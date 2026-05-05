Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

06:21 | 05/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (5/5) biến động tại cả miền Bắc và miền Nam. Trong đó, một số địa phương phía Bắc tăng 1.000 đồng/kg, ngược lại ở miền Nam xuất hiện chiều giảm tại Vĩnh Long và Cần Thơ.
Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều tại 2 miền Bắc - Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 65.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg tại Thái Nguyên.

Trong khi đó, giá heo tại Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg. Các địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La tiếp tục giữ mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực, giữ mức 69.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay quay đầu giảm ở một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai tiếp tục giữ ở mức cao nhất cả nước là 70.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg. Các địa phương Tây Ninh, An Giang và Cà Mau duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều tại 2 miền Bắc - Nam. Việc Đồng Nai duy trì mốc 70.000 đồng/kg cho thấy thị trường phía Nam vẫn là khu vực dẫn dắt về giá, trong khi miền Bắc bắt đầu có tín hiệu tăng nhẹ trở lại./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Thị trường hàng hóa trong tuần qua vận động quanh một trục rõ ràng: địa chính trị. Khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, hiệu ứng domino nhanh chóng lan sang các nhóm mặt hàng khác, đặc biệt kéo dòng tiền sang nông sản và nhiên liệu sinh học.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản (NLTS) tháng 4/2026 của Việt Nam ước đạt 6,05 tỷ USD, giảm 3,8% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS 4 tháng đầu năm 2026 ước đạt 23,04 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.
Giá bạc trong nước và quốc tế hôm nay (4/5) biến động khó lường do lãi suất cao gây áp lực. Dù có những nhịp phục hồi trong ngắn hạn, đặc biệt vào cuối tuần, nhưng nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh nhẹ.
(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước, chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng. Có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.
Giá cao su thế giới hôm nay (4/5) biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 6 tăng 0,53% lên 399,10 Yên/kg; tháng 7 giảm 0,06% còn 399,80 Yên/kg. Tại sàn SHFE, tháng 5 tăng 0,20% lên 17.340 Nhân dân tệ/tấn trong khi tháng 7 giảm 0,02% xuống 17.460 Nhân dân tệ/tấn.
(TBTCO) - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác truyền thông hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2026, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành.
Giá bạc hôm nay (3/5) đồng loạt tăng khi lực mua quay trở lại, được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô và tín hiệu kỹ thuật tích cực. Thị trường đang kỳ vọng kim loại này sớm bứt phá các mốc quan trọng.
Giá cao su thế giới hôm nay (3/5) tăng giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng. Theo đó, trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 5 giảm nhẹ, trong khi tháng 6 tăng. Trên sàn SHFE, kỳ hạn tháng 6 tăng, nhưng tháng 7 giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ giá thu mua.
