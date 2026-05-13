Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Đồng loạt ra quân, liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm lớn

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an và Quản lý thị trường đang đồng loạt mở cao điểm kiểm tra, kiểm soát trên phạm vi cả nước.

Ngay trong ngày đầu triển khai cao điểm theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Cán bộ hải quan kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu, kịp thời ngăn chặn vi phạm. Ảnh: CTV

Cụ thể, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị kiểm tra các lô hàng quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn và phát hiện hơn 10.500 sản phẩm mỹ phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Jula’s Herb, Medicube, Eucerin, L’Oreal cùng khoảng 1.200 túi xách giả nhãn hiệu The North Face…

Không chỉ tại khu vực biên giới, nhiều địa phương lớn cũng đồng loạt siết chặt kiểm tra thị trường nội địa.

Tại Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã yêu cầu các đội quản lý thị trường tăng cường phối hợp với công an, hải quan, cơ quan thuế và chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 7/5 đến 30/5/2026 với mục tiêu số vụ xử lý tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Sau thời gian này, công tác kiểm tra vẫn tiếp tục được duy trì thường xuyên, có trọng tâm nhằm ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Chỉ trong những ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện nhiều vụ việc lớn. Ngày 8/5, Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra một hộ kinh doanh thời trang tại phường Việt Hưng và phát hiện 2.844 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu Adidas, Nike, Burberry, Louis Vuitton,… với tổng giá trị ước tính hàng trăm triệu đồng.

Tại Đà Nẵng, thông qua theo dõi địa bàn và giám sát trên không gian mạng, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng) đã phát hiện một cơ sở tại phường Liên Chiểu kinh doanh sạc điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple qua mạng xã hội Facebook. Lực lượng chức năng thu giữ 650 dây sạc giả, xử phạt 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm…

Theo lực lượng Quản lý thị trường Đà Nẵng, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã xử lý 142 vụ vi phạm liên quan hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt gần 2,2 tỷ đồng.

Hàng giả chuyển mạnh sang môi trường số

Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến ngày càng phức tạp với phương thức tinh vi hơn.

Nếu trước đây hàng giả chủ yếu xuất hiện tại các chợ truyền thống hoặc cửa hàng nhỏ lẻ, thì hiện nay các đối tượng đã chuyển mạnh sang môi trường số. Hàng hóa vi phạm được quảng cáo công khai trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và phân phối qua các dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ông Trần Đức Đông - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho biết, các mặt hàng vi phạm hiện xuất hiện ở nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, điện tử, thời trang và hàng gia dụng.

Theo ông Đông, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi khi lợi dụng tính ẩn danh của môi trường mạng, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để quảng cáo, giao dịch và thay đổi liên tục địa điểm lưu kho nhằm né tránh cơ quan chức năng. Việc giao dịch phân tán, thanh toán trực tuyến và vận chuyển qua bên thứ ba khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ gây thất thu ngân sách, hàng giả và hàng nhái còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, uy tín thương hiệu và môi trường cạnh tranh. Đáng lo ngại hơn, nhiều mặt hàng giả liên quan mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hay điện tử có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của người sử dụng.

Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm. Hoạt động giám sát trên thương mại điện tử và mạng xã hội cũng sẽ được siết chặt hơn trong thời gian tới./.