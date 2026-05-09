Pháp luật

Hà Nội: Thu giữ gần 500 sản phẩm thời trang nghi giả mạo thương hiệu quốc tế

Song Linh

19:28 | 09/05/2026
(TBTCO) - Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phát hiện, tạm giữ gần 500 sản phẩm thời trang mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Gucci, Louis Vuitton…, cho thấy diễn biến phức tạp của vi phạm sở hữu trí tuệ trên thị trường.
Cụ thể, ngày 8/5/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại phố Nhổn, phường Tây Tựu, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 464 sản phẩm thời trang các loại gồm giày, dép, túi xách, quần áo, dây thắt lưng, mũ, tất… mang dấu hiệu của nhiều thương hiệu quốc tế như Adidas, Burberry, Dior, Hermès, Puma, Lacoste, Dolce & Gabbana…

Sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu bị kiểm tra, tạm giữ. Ảnh: CTV

Lô hàng gồm 34 chủng loại, toàn bộ chưa qua sử dụng, có tổng giá trị niêm yết hơn 148 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định. Đồng thời, thông tin và hình ảnh sản phẩm được gửi tới đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu liên quan để giám định, làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Đáng chú ý, trước đó một ngày, lực lượng chức năng cũng kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên phố Tây Sơn, phát hiện thêm 140 sản phẩm mang nhãn hiệu Burberry và Gucci có dấu hiệu giả mạo, tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Các vụ việc được phát hiện trong quá trình triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ./.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát địa bàn, tăng cường kiểm tra đột xuất, tập trung vào các nhóm hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm có nguy cơ cao, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
