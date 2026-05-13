Xử phạt 17,5 triệu đồng công ty dược bán thuốc chưa đủ điều kiện cho nhiều bệnh viện

Văn Nam

16:33 | 13/05/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp, có trụ sở và địa điểm kinh doanh tại Lô đất số 01-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Xuân Phương, Tp. Hà Nội (địa chỉ cũ: phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), do bán nhiều loại thuốc cho các bệnh viện khi chưa hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu theo quy định.
Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp đã thực hiện hành vi mua, bán thuốc thuộc diện không được phép bán theo quy định pháp luật khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị nhập khẩu theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã bán thuốc Diater Skin Prick Test (dị nguyên chiết xuất từ mạt bụi nhà Dermatophagoides farinae 5HEP/ml) cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ; bán thuốc Phosphorous Aguettant cho Bệnh viện Hùng Vương.

Đồng thời bán thuốc Diater Skin Prick Test (dị nguyên chiết xuất từ lông mèo 2HEP/ml) cho Bệnh viện E trong khi tại thời điểm bán thuốc, hồ sơ đề nghị nhập khẩu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 78 Nghị định 54 và điểm b, c khoản 1 Điều 85 Nghị định 163/2025/NĐ-CP.

Xử phạt 17,5 triệu đồng công ty dược bán thuốc chưa đủ điều kiện cho nhiều bệnh viện. Ảnh: TL.

Hành vi trên bị xác định vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 58 và khoản 5 Điều 4 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cục Quản lý dược cho biết, tình tiết tăng nặng của vụ việc là doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần, với tổng cộng 3 lần vi phạm.

Với vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp bị xử phạt hành chính số tiền 17,5 triệu đồng.

Theo quy định, hành vi vi phạm này có mức phạt đối với cá nhân từ 5 - 10 triệu đồng; đối với tổ chức, mức phạt gấp đôi, từ 10 - 20 triệu đồng.

Do có tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần nên cơ quan chức năng áp dụng mức phạt 17,5 triệu đồng đối với doanh nghiệp.

Ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả khác./.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Việt - Pháp nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Văn Nam
Thu hồi 37 mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam

Thao túng cổ phiếu ST8, một cá nhân bị xử phạt 1,5 tỷ đồng

Hải quan đôn đốc triển khai các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

TH chung tay nâng tầm phúc lợi và sức khỏe người lao động ngành ngân hàng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

Việt Nam tiếp tục giữ sức hút với nhà đầu tư ngoại trong dịch chuyển chuỗi cung ứng

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

SSIAM bắt tay đối tác Nhật Bản mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp Việt

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp bảo hiểm, mở chi nhánh ở nước ngoài

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao chất lượng quản trị

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Gia Lai rút ngắn tiến độ các dự án năng lượng tái tạo mới được phê duyệt

Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực VII vừa được biểu dương khi tham gia đấu tranh thành công Chuyên án LC326.3p, chuyên án lớn về vận chuyển trái phép gần 9 kg vàng, trị giá hơn 37,8 tỷ đồng qua biên giới Lào Cai.
Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hướng tới mục tiêu kiểm soát hiệu quả hàng hóa rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng ngay từ “tuyến đầu” xuất nhập khẩu.
Hải quan phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm nổi tiếng tại cảng Cát Lái

(TBTCO) - Từ cuối tháng 4/2026 đến đầu tháng 5/2026, lực lượng Hải quan liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ vi phạm quy mô lớn tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) với tổng số gần 20.000 sản phẩm, gồm mỹ phẩm hết hạn và hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng.
Hải quan quyết liệt xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Ngay sau khi Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngành Hải quan đã phát lệnh khẩn siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

(TBTCO) - Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm quy định về dự trữ bắt buộc. Đây là động thái siết chặt kỷ cương của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung.
Hà Nội: Thu giữ gần 500 sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu quốc tế

(TBTCO) - Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phát hiện, tạm giữ gần 500 sản phẩm thời trang mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Gucci, Louis Vuitton…, cho thấy diễn biến phức tạp của vi phạm sở hữu trí tuệ trên thị trường.
Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 44.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước; khởi tố hơn 2.200 đối tượng. Đáng cảnh báo, buôn lậu, hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.
Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

(TBTCO) - Mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, song vấn nạn buôn lậu thuốc lá không chỉ dừng lại ở những vi phạm thương mại đơn lẻ mà các phương thức buôn lậu ngày càng tinh vi, đã biến tướng thành các mạng lưới tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Các chuyên gia cho rằng, để chặn tình trạng buôn lậu thuốc lá cần tăng nặng hình thức xử phạt, đặc biệt cần xem xét có cơ chế chuyển đổi từ xử lý hành chính sang hình sự.
