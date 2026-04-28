Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối tuần (ngày 24/4) gồm: Vietcombank , BIDV , Techcombank , Sacombank , Agribank như sau:

Một số ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh hơn ở chiều mua vào như Techcombank lên 26.163 - 26.368 VND/USD, tăng 31 đồng mua vào và 8 đồng bán ra, cho thấy nhu cầu USD có dấu hiệu cải thiện nhẹ.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy phiên cuối tuần qua, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD ở mức 26.108 - 26.368 VND/USD, tăng 8 đồng cả hai chiều; tương tự tại BIDV ở mức 26.138 - 26.368 VND/USD, tăng 8 đồng.

Sáng ngày 28/4, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.111 đồng, giảm 2 đồng so với phiên gần nhất. Đồng thời, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được thay đổi tương ứng.

Ngược lại, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, EUR ở mức 30.017 - 31.600 VND/EUR, giảm 20 đồng; tại BIDV xuống 30.326 - 31.616 VND/EUR, giảm 52 đồng.

Đối với tỷ giá GBP, xu hướng giảm cũng chiếm ưu thế. Tại Vietcombank, GBP ở mức 34.607 - 36.076 VND/GBP, giảm 36 - 37 đồng; tại BIDV xuống 34.927 - 36.021 VND/GBP, giảm 49 - 51 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - ghi nhận ở mức 98,52 điểm, tăng 0,03%, trong bối cảnh thị trường vẫn thận trọng chờ các tín hiệu chính sách và dữ liệu kinh tế mới. Trên thị trường quốc tế, USD tăng khá đồng đều so với các đồng tiền chủ chốt khi tỷ giá USD/EUR lên 0,8537 (tăng 0,06%), tỷ giá USD/GBP đạt 0,7393 (tăng 0,06%), tỷ giá USD/JPY lên 159,53 (tăng 0,08%).

Đồng USD chịu áp lực khi tâm lý thị trường chuyển sang ưa rủi ro, sau các tín hiệu cho thấy Iran có thể sẵn sàng tiến tới chấm dứt xung đột với Mỹ trong thời gian tới. Thông qua trung gian Pakistan, Iran đã đề xuất phương án mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiếm gần 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu; đồng thời, hướng tới kết thúc chiến sự, còn các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ được lùi lại giai đoạn sau.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch cử đặc phái viên tới Islamabad, cho rằng đề xuất từ phía Iran chưa đủ đáp ứng yêu cầu. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran từ giữa năm 2025, song tình trạng chương trình hạt nhân của nước này vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa từ cuối tháng 2/2026, vẫn là điểm nóng, khi việc gián đoạn dòng chảy dầu mỏ đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh và gây ảnh hưởng đến nhiều nền kinh tế, đặc biệt tại châu Á.

Trên thị trường tài chính, kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông khiến nhu cầu nắm giữ USD suy giảm. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng khi rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Song song đó, sự chú ý đang dồn vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với dự báo cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5 - 3,75% lần thứ ba liên tiếp, đồng thời cảnh báo áp lực lạm phát vẫn hiện hữu do giá năng lượng tăng.

Theo chuyên gia của Societe Generale - một trong những công ty dịch vụ tài chính lớn của châu Âu, USD có xu hướng suy yếu khi thị trường kỳ vọng kịch bản hòa bình.

Tuy nhiên, nếu gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài, các nền kinh tế xuất khẩu năng lượng, trong đó có Mỹ có thể hưởng lợi tương đối so với các nước nhập khẩu. Đồng thời, triển vọng thay đổi lãnh đạo Fed trong thời gian tới cũng được theo dõi, khi khả năng bổ nhiệm ông Kevin Warsh có thể mở ra hướng điều hành chính sách linh hoạt hơn, bao gồm kỳ vọng lãi suất thấp hơn trong tương lai./.