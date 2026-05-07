Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 4.696 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 149,2 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy thị trường vàng đang phục hồi đáng kể sau giai đoạn điều chỉnh trước đó, đồng thời tiến sát vùng cản quan trọng quanh mốc 4.700 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Đà tăng của kim loại quý được thúc đẩy sau khi giá vàng bật hơn 3% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, lên mức cao nhất trong hơn một tuần. Tâm lý thị trường cải thiện trong bối cảnh kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình khiến đồng USD và giá dầu suy yếu. Điều này góp phần làm dịu áp lực lạm phát toàn cầu, yếu tố từng khiến thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài.

Dù giá vàng vẫn còn cách khá xa các vùng đỉnh quan trọng trước đây, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng dài hạn của kim loại quý vẫn chưa thay đổi. Theo đó, nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sớm được bình thường hóa, áp lực lạm phát có thể tiếp tục giảm bớt, tạo dư địa để Fed cân nhắc cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Trong kịch bản này, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể suy yếu, qua đó hỗ trợ giá vàng quay trở lại vùng trên 5.000 USD/ounce, thậm chí tiến gần mốc 5.500 USD/ounce vào cuối năm.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng dư địa tăng của vàng trong ngắn hạn có thể chưa thực sự bền vững. Fed hiện vẫn duy trì quan điểm thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ và chưa chịu áp lực rõ rệt phải thay đổi lãi suất trong năm nay. Vì vậy, để xu hướng tăng được củng cố rõ nét hơn, thị trường vàng có thể cần thêm các tín hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang chậm lại, đặc biệt là sự suy yếu của thị trường lao động.

Trong bối cảnh đó, diễn biến của giá vàng hiện không chỉ phản ánh tác động từ một yếu tố đơn lẻ mà là kết quả của sự đan xen giữa chính sách tiền tệ, biến động địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư toàn cầu. Điều này cho thấy vàng vẫn giữ vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro quan trọng trong danh mục đầu tư, trong khi các biến động hiện tại cần được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn của những thay đổi cấu trúc trên thị trường tài chính quốc tế.

Giá vàng trong nước

Cập nhật sáng 7/5, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng cũng lan sang vàng nhẫn. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 1,3 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh 164 - 167 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên mức 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, đóng cửa phiên ngày 6/5, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn so với phiên trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, và Phú Quý đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tính đến thời điểm kết phiên ngày 6/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà tăng không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn điều chỉnh tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 163 - 166 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 163 - 165,9 triệu đồng/lượng./.