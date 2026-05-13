Đầu tư

Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027

Hà My

Hà My

[email protected]
16:04 | 13/05/2026
(TBTCO) - Chính phủ Australia thể hiện sự cam kết mạnh mẽ và lâu dài với Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, thông qua việc tăng cường hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).
aa

Đại sứ quán Australia ngày 15/3 cho biết, ngân sách Australia giai đoạn 2026 - 2027 phân bổ tổng cộng 98,3 triệu AUD (đô la Úc) cho quan hệ đối tác phát triển với Việt Nam, so với mức 96,6 triệu AUD của giai đoạn 2025 - 2026.

Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027
Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027. Ảnh: ĐSQ Australia

Bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam, hoan nghênh thông báo này và cho biết: “Trong bối cảnh thế giới biến động, Australia là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam. Chương trình phát triển của Australia tại Việt Nam đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững, đồng thời góp phần xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho tất cả chúng ta”.

Australia là đối tác phát triển tin cậy và lâu dài của Việt Nam, đã cung cấp tổng giá trị hỗ trợ phát triển vượt 3 tỷ AUD kể từ năm 1973.

Quan hệ đối tác phát triển hiện nay của Australia đang hỗ trợ Việt Nam nhằm đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 thông qua các khoản đầu tư vào tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, hành động vì khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập người khuyết tật.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, Australia sẽ dành tổng cộng 5,2 tỷ AUD cho hỗ trợ phát triển chính thức, tăng 2,2% so với giai đoạn 2025-2026. Trong đó ước tính 1,35 tỷ AUD ODA dành cho khu vực Đông Nam Á, tăng 73,6 triệu AUD so với ngân sách 2025 - 2026./.

Hà My
Từ khóa:
hỗ trợ phát triển đối tác phát triển quan hệ đối tác hỗ trợ việt nam Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức

Bài liên quan

JICA đặt trọng tâm hỗ trợ Việt Nam thực hiện 4 trụ cột cải cách

JICA đặt trọng tâm hỗ trợ Việt Nam thực hiện 4 trụ cột cải cách

Thụy Sĩ tiếp tục hỗ trợ 50 triệu USD cho Việt Nam

Thụy Sĩ tiếp tục hỗ trợ 50 triệu USD cho Việt Nam

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi): Rà soát, bổ sung các quy định hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi): Rà soát, bổ sung các quy định hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ

Dành cho bạn

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Đọc thêm

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

(TBTCO) - Trong bối cảnh tài sản số và tài sản mã hóa phát triển mạnh, cơ quan quản lý đang đẩy nhanh hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Việc minh bạch thông tin, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro được xem là nền tảng để phát triển thị trường tài chính số an toàn, bền vững.
Gia Lai đấu giá khu đất hơn 4.400 m2 tại Quy Nhơn để làm khách sạn, dịch vụ du lịch

Gia Lai đấu giá khu đất hơn 4.400 m2 tại Quy Nhơn để làm khách sạn, dịch vụ du lịch

(TBTCO) - Khu đất rộng hơn 4.446 m2 tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai vừa được thông báo đấu giá quyền sử dụng để triển khai dự án khách sạn, dịch vụ du lịch và văn phòng cho thuê.
Ưu đãi vượt trội cho công nghệ cao

Ưu đãi vượt trội cho công nghệ cao

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, các chính sách về thuế, tài chính và cơ chế đặt hàng phải được thiết kế vượt trội để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, thu hút chuyên gia công nghệ chiến lược làm việc, cống hiến cho đất nước.
Phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2050, xác định khu vực này là một trong những động lực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ.
Từ "lợi thế uy tín" đến khả năng đầu tư: Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính cho nền kinh tế thực

Từ "lợi thế uy tín" đến khả năng đầu tư: Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính cho nền kinh tế thực

(TBTCO) - “Lợi thế uy tín” của Việt Nam là tài nguyên vô cùng hiếm có và quý giá đối với thu hút đầu tư cho đất nước, trong đó có Trung tâm tài chính quốc tế - biểu hiện rõ ràng về sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam.
Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

Quảng Ninh dự kiến đầu tư nhà máy điện gió đầu tiên trên biển tại đặc khu Cô Tô

(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh đang xem xét chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại khu vực biển gần bờ thuộc đặc khu Cô Tô. Dự án có công suất dự kiến 50 MW, được kỳ vọng mở đầu cho hướng phát triển điện gió trên biển của tỉnh trong giai đoạn tới.
Không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng

Không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng

(TBTCO) - Sau một tháng thông báo và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sân vận động Chi Lăng, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng theo hình thức trực tuyến, không có cá nhân, tổ chức nào tham gia đấu giá.
Quy hoạch, đầu tư cảng hàng không cần tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội

Quy hoạch, đầu tư cảng hàng không cần tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã hội

(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 11/5/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Xử phạt 17,5 triệu đồng công ty dược bán thuốc chưa đủ điều kiện cho nhiều bệnh viện

Xử phạt 17,5 triệu đồng công ty dược bán thuốc chưa đủ điều kiện cho nhiều bệnh viện

Tăng quyền tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học

Tăng quyền tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027

Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao