Thị trường

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Nguyên Phương

Nguyên Phương

16:37 | 13/05/2026
(TBTCO) - Từ cửa khẩu biên giới đến các đô thị lớn, hàng loạt vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên tiếp bị phát hiện chỉ sau những ngày đầu triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc chiến chống hàng giả đang bước vào giai đoạn quyết liệt, không chỉ nhằm lập lại kỷ cương thị trường mà còn bảo vệ môi trường sáng tạo, doanh nghiệp chân chính và niềm tin người tiêu dùng.
aa

Đồng loạt ra quân, liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm lớn

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an và Quản lý thị trường đang đồng loạt mở cao điểm kiểm tra, kiểm soát trên phạm vi cả nước.

Ngay trong ngày đầu triển khai cao điểm theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm và thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh
Cán bộ hải quan kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu, kịp thời ngăn chặn vi phạm. Ảnh: CTV

Cụ thể, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị kiểm tra các lô hàng quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn và phát hiện hơn 10.500 sản phẩm mỹ phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Jula’s Herb, Medicube, Eucerin, L’Oreal cùng khoảng 1.200 túi xách giả nhãn hiệu The North Face…

Không chỉ tại khu vực biên giới, nhiều địa phương lớn cũng đồng loạt siết chặt kiểm tra thị trường nội địa.

Tại Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã yêu cầu các đội quản lý thị trường tăng cường phối hợp với công an, hải quan, cơ quan thuế và chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 7/5 đến 30/5/2026 với mục tiêu số vụ xử lý tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Sau thời gian này, công tác kiểm tra vẫn tiếp tục được duy trì thường xuyên, có trọng tâm nhằm ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Chỉ trong những ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện nhiều vụ việc lớn. Ngày 8/5, Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra một hộ kinh doanh thời trang tại phường Việt Hưng và phát hiện 2.844 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu Adidas, Nike, Burberry, Louis Vuitton,… với tổng giá trị ước tính hàng trăm triệu đồng.

Tại Đà Nẵng, thông qua theo dõi địa bàn và giám sát trên không gian mạng, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng) đã phát hiện một cơ sở tại phường Liên Chiểu kinh doanh sạc điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple qua mạng xã hội Facebook. Lực lượng chức năng thu giữ 650 dây sạc giả, xử phạt 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm…

Theo lực lượng Quản lý thị trường Đà Nẵng, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã xử lý 142 vụ vi phạm liên quan hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt gần 2,2 tỷ đồng.

Hàng giả chuyển mạnh sang môi trường số

Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến ngày càng phức tạp với phương thức tinh vi hơn.

Nếu trước đây hàng giả chủ yếu xuất hiện tại các chợ truyền thống hoặc cửa hàng nhỏ lẻ, thì hiện nay các đối tượng đã chuyển mạnh sang môi trường số. Hàng hóa vi phạm được quảng cáo công khai trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và phân phối qua các dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ông Trần Đức Đông - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho biết, các mặt hàng vi phạm hiện xuất hiện ở nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, điện tử, thời trang và hàng gia dụng.

Theo ông Đông, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi khi lợi dụng tính ẩn danh của môi trường mạng, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để quảng cáo, giao dịch và thay đổi liên tục địa điểm lưu kho nhằm né tránh cơ quan chức năng. Việc giao dịch phân tán, thanh toán trực tuyến và vận chuyển qua bên thứ ba khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ gây thất thu ngân sách, hàng giả và hàng nhái còn trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, uy tín thương hiệu và môi trường cạnh tranh. Đáng lo ngại hơn, nhiều mặt hàng giả liên quan mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hay điện tử có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của người sử dụng.

Trước thực trạng này, các lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm. Hoạt động giám sát trên thương mại điện tử và mạng xã hội cũng sẽ được siết chặt hơn trong thời gian tới./.

Nguyên Phương
Từ khóa:
Công điện số 38/CĐ-TTg thủ tướng chính phủ buôn lậu kinh doanh hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chống hàng giả

Bài liên quan

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Dành cho bạn

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Đọc thêm

Ngày 13/5: Giá bạc bật tăng mạnh, lập đỉnh mới

Ngày 13/5: Giá bạc bật tăng mạnh, lập đỉnh mới

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (13/5) tiếp tục tăng mạnh. Diễn biến tích cực của kim loại quý này đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư khi nhiều chuyên gia nhận định bạc vẫn còn dư địa tăng giá trong dài hạn nhờ lực cầu mạnh và tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.
Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Ngày 13/5: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (13/5) diễn biến trái chiều với xu hướng giảm chủ đạo. Cụ thể, giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ lốp xe chậm lại, trong khi lượng tồn kho tiếp tục gia tăng gây áp lực lên thị trường. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su.
Ngày 13/5: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch mua bán chậm

Ngày 13/5: Giá lúa gạo ít biến động, giao dịch mua bán chậm

Giá lúa gạo hôm nay (13/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán diễn ra chậm, nguồn cung không còn dồi dào. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

Nam banker Gen Z tại TP. Hồ Chí Minh mất ngủ khi nhận tin nhắn trúng độc đắc hơn 23 tỷ đồng lúc nửa đêm

(TBTCO) - Vào lúc 15h00 ngày 11/5/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00606 cho anh T.Q.B – thuê bao Mobifone may mắn đến từ TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng hơn 23 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh T.Q.B đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

Kích hoạt phòng vệ thương mại, hỗ trợ sản xuất nội địa

(TBTCO) - “Công cụ” phòng vệ thương mại được kích hoạt đúng lúc sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp về thị trường, đưa hoạt động sản xuất và tiêu thụ trở lại guồng quay.
Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá đồng lập kỷ lục mới do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới khởi sắc mạnh khi lực mua quay trở lại trên nhiều nhóm mặt hàng, đặc biệt giá đồng COMEX kỳ hạn tiêu chuẩn tăng mạnh lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Ngày 12/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục đà tăng ấn tượng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/5) tiếp tục đà tăng ấn tượng. Cụ thể, giá bạc thế giới tăng mạnh 5,0565 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua, lên mức cao nhất gần 2 tháng do căng thẳng địa chính trị leo thang và lo ngại lạm phát gia tăng.
Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

Bán lẻ bật tăng, sức mua nội địa trở thành điểm tựa tăng trưởng

(TBTCO) - Tiêu dùng nội địa không chỉ là “thước đo” phản ánh niềm tin của người dân, mà còn đang trở thành điểm tựa quan trọng cho tăng trưởng. Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bán lẻ và dịch vụ trong những tháng đầu năm 2026 là tín hiệu tích cực để kỳ vọng vào sự tăng tốc của nền kinh tế trong các quý tiếp theo.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Đà Nẵng: Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc nội thị và đường sắt đô thị

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Ngân hàng “án binh bất động”, lãi suất huy động khó giảm sâu

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Mở cao điểm truy quét hàng giả, bảo vệ môi trường sáng tạo và thị trường lành mạnh

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Hà Nội ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo

Xử phạt 17,5 triệu đồng công ty dược bán thuốc chưa đủ điều kiện cho nhiều bệnh viện

Xử phạt 17,5 triệu đồng công ty dược bán thuốc chưa đủ điều kiện cho nhiều bệnh viện

Tăng quyền tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học

Tăng quyền tự chủ, đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Hà Nội dồn lực cho tổ hợp thể thao hiện đại phía Nam Thủ đô

Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027

Australia tăng hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam giai đoạn 2026 - 2027

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

Tích hợp 100 công viên, Vinhomes Sài Gòn Park “giải cứu” giấc mơ sống xanh của cư dân TP. Hồ Chí Minh

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao