Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

06:33 | 02/05/2026
Giá cà phê hôm nay (2/5) đồng loạt giảm mạnh từ 1.100 - 1.300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 86.000 - 86.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không thay đổi so với phiên liền trước và cũng là vùng giá cao nhất kể từ giữa tháng 3.
Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê hôm nay rơi khỏi mốc 87.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm mạnh từ 1.100 - 1.300 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước sáng nay ghi nhận diễn biến tiêu cực khi giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh so với phiên trước. Mức giảm phổ biến từ 1.100 - 1.300 đồng/kg, kéo mặt bằng giá chung xuống chỉ còn dao động trong khoảng 86.000 - 86.500 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương giảm sâu nhất, lên tới 1.300 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 86.500 đồng/kg. Dù giảm mạnh, đây vẫn là khu vực có giá cao nhất trong vùng, phản ánh vai trò trung tâm sản xuất cà phê chất lượng cao.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cũng giảm đồng loạt 1.200 đồng/kg, xuống còn 86.400 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm 1.100 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 86.000 đồng/kg.

Việc giá cà phê giảm sâu ngay đầu tháng 5 cho thấy áp lực từ thị trường thế giới đã lan nhanh vào thị trường nội địa. Đây cũng là lần hiếm hoi trong nhiều tuần gần đây giá cà phê rơi khỏi ngưỡng 87.000 đồng/kg, mốc tâm lý quan trọng đối với người trồng và doanh nghiệp thu mua.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt đi xuống trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm mạnh 2,34%, tương đương 81 USD/tấn, xuống còn 3.361 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 80 USD/tấn (2,37%), còn 3.277 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,76% (5,15 US cent/pound), xuống mức 285,55 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,74%, còn 275,35 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang vùng đỉnh

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định nhưng neo ở mức cao so với nhiều tuần trước đó. Theo ghi nhận, giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục duy trì trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên liền trước và cũng là vùng giá cao nhất kể từ giữa tháng 3.

Giá tiêu hôm nay ổn định nhưng neo ở mức cao so với nhiều tuần trước đó. Ảnh minh họa

Tại khu vực Tây Nguyên, hai địa phương dẫn đầu về giá là Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) đang giữ mức 144.000 đồng/kg. Đây là vùng có chất lượng tiêu ổn định và nguồn cung lớn, thường xuyên đóng vai trò “neo giá” cho thị trường nội địa.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) có giá 142.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai ở mức 142.000 đồng/kg. Gia Lai dao động quanh 140.500 đồng/kg.

Việc giá tiêu duy trì ổn định trong nhiều phiên liên tiếp cho thấy tâm lý thị trường đang khá cân bằng. Nguồn cung trong dân không còn dồi dào như giai đoạn cao điểm thu hoạch, trong khi nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu vẫn giữ nhịp ổn định, tạo nền tảng cho mặt bằng giá hiện tại.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn gần như không ghi nhận biến động mới.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.988 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giao dịch quanh mức 6.100 USD/tấn. Malaysia tiếp tục là thị trường có mức giá cao nhất với tiêu đen đạt khoảng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giữ ở mức 9.206 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 9.000 USD/tấn, còn Malaysia duy trì mức cao hơn đáng kể, lên tới 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Cảng Cần Thơ: Dấu ấn năm 2025 - nền tảng bứt phá cho giai đoạn phát triển xanh và số hóa

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.
Ngày 1/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

Ngày 1/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

Giá lúa gạo hôm nay (1/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng cao, vươn lên dẫn đầu khu vực.
Ngày 1/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 1/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (1/5) biến động trái chiều giữa sàn Tokyo và Thượng Hải. Cụ thể, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5 tại Tokyo gần như “đứng im” ở mức 387,90 Yên/kg, trong khi sàn Thượng Hải tiếp tục tăng mạnh lên 17.305 Nhân dân tệ/tấn. Trong nước, giá cao su tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định.
Hiệu ứng domino từ thị trường năng lượng kéo giá đường và ngô tăng cao

Hiệu ứng domino từ thị trường năng lượng kéo giá đường và ngô tăng cao

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng đà tăng nóng của giá dầu thô đang tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt lên thị trường hàng hóa nguyên liệu, đặc biệt là nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản. Khi các quốc gia đẩy mạnh tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế, dòng vốn và nhu cầu đang dịch chuyển sang nhiên liệu sinh học, qua đó làm gia tăng áp lực lên nguồn cung của nhiều mặt hàng, kéo giá đường và ngô lên cao.
Vietnam Airlines lập đỉnh lãi quý I/2026 gần 4.700 tỷ đồng, chủ động thích ứng trước biến động

Vietnam Airlines lập đỉnh lãi quý I/2026 gần 4.700 tỷ đồng, chủ động thích ứng trước biến động

(TBTCO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, mức cao nhất lịch sử theo quý trong “mùa vàng” Tết. Kết quả được hỗ trợ bởi doanh thu thuần kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, thị trường phục hồi tích cực và hãng mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí, đặc biệt từ giá nhiên liệu bay tăng cao, được dự báo gia tăng trong các quý tới.
Bay giữa sắc đỏ tự hào, Vietjet chào mừng đại lễ 30/4

Bay giữa sắc đỏ tự hào, Vietjet chào mừng đại lễ 30/4

(TBTCO) - Hòa chung không khí thiêng liêng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, những chuyến bay Vietjet được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.
Ngày 30/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc do áp lực lãi suất

Ngày 30/4: Giá bạc tiếp đà lao dốc do áp lực lãi suất

Giá bạc thế giới hôm nay (30/4) có xu hướng giảm rõ rệt, trong khi giá trong nước duy trì trạng thái ổn định hơn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động quốc tế. Áp lực từ môi trường lãi suất cao tiếp tục là yếu tố chi phối chính, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi kim loại quý như bạc.
Ngày 30/4: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 30/4: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (30/4) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi giá dầu leo thang và dòng tiền đầu cơ. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,5%; Nhật Bản tăng 1,07%; Trung Quốc tăng 0,97%. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn, với mủ tạp Phú Riềng giữ 390 đồng/DRC, mủ nước 420 đồng/TSC.
Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Thuế luôn tiên phong vì một Việt Nam hùng cường

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 30/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 29/4: Giá vàng trong nước giảm sâu về vùng 162,5 - 166 triệu đồng

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Thị trường dầu mỏ ra sao sau “cú sốc” UAE rút khỏi OPEC?

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/5: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang quanh vùng 162,5 - 166 triệu đồng/lượng