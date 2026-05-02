Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Cập nhật lúc 8h30 sáng 2/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.943.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.810.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.897.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng đồng loạt tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.843.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.855.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.359.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 76.133.143 đồng/lượng (mua vào) và 78.497.804 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.395.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.855.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 2/5/2026:

Trên thị trường thế giới, giá bạc đang cho thấy tín hiệu tích cực hơn khi tiếp tục nối dài đà phục hồi. Cụ thể, lúc 8h40 sáng 2/5, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 75,3610 USD/ounce, tăng 2,17% so với hôm qua.

Trong khi đó, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng ghi nhận mức tăng mạnh gần 1,7 USD/ounce (+2,3%), lên 75,73 USD/ounce.

Đáng chú ý, có thời điểm trong phiên, giá bạc đã tiến sát ngưỡng 76 USD/ounce, mức cao nhất trong nhiều tuần gần đây.

Theo các chuyên gia, động lực chính thúc đẩy giá bạc tăng là sự suy yếu của đồng USD sau thông tin Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ. Khi đồng USD giảm giá, các kim loại quý được định giá bằng USD như bạc và vàng thường trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Dù tăng mạnh trong hai phiên gần đây, nhưng xét trên tổng thể cả tuần, giá bạc vẫn ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Theo phân tích từ các chuyên gia trên thị trường quốc tế, dù mức tăng của bạc trong hai phiên gần đây không quá lớn về giá trị tuyệt đối, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật.

Bạc vốn được biết đến là kim loại có biên độ biến động cao hơn vàng, thường tăng hoặc giảm với tỷ lệ phần trăm lớn hơn. Do đó, việc giá bạc phục hồi ổn định trong những phiên gần đây được xem là tín hiệu tích cực. Đặc biệt, đà tăng trong hai phiên cuối tuần đã góp phần củng cố xu hướng đi lên của bạc, đồng thời phản ánh sự lan tỏa từ đà tăng của vàng./.