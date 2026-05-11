Phạt nóng, 2 doanh nghiệp đầu mối không bảo đảm dự trữ xăng dầu 320 triệu đồng

Song Linh

15:19 | 11/05/2026
(TBTCO) - Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kiểm tra đột xuất và xử phạt 2 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm quy định về dự trữ bắt buộc. Đây là động thái siết chặt kỷ cương của cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 7/5, lực lượng chức năng đã làm việc với Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Kết quả kiểm tra cho thấy doanh nghiệp không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định đối với thương nhân đầu mối.

Đoàn công tác làm việc với đại diện Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CTV

Cụ thể, trong năm 2026, doanh nghiệp phải bảo đảm dự trữ hơn 3,1 triệu lít xăng và gần 3,3 triệu lít dầu. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lượng dự trữ thực tế không đáp ứng yêu cầu bắt buộc. Với hành vi vi phạm này, doanh nghiệp bị xử phạt 130 triệu đồng.

Trước đó, ngày 5/5, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, doanh nghiệp bị xác định không duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu theo quy định, đồng thời chưa đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định, trong năm 2026, doanh nghiệp này phải bảo đảm dự trữ hơn 1,3 triệu lít xăng và hơn 3,3 triệu lít dầu. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, mức dự trữ không đạt yêu cầu. Với các vi phạm nêu trên, doanh nghiệp bị xử phạt 190 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về dự trữ xăng dầu bắt buộc nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường trong mọi tình huống, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu./.

Thời gian tới, cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, giám sát hoạt động của các thương nhân đầu mối, tập trung vào trách nhiệm dự trữ lưu thông và duy trì hệ thống phân phối. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm phát sinh, góp phần bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, thông suốt.
