Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Ánh Tuyết

09:05 | 28/04/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 28/4, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 2 đồng so với phiên gần nhất, qua đó, biên độ giao dịch tại các ngân hàng giảm còn 23.855,45 - 26.366,55 VND/USD, trong khi thị trường tự do bật tăng mạnh 100 đồng hai chiều. Trên thị trường quốc tế, DXY nhích lên 98,52 điểm, tăng 0,03%, song xu hướng vẫn thận trọng trước diễn biến địa chính trị và kỳ vọng chính sách từ Fed.
Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 28/4, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.111 đồng, giảm 2 đồng so với phiên gần nhất. Đồng thời, tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được thay đổi tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.855,45 - 26.366,55 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.750 - 26.800 VND/USD, tăng 100 đồng hai chiều trong phiên gần nhất.

Khảo sát tại các ngân hàng cho thấy phiên cuối tuần qua, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động tăng nhẹ. Tại Vietcombank, tỷ giá USD ở mức 26.108 - 26.368 VND/USD, tăng 8 đồng cả hai chiều; tương tự tại BIDV ở mức 26.138 - 26.368 VND/USD, tăng 8 đồng.

Một số ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh hơn ở chiều mua vào như Techcombank lên 26.163 - 26.368 VND/USD, tăng 31 đồng mua vào và 8 đồng bán ra, cho thấy nhu cầu USD có dấu hiệu cải thiện nhẹ.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối tuần (ngày 24/4) gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ngược lại, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank, EUR ở mức 30.017 - 31.600 VND/EUR, giảm 20 đồng; tại BIDV xuống 30.326 - 31.616 VND/EUR, giảm 52 đồng.

Đối với tỷ giá GBP, xu hướng giảm cũng chiếm ưu thế. Tại Vietcombank, GBP ở mức 34.607 - 36.076 VND/GBP, giảm 36 - 37 đồng; tại BIDV xuống 34.927 - 36.021 VND/GBP, giảm 49 - 51 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - ghi nhận ở mức 98,52 điểm, tăng 0,03%, trong bối cảnh thị trường vẫn thận trọng chờ các tín hiệu chính sách và dữ liệu kinh tế mới. Trên thị trường quốc tế, USD tăng khá đồng đều so với các đồng tiền chủ chốt khi tỷ giá USD/EUR lên 0,8537 (tăng 0,06%), tỷ giá USD/GBP đạt 0,7393 (tăng 0,06%), tỷ giá USD/JPY lên 159,53 (tăng 0,08%).

Đồng USD chịu áp lực khi tâm lý thị trường chuyển sang ưa rủi ro, sau các tín hiệu cho thấy Iran có thể sẵn sàng tiến tới chấm dứt xung đột với Mỹ trong thời gian tới. Thông qua trung gian Pakistan, Iran đã đề xuất phương án mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiếm gần 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu; đồng thời, hướng tới kết thúc chiến sự, còn các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ được lùi lại giai đoạn sau.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch cử đặc phái viên tới Islamabad, cho rằng đề xuất từ phía Iran chưa đủ đáp ứng yêu cầu. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran từ giữa năm 2025, song tình trạng chương trình hạt nhân của nước này vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa từ cuối tháng 2/2026, vẫn là điểm nóng, khi việc gián đoạn dòng chảy dầu mỏ đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh và gây ảnh hưởng đến nhiều nền kinh tế, đặc biệt tại châu Á.

Trên thị trường tài chính, kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông khiến nhu cầu nắm giữ USD suy giảm. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng khi rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn được loại bỏ.

Song song đó, sự chú ý đang dồn vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với dự báo cơ quan này sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5 - 3,75% lần thứ ba liên tiếp, đồng thời cảnh báo áp lực lạm phát vẫn hiện hữu do giá năng lượng tăng.

Theo chuyên gia của Societe Generale - một trong những công ty dịch vụ tài chính lớn của châu Âu, USD có xu hướng suy yếu khi thị trường kỳ vọng kịch bản hòa bình.

Tuy nhiên, nếu gián đoạn nguồn cung dầu kéo dài, các nền kinh tế xuất khẩu năng lượng, trong đó có Mỹ có thể hưởng lợi tương đối so với các nước nhập khẩu. Đồng thời, triển vọng thay đổi lãnh đạo Fed trong thời gian tới cũng được theo dõi, khi khả năng bổ nhiệm ông Kevin Warsh có thể mở ra hướng điều hành chính sách linh hoạt hơn, bao gồm kỳ vọng lãi suất thấp hơn trong tương lai./.

Ánh Tuyết
Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

ACB lãi quý I/2026 hơn 5.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700 nghìn tỷ đồng

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

Ngày 28/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch trầm lắng

Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên

“Trọn Lễ an vui”: Bảo Việt Nhân thọ tri ân khách hàng dịp Lễ giỗ Tổ và 30/4 – 1/5 với 4.400 quà tặng ý nghĩa

(TBTCO) - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5 là thời điểm nhiều gia đình Việt lên kế hoạch nghỉ ngơi, du lịch và đồng thời cân nhắc các giải pháp bảo vệ tài chính, sức khỏe cho tương lai. Việc chuẩn bị vững vàng từ sớm đang trở thành xu hướng giúp các gia đình chủ động hơn trước những biến động trong cuộc sống.
Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

(TBTCO) - VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2%, cùng tăng trưởng tín dụng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng. Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc danh mục cho vay nhằm nâng cao hiệu quả. Đồng thời, kế hoạch tăng vốn điều lệ hơn 55% lên 12.688 tỷ đồng được kỳ vọng tạo bệ phóng cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Đại hội đồng cổ đông Techcombank: Chia cổ tức "khủng" 67%, kiểm soát nợ xấu bất động sản dưới 1%

(TBTCO) - Techcombank xây dựng hai kịch bản kinh doanh 2026, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối đa 37.500 tỷ đồng; đồng thời kiểm soát nợ xấu dưới 1,5-2%. Lãnh đạo Techcombank cho biết, với lĩnh vực bất động sản, nợ xấu vẫn duy trì dưới 1% dù tỷ trọng cho vay cao. Ngân hàng dự kiến chia cổ tức tiền mặt 7%, phát hành cổ phiếu tỷ lệ 60%, nâng vốn điều lệ lên 113.738 tỷ đồng, dẫn đầu hệ thống.
VietBank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 2.100 tỷ đồng, niêm yết trên HOSE quý II/2026

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã ck: VBB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 15.500 tỷ đồng, mục tiêu kinh doanh năm 2026 và các định hướng phát triển dài hạn.
Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 25/4 biến động nhẹ, giao dịch phổ biến trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng, với diễn biến phân hóa giữa các thương hiệu.
Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co

(TBTCO) - Sáng ngày 25/4, tỷ giá trung tâm chốt phiên cuối tuần ở mức 25.113 đồng, tăng tổng cộng 11 đồng tuần qua, trong khi thị trường tự do tăng 70 đồng tuần qua lên 26.670 - 26.700 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY chốt tuần quanh 98,5 điểm, giảm nhẹ phiên gần nhất song tăng 0,76% tuần qua, phản ánh trạng thái giằng co do USD vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị và chính sách thận trọng của Fed.
Đưa quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung thành “mạch dẫn” vốn dài hạn

(TBTCO) - Khung pháp lý mới đang mở rộng dư địa đầu tư, cùng các ưu đãi thuế tiếp tục tăng sức hấp dẫn của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung. Kinh nghiệm từ mô hình 401(k) tại Mỹ cho thấy, quỹ hưu trí không chỉ là “tấm đệm” tài chính cho người lao động khi về hưu, mà còn là “mạch vốn” bền bỉ, tạo lực đỡ phát triển thị trường vốn.
Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%, kiểm soát nợ xấu dưới 1,6% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, hướng tới trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh hàng đầu Đông Nam Á, sớm lọt top châu Á. BIDV cũng triển khai nhiều cổ phần, đẩy mạnh tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng, cải thiện hệ số CAR.
Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

Hải quan khu vực XIV tăng kiểm soát rủi ro trên các mặt hàng trọng điểm dịp lễ 30/4 - 1/5

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,600 ▼30K 16,850 ▼30K
Kim TT/AVPL 16,600 ▼30K 16,850 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,550 ▼30K 16,850 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 15,500 ▼40K 15,700 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 15,450 ▼40K 15,650 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,300 ▼40K 16,700 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,250 ▼40K 16,650 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,180 ▼40K 16,630 ▼40K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
Hà Nội - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
Miền Tây - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,630 16,880
Miếng SJC Nghệ An 16,630 16,880
Miếng SJC Thái Bình 16,630 16,880
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,530 ▼50K 16,830 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,530 ▼50K 16,830 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,530 ▼50K 16,830 ▼50K
NL 99.90 15,350 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,400 ▼50K
Trang sức 99.9 16,020 ▼50K 16,720 ▼50K
Trang sức 99.99 16,030 ▼50K 16,730 ▼50K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 165 ▼1498K 16,802 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 165 ▼1498K 16,803 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,655 ▼3K 168 ▼1515K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,655 ▼3K 1,681 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,635 ▼3K 1,665 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 158,351 ▼298K 164,851 ▼298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 116,137 ▼226K 125,037 ▼226K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 104,481 ▼204K 113,381 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 92,825 ▼183K 101,725 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 88,329 ▼175K 97,229 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 60,687 ▼126K 69,587 ▼126K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Cập nhật: 28/04/2026 10:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18375 18651 19227
CAD 18784 19062 19680
CHF 32839 33224 33860
CNY 0 3817 3909
EUR 30223 30497 31524
GBP 34827 35221 36152
HKD 0 3232 3434
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15231 15819
SGD 20123 20406 20928
THB 727 791 844
USD (1,2) 26083 0 0
USD (5,10,20) 26124 0 0
USD (50,100) 26152 26172 26366
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,136 26,136 26,366
USD(1-2-5) 25,091 - -
USD(10-20) 25,091 - -
EUR 30,440 30,464 31,735
JPY 161.19 161.48 170.22
GBP 35,114 35,209 36,216
AUD 18,647 18,714 19,307
CAD 19,033 19,094 19,684
CHF 33,204 33,307 34,091
SGD 20,309 20,372 21,052
CNY - 3,800 3,922
HKD 3,305 3,315 3,434
KRW 16.53 17.24 18.65
THB 776.28 785.87 836.28
NZD 15,273 15,415 15,782
SEK - 2,815 2,898
DKK - 4,074 4,193
NOK - 2,795 2,878
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,248.09 - 7,012.91
TWD 757.98 - 912.94
SAR - 6,927.89 7,254.75
KWD - 83,949 88,804
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,116 26,146 26,366
EUR 30,296 30,418 31,600
GBP 35,014 35,155 36,165
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 32,929 33,061 33,996
JPY 161.28 161.93 169.21
AUD 18,585 18,660 19,256
SGD 20,313 20,395 20,979
THB 793 796 831
CAD 18,977 19,053 19,632
NZD 15,323 15,857
KRW 17.13 18.82
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26160 26160 26366
AUD 18595 18695 19618
CAD 18991 19091 20107
CHF 33125 33155 34738
CNY 3803.7 3828.7 3964.1
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30433 30463 32188
GBP 35155 35205 36965
HKD 0 3355 0
JPY 161.78 162.28 172.79
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15373 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20301 20431 21161
THB 0 757.7 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16600000 16600000 16900000
SBJ 15000000 15000000 16900000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,170 26,220 26,366
USD20 26,170 26,220 26,366
USD1 23,856 26,220 26,366
AUD 18,625 18,725 19,849
EUR 30,555 30,555 31,990
CAD 18,925 19,025 20,346
SGD 20,357 20,507 21,092
JPY 162.11 163.61 168.31
GBP 35,025 35,375 36,520
XAU 16,618,000 0 16,872,000
CNY 0 3,710 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/04/2026 10:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80