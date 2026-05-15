Xã hội

Giá bạc biến động ra sao trong thời gian tới?

Đức Việt

15:11 | 15/05/2026
(TBTCO) - Chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh khi dòng tiền trên thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với các thông tin liên quan tới địa chính trị và lộ trình lãi suất của Mỹ.
Lo ngại về chi phí năng lượng và áp lực lạm phát

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), từ đầu tháng 3 cho đến nay, diễn biến của thị trường bạc thế giới khá đặc biệt, khi các yếu tố vốn thường hỗ trợ kim loại quý lại đang tạo ra áp lực ngược lên giá. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đáng lẽ sẽ thúc đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn, nhưng lần này thị trường lại phản ứng thận trọng hơn do lo ngại lạm phát quay trở lại và mặt bằng lãi suất cao có thể kéo dài lâu hơn dự kiến.

Giá bạc thế giới đã có thời điểm tiến sát mốc 90 USD/ounce vào ngày 10/3. Tuy nhiên ngay sau đó, thị trường nhanh chóng bước vào nhịp điều chỉnh khá mạnh với 9 phiên giảm liên tiếp. Đến đầu tháng 5, giá bạc phục hồi lên gần 86 USD/ounce nhưng vẫn thấp hơn khoảng 4% so với đầu tháng 3.

Trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh. Ảnh: Đức Thanh

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở chỗ căng thẳng lần này diễn ra tại Trung Đông - khu vực có ảnh hưởng rất lớn tới thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt khi phần lớn dòng chảy dầu mỏ thế giới vẫn đi qua eo biển Hormuz. Vì vậy, chỉ cần rủi ro gián đoạn xuất hiện, thị trường ngay lập tức phản ánh lo ngại về chi phí năng lượng và áp lực lạm phát.

Thực tế, lạm phát tại Mỹ đã có dấu hiệu nóng trở lại khi chỉ số PCE tháng 3 tăng mạnh lên 3,5%. Điều này khiến thị trường liên tục điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất. Fed đã hai lần liên tiếp giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5 - 3,75%, trong khi các ngân hàng trung ương lớn khác cũng duy trì quan điểm khá thận trọng.

Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn trở thành công cụ cần thiết để phòng vệ

Theo ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV, đối với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bạc, việc sử dụng hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn cũng đang dần trở thành một công cụ cần thiết để phòng vệ trước biến động giá nguyên liệu trong bối cảnh thị trường hàng hóa thế giới ngày càng biến động nhanh và khó lường hơn.

Mặt bằng lãi suất cao, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở vùng cao đang tạo áp lực đáng kể lên bạc cũng như các tài sản không mang lợi suất nói chung. Đây là nguyên nhân khiến dòng tiền đầu cơ trên thị trường kim loại quý trở nên thận trọng hơn trong thời gian gần đây.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc nhìn chung biến động khá sát với thế giới. Hiện giá bạc 999 dao động quanh vùng 83,5 - 85,7 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh hồi đầu tháng 3.

Ghi nhận khá rõ trong thời gian gần đây là bên cạnh nhu cầu tích trữ bạc vật chất truyền thống, thị trường trong nước đang quan tâm nhiều hơn tới các sản phẩm bạc giao dịch qua Sở Giao dịch Hàng hóa. Điều này phản ánh sự thay đổi tương đối tích cực trong tư duy tham gia thị trường của nhà đầu tư trong nước.

Nhà đầu tư hiện không chỉ tìm kiếm cơ hội khi giá tăng mà đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới quản trị rủi ro, khả năng giao dịch hai chiều và tính linh hoạt theo biến động của thị trường quốc tế.

Căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, giá bạc lên vùng 85 - 90 USD/ounce

Nhận định thị trường bạc thời gian tới, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV cho rằng, nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, đặc biệt là các rủi ro liên quan tới tuyến vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz, áp lực lạm phát nhiều khả năng sẽ còn duy trì ở mức cao. Khi đó, khả năng Fed giữ lãi suất cao lâu hơn dự kiến sẽ tiếp tục tạo sức ép lên bạc cũng như nhóm kim loại quý nói chung. Trong kịch bản này, giá bạc thế giới có thể điều chỉnh về vùng 75 - 80 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu căng thẳng địa chính trị dần hạ nhiệt và áp lực lạm phát giảm bớt, dòng tiền đầu tư có thể quay trở lại nhóm kim loại quý nhanh hơn. Khi đó, giá bạc hoàn toàn có khả năng phục hồi lên vùng 85 - 90 USD/ounce.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, điều đáng quan tâm hơn hiện nay không nằm ở vài nhịp tăng giảm ngắn hạn của giá bạc. Vấn đề cốt lõi là bạc đang dần trở thành một trong những kim loại có vai trò chiến lược trong chu kỳ công nghiệp mới của thế giới. Từ năng lượng tái tạo, xe điện cho tới hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu, nhu cầu sử dụng bạc đều đang tăng lên tương đối nhanh. Trong khi đó, nguồn cung lại không dễ mở rộng tương ứng trong ngắn hạn. Đây là lý do thị trường bạc trong trung và dài hạn vẫn có nền tảng hỗ trợ tương đối vững.

Đối với thị trường trong nước, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục bám sát diễn biến quốc tế, đồng thời chịu thêm tác động từ tỷ giá USD/VND và chi phí nhập khẩu.

Trong bối cảnh hiện nay, ông Dũng lưu ý, doanh nghiệp cần ưu tiên quản trị rủi ro hơn là cố gắng dự báo chính xác xu hướng giá trong ngắn hạn.

Việc chủ động sử dụng các công cụ phòng vệ giá sẽ giúp doanh nghiệp ổn định chi phí đầu vào, kế hoạch kinh doanh cũng như giảm bớt áp lực từ biến động giá quốc tế.

