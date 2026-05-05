Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 65.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg tại Thái Nguyên.

Trong khi đó, giá heo tại Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg. Các địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hải Phòng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La tiếp tục giữ mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục lặng sóng. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực, giữ mức 69.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk với 68.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 64.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay quay đầu giảm ở một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Đồng Nai tiếp tục giữ ở mức cao nhất cả nước là 70.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg. Các địa phương Tây Ninh, An Giang và Cà Mau duy trì giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều tại 2 miền Bắc - Nam. Việc Đồng Nai duy trì mốc 70.000 đồng/kg cho thấy thị trường phía Nam vẫn là khu vực dẫn dắt về giá, trong khi miền Bắc bắt đầu có tín hiệu tăng nhẹ trở lại./.