến bứt phá mạnh khi GAS tăng gần 7%, PHR tăng kịch biên độ gần 7%, trong khi CEO tăng hơn 2%.