Giá vàng hôm nay ngày 30/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 162,5 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận trong sáng ngày 30/4, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt không điều chỉnh giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 30/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đối với vàng nhẫn, mặt bằng giá tiếp tục ổn định. Các doanh nghiệp như DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, SJI không ghi nhận điều chỉnh mới, với giá giao dịch phổ biến trong vùng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, SJC cũng duy trì trạng thái đi ngang, giao dịch quanh mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu không ghi nhận điều chỉnh mới, với giá giao dịch phổ biến trong vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay sáng nay giao dịch quanh mức 4.577 USD/ounce, tương đương khoảng 14,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). So với thị trường trong nước, giá vàng thế giới hiện thấp hơn khoảng 20,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). NguồnL Kitco.

Theo Báo cáo Triển vọng Thị trường hàng hóa tháng 4 của Ngân hàng Thế giới (WB), giá vàng đã khép lại quý I/2026 với mức tăng 17% so với quý IV/2025. Đồng thời, chỉ số giá kim loại quý nói chung tăng tới 84% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng tăng mạnh trong giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, WB cho rằng nhịp điều chỉnh gần đây của giá vàng có thể là kết quả của sự đảo chiều một phần trong hoạt động đầu cơ, yếu tố từng chi phối đáng kể diễn biến thị trường kim loại quý thời gian qua. Đà tăng của vàng cũng có dấu hiệu chững lại khi giá năng lượng leo thang do căng thẳng tại Trung Đông, kéo theo lo ngại về lạm phát và gia tăng kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Dù vậy, WB vẫn dự báo giá vàng duy trì xu hướng tăng trong năm nay, với mức bình quân khoảng 4.700 USD/ounce, cao hơn 37% so với năm trước. Ở chiều ngược lại, tổ chức này dự kiến giá vàng có thể giảm khoảng 7% vào năm 2027.

Theo các nhà phân tích, diễn biến giá vàng vẫn phụ thuộc lớn vào tâm lý rủi ro toàn cầu, nhu cầu đầu cơ và các yếu tố kinh tế vĩ mô, do đó triển vọng thị trường còn nhiều bất định. Trong kịch bản cơ sở, rủi ro vẫn nghiêng về chiều tăng khi các yếu tố như căng thẳng thương mại hoặc biến động tài chính có thể thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn, qua đó hỗ trợ giá vàng vượt dự báo.

Ở chiều ngược lại, WB lưu ý một số yếu tố có thể gây áp lực giảm giá. Trong đó, lạm phát gia tăng do giá năng lượng và hàng hóa leo thang có thể làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi. Bên cạnh đó, nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt kéo dài hoặc các ngân hàng trung ương giảm tốc độ mua vào sau giai đoạn tích lũy mạnh, thị trường vàng có thể mất đi một số động lực hỗ trợ quan trọng.