Đầu tư

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Hà My

15:54 | 13/05/2026
Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố ngày 13/5 cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 18,7 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục là điểm đến được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm trong quá trình dịch chuyển, tái cấu trúc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Vốn FDI vào Việt Nam tăng 35,5% so với cùng kỳ

Tình hình đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều rủi ro. Xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng, chi phí logistics, lạm phát và xu hướng điều chỉnh chính sách thương mại, thuế quan, kiểm soát công nghệ của các nền kinh tế lớn tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định đầu tư quốc tế.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, tăng trưởng toàn cầu năm 2026 ở mức 3,1% trong điều kiện xung đột còn giới hạn, trong khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cũng lưu ý, giá năng lượng và bất định gia tăng đang tác động đến triển vọng kinh tế thế giới.

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng. Ảnh: Đức Thanh.

Trong bối cảnh đó, thu hút FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Tính đến hết ngày 30/4, tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt trên 18,7 tỷ USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, có 1.289 dự án đăng ký mới (tăng 7,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt trên 12,2 tỷ USD (tăng 119,6% so với cùng kỳ); 978 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 11,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 3,2 tỷ USD (tăng 79,2% so với cùng kỳ).

Riêng tháng 4/2026, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 3,5 tỷ USD, giảm 61,5% so với tháng 3/2026. Tuy nhiên, số dự án đăng ký mới lại tăng 35,6% so với tháng 3, với 385 dự án.

Tính lũy kế đến ngày 30/4/2026, cả nước có 46.534 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 543,1 tỷ USD.

Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 357,641 tỷ USD, bằng khoảng 65,8% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực

Bên cạnh đó, trong tháng 4/2026 có 71 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (bằng tháng 3/2026), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt 873 triệu USD (tăng 181,8% so với tháng 3). Về góp vốn, mua cổ phần, có 275 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (tăng 30,3% so với tháng 3), với tổng giá trị vốn góp đạt 610 triệu USD.

Một số dự án nổi bật trong tháng 4 gồm: dự án sản xuất cực âm than chì nhân tạo Việt Nam của Posco Future M Co., Ltd (Hàn Quốc), tổng vốn đăng ký đạt trên 282 triệu USD, tại tỉnh Thái Nguyên; Nhà máy điện tử BYD Việt Nam (Hồng Kông, Trung Quốc) tại tỉnh Phú Thọ tăng vốn 479,8 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên 890,8 triệu USD.

Vốn giải ngân 4 tháng đầu năm cao nhất trong 5 năm qua

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tổng vốn giải ngân FDI 4 tháng (tính đến hết 30/4) đạt trên 7,4 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Vốn thực hiện tiếp tục tăng là tín hiệu tích cực, cho thấy các dự án FDI đang hoạt động vẫn được triển khai tương đối ổn định.

Đây là chỉ tiêu có ý nghĩa thực chất, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và mức độ hiện thực hóa cam kết đầu tư tại Việt Nam. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư quốc tế còn thận trọng, kết quả giải ngân tăng góp phần hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu, việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Cơ cấu dòng vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy xu hướng phân hóa rõ. Vốn đăng ký mới tăng mạnh, đạt trên 12,2 tỷ USD, tăng 119,6% so với cùng kỳ; số dự án mới tăng 7,1%. Điều này cũng phản ánh, dòng vốn mới tiếp tục vào Việt Nam, nhưng mức tăng về vốn chịu tác động từ một số dự án quy mô lớn.

Góp vốn, mua cổ phần giảm về số giao dịch, nhưng tăng mạnh về giá trị, phản ánh xu hướng nhà đầu tư lựa chọn các thương vụ có quy mô lớn hơn hoặc có vị trí chiến lược hơn. Trong khi đó, vốn điều chỉnh giảm cả về số lượt và giá trị, cho thấy một bộ phận doanh nghiệp FDI hiện hữu vẫn thận trọng trong kế hoạch mở rộng đầu tư ngắn hạn.

Kết quả thu hút FDI 4 tháng đầu năm 2026 cũng cho thấy, cơ cấu đầu tư vẫn tập trung cao theo ngành, đối tác và địa bàn. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với trên 11 tỷ USD, chiếm khoảng 58,8% tổng vốn đăng ký. Ngành sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đứng thứ hai, thể hiện nhu cầu đầu tư vào năng lượng và hạ tầng sản xuất vẫn lớn. Về đối tác, Singapore và Hàn Quốc tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đầu tư.

Về địa bàn, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An là các địa phương thu hút vốn lớn nhất trong 4 tháng đầu năm. Các dự án lớn có ảnh hưởng rõ đến kết quả chung, đồng thời đặt ra yêu cầu mở rộng dư địa thu hút đầu tư tại các địa phương khác thông qua hạ tầng, quỹ đất, nguồn nhân lực, năng lượng và dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, kết quả thu hút FDI 4 tháng đầu năm là tích cực, nhưng chưa đồng đều và chưa thật sự bền vững. Mặt tích cực là Việt Nam tiếp tục thu hút được dòng vốn mới, vốn thực hiện tăng và khu vực FDI duy trì đóng góp lớn vào xuất khẩu. Việt Nam vẫn duy trì sức hút trong bối cảnh quốc tế còn bất định.

Tuy nhiên, vốn điều chỉnh giảm, số giao dịch góp vốn mua cổ phần giảm và kết quả thu hút vốn phụ thuộc nhiều vào một số dự án quy mô lớn. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng, chưa chuyển hẳn sang xu hướng mở rộng đầu tư mạnh trên diện rộng.

Vì vậy, trong thời gian tới, cần tiếp tục theo dõi sát biến động địa chính trị, giá năng lượng, chi phí logistics, chính sách thương mại, thuế quan và kiểm soát công nghệ của các nền kinh tế lớn. Đồng thời tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, thúc đẩy giải ngân và tăng năng lực hấp thụ vốn của các địa phương./.

Đã có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 4 tháng năm 2026. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 7,4 tỷ USD, chiếm 39,9% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 4,8 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc với số vốn lần lượt là 1,7 tỷ USD; 1,1 tỷ USD và 1 tỷ USD.
Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa
Gia Lai đấu giá khu đất hơn 4.400 m2 tại Quy Nhơn để làm khách sạn, dịch vụ du lịch

