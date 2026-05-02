Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

08:48 | 02/05/2026
Giá bạc hôm nay (2/5) diễn biến đầy bất ngờ khi thị trường trong nước biến động mạnh ngay trong kỳ nghỉ lễ, trong khi giá bạc thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi và tiến sát các mốc cao mới.
Giá bạc hôm nay biến động mạnh. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30 sáng 2/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.943.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.810.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.897.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.843.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.359.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 76.133.143 đồng/lượng (mua vào) và 78.497.804 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.395.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.855.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 2/5/2026:

Trên thị trường thế giới, giá bạc đang cho thấy tín hiệu tích cực hơn khi tiếp tục nối dài đà phục hồi. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 2/5, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,3610 USD/ounce, tăng 2,17% so với hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng ghi nhận mức tăng mạnh gần 1,7 USD/ounce (+2,3%), lên 75,73 USD/ounce.

Đáng chú ý, có thời điểm trong phiên, giá bạc đã tiến sát ngưỡng 76 USD/ounce, mức cao nhất trong nhiều tuần gần đây.

Theo các chuyên gia, động lực chính thúc đẩy giá bạc tăng là sự suy yếu của đồng USD sau thông tin Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ. Khi đồng USD giảm giá, các kim loại quý được định giá bằng USD như bạc và vàng thường trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Dù tăng mạnh trong hai phiên gần đây, nhưng xét trên tổng thể cả tuần, giá bạc vẫn ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Theo phân tích từ các chuyên gia trên thị trường quốc tế, dù mức tăng của bạc trong hai phiên gần đây không quá lớn về giá trị tuyệt đối, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật.

Bạc vốn được biết đến là kim loại có biên độ biến động cao hơn vàng, thường tăng hoặc giảm với tỷ lệ phần trăm lớn hơn. Do đó, việc giá bạc phục hồi ổn định trong những phiên gần đây được xem là tín hiệu tích cực. Đặc biệt, đà tăng trong hai phiên cuối tuần đã góp phần củng cố xu hướng đi lên của bạc, đồng thời phản ánh sự lan tỏa từ đà tăng của vàng./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Giá lúa gạo hôm nay (2/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, giao dịch chậm, giá ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Bất chấp áp lực lạm phát và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới.
Giá lúa gạo hôm nay (1/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng cao, vươn lên dẫn đầu khu vực.
Giá cao su thế giới hôm nay (1/5) biến động trái chiều giữa sàn Tokyo và Thượng Hải. Cụ thể, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5 tại Tokyo gần như "đứng im" ở mức 387,90 Yên/kg, trong khi sàn Thượng Hải tiếp tục tăng mạnh lên 17.305 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng đà tăng nóng của giá dầu thô đang tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên thị trường hàng hóa nguyên liệu, đặc biệt là nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản. Khi các quốc gia đẩy mạnh tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế, dòng vốn và nhu cầu đang dịch chuyển sang nhiên liệu sinh học, qua đó làm gia tăng áp lực lên nguồn cung của nhiều mặt hàng, kéo giá đường và ngô lên cao.
(TBTCO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, mức cao nhất lịch sử theo quý trong "mùa vàng" Tết. Kết quả được hỗ trợ bởi doanh thu thuần kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, thị trường phục hồi tích cực và hãng mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí, đặc biệt từ giá nhiên liệu bay tăng cao, được dự báo gia tăng trong các quý tới.
(TBTCO) - Hòa chung không khí thiêng liêng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, những chuyến bay Vietjet được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.
Giá cao su thế giới hôm nay (30/4) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi giá dầu leo thang và dòng tiền đầu cơ. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,5%; Nhật Bản tăng 1,07%; Trung Quốc tăng 0,97%. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn, với mủ tạp Phú Riềng giữ 390 đồng/DRC, mủ nước 420 đồng/TSC.
