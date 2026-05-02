Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay rơi khỏi mốc 87.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh từ 1.100 - 1.300 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước sáng nay ghi nhận diễn biến tiêu cực khi giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh so với phiên trước. Mức giảm phổ biến từ 1.100 - 1.300 đồng/kg, kéo mặt bằng giá chung xuống chỉ còn dao động trong khoảng 86.000 - 86.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương giảm sâu nhất, lên tới 1.300 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 86.500 đồng/kg. Dù giảm mạnh, đây vẫn là khu vực có giá cao nhất trong vùng, phản ánh vai trò trung tâm sản xuất cà phê chất lượng cao.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cũng giảm đồng loạt 1.200 đồng/kg, xuống còn 86.400 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm 1.100 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 86.000 đồng/kg.

Việc giá cà phê giảm sâu ngay đầu tháng 5 cho thấy áp lực từ thị trường thế giới đã lan nhanh vào thị trường nội địa. Đây cũng là lần hiếm hoi trong nhiều tuần gần đây giá cà phê rơi khỏi ngưỡng 87.000 đồng/kg, mốc tâm lý quan trọng đối với người trồng và doanh nghiệp thu mua.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt đi xuống trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm mạnh 2,34%, tương đương 81 USD/tấn, xuống còn 3.361 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 80 USD/tấn (2,37%), còn 3.277 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,76% (5,15 US cent/pound), xuống mức 285,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,74%, còn 275,35 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang vùng đỉnh

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định nhưng neo ở mức cao so với nhiều tuần trước đó. Theo ghi nhận, giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục duy trì trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên liền trước và cũng là vùng giá cao nhất kể từ giữa tháng 3.

Tại khu vực Tây Nguyên, hai địa phương dẫn đầu về giá là Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) đang giữ mức 144.000 đồng/kg. Đây là vùng có chất lượng tiêu ổn định và nguồn cung lớn, thường xuyên đóng vai trò “neo giá” cho thị trường nội địa.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) có giá 142.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai ở mức 142.000 đồng/kg. Gia Lai dao động quanh 140.500 đồng/kg.

Việc giá tiêu duy trì ổn định trong nhiều phiên liên tiếp cho thấy tâm lý thị trường đang khá cân bằng. Nguồn cung trong dân không còn dồi dào như giai đoạn cao điểm thu hoạch, trong khi nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu vẫn giữ nhịp ổn định, tạo nền tảng cho mặt bằng giá hiện tại.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn gần như không ghi nhận biến động mới.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.988 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giao dịch quanh mức 6.100 USD/tấn. Malaysia tiếp tục là thị trường có mức giá cao nhất với tiêu đen đạt khoảng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giữ ở mức 9.206 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 9.000 USD/tấn, còn Malaysia duy trì mức cao hơn đáng kể, lên tới 12.200 USD/tấn./.