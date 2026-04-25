Ngân hàng - Bảo hiểm

ACB lãi quý I/2026 hơn 5.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700 nghìn tỷ đồng

Ánh Tuyết

20:32 | 25/04/2026
(TBTCO) - Ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 5.368 tỷ đồng, tăng 16,8% cùng kỳ và 55% so với quý trước, nhờ cải thiện đồng thời các nguồn thu cốt lõi. Dư nợ tín dụng đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0,97%.
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026.

Báo cáo tài chính do ACB công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của ACB đạt 5.368 tỷ đồng, tăng 55% so với quý trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 771 tỷ đồng, chủ yếu đến từ sự cải thiện đồng thời của nhiều nguồn thu cốt lõi. Đồng thời, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngân hàng sau giai đoạn chủ động gia tăng trích lập dự phòng trong quý IV/2025.

Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần đạt 6.989 tỷ đồng, tăng 630 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,9% cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi thuần từ dịch vụ đạt 993 tỷ đồng, tăng 13,9%. Trong đó, phí hoa hồng bảo hiểm tăng 7%; các nguồn thu phí cốt lõi tiếp tục bứt phá với phí dịch vụ tài khoản tăng gấp ba lần, phí thanh toán quốc tế tăng 22% và phí bảo lãnh tăng 32%, khẳng định hiệu quả chiến lược phát triển thu nhập ngoài lãi.

Cùng với đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối và vàng đạt 483 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5%. Đáng chú ý, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng mạnh 162 tỷ đồng, gấp gần 8 lần cùng kỳ lên 186 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 8.904,7 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ, với thu nhập lãi tăng 10% và thu nhập ngoài lãi tăng 23%, cho thấy cấu trúc thu nhập ngày càng cân bằng. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 5,9%, lên 2.692 tỷ đồng, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả.

Trong quý I/2026, ngân hàng tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thêm 9,6%, lên 686 tỷ đồng. Nhìn chung, tăng trưởng lợi nhuận của ACB được hỗ trợ bởi đà tăng thu nhập ổn định cùng việc tối ưu chi phí và không ngừng củng cố nền tảng tài chính an toàn.

Đồ họa: Ánh Tuyết.
Kết thúc quý I/2026, dư nợ tín dụng của ACB đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp, với mức tăng 6%, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thương mại, chế biến chế tạo. Đáng chú ý, cho vay doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI tiếp tục là điểm sáng, với mức tăng trưởng lần lượt 15% và 43% so với đầu năm.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh quý I/2026, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB cho biết, trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức, kết quả đạt được cho thấy khả năng thích ứng và sức bền trong mô hình hoạt động của ACB.

“Chúng tôi kiên định với định hướng tăng trưởng thận trọng, củng cố chất lượng tài sản và hiệu quả vận hành, xem đây là nền tảng để sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi chu kỳ thị trường thuận lợi hơn” - lãnh đạo ACB nhấn mạnh.

Bên cạnh giữ đà tăng về lợi nhuận, kết quả kinh doanh quý I/2026 còn tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các ngân hàng có chất lượng tài sản và năng lực quản trị rủi ro hàng đầu thị trường.

Theo đó, tổng tài sản của ACB tiếp tục gia tăng sau khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, đạt 1,03 triệu tỷ đồng, khẳng định quy mô và nền tảng tăng trưởng vững chắc.

Cơ cấu tài sản duy trì lành mạnh với 97% là tài sản sinh lời, tạo điều kiện tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, duy trì khả năng sinh lời ổn định, nâng cao tính linh hoạt trong điều hành và củng cố sức chống chịu trước biến động thị trường.

Song hành với mở rộng hoạt động kinh doanh, năng lực quản trị rủi ro và kỷ luật an toàn của ACB tiếp tục được khẳng định rõ nét. Tại thời điểm cuối quý I/2026, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0,97%, với quy mô nợ xấu nhóm 3 - 5 đạt 6.856,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,8% so với cuối năm 2025, nhưng giảm sâu 22,5% cùng kỳ. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) duy trì ở mức cao 114%, phản ánh chiến lược tăng trưởng thận trọng, chủ động và hiệu quả.

Song song đó, ACB tiếp tục duy trì kỷ luật chặt chẽ trong quản trị thanh khoản và an toàn vốn, qua đó, tạo dư địa vững chắc cho tăng trưởng trong trung và dài hạn. Theo đại diện ACB, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức khoảng 24,9%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng quy định của Ngân hàng Nhà nước, cho thấy cấu trúc nguồn vốn an toàn và linh hoạt.

Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được kiểm soát ở mức 81%, thấp hơn mức trần 85%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 12,6%, cải thiện so với cuối năm 2025 và vượt xa mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính hiệu quả vào năm 2030, ACB tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động toàn tập đoàn và phát huy vai trò của các công ty thành viên.

Theo đại diện ACB, trong quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của các công ty con tăng 2,6 lần so với cùng kỳ, nâng tỷ lệ đóng góp vào lợi nhuận hợp nhất lên 8%. Nổi bật là Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) đạt lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ, trong khi các công ty thành viên khác như Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản ACB (ACBA), Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ACB (ACB Leasing) và Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) cũng ghi nhận tăng trưởng, đóng góp tích cực vào bức tranh tài chính hợp nhất của tập đoàn./.
Ánh Tuyết
acb ngân hàng ngân hàng acb báo cáo tài chính báo cáo tài chính ACB kết quả kinh doanh quý I/2026 tín dụng nợ xấu acbs ACB Leasing

Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

(TBTCO) - Sáng ngày 25/4, tỷ giá trung tâm chốt phiên cuối tuần ở mức 25.113 đồng, tăng tổng cộng 11 đồng tuần qua, trong khi thị trường tự do tăng 70 đồng tuần qua lên 26.670 - 26.700 VND/USD. Trên thị trường quốc tế, DXY chốt tuần quanh 98,5 điểm, giảm nhẹ phiên gần nhất song tăng 0,76% tuần qua, phản ánh trạng thái giằng co do USD vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị và chính sách thận trọng của Fed.
(TBTCO) - Khung pháp lý mới đang mở rộng dư địa đầu tư, cùng các ưu đãi thuế tiếp tục tăng sức hấp dẫn của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung. Kinh nghiệm từ mô hình 401(k) tại Mỹ cho thấy, quỹ hưu trí không chỉ là "tấm đệm" tài chính cho người lao động khi về hưu, mà còn là "mạch vốn" bền bỉ, tạo lực đỡ phát triển thị trường vốn.
(TBTCO) - Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%, kiểm soát nợ xấu dưới 1,6% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, hướng tới trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh hàng đầu Đông Nam Á, sớm lọt top châu Á. BIDV cũng triển khai nhiều cổ phần, đẩy mạnh tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng, cải thiện hệ số CAR.
(TBTCO) - Ngày 24/4/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; Ck: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.
(TBTCO) - Bảo hiểm DBV hướng tới Top 4 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, với kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc chiếm 6.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng; đồng thời, tái cấu trúc danh mục sản phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái. DBV tiếp tục giữ lại lợi nhuận, để củng cố nền tảng tài chính và phục vụ tăng trưởng dài hạn.
(TBTCO) - Năm 2026, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.300 tỷ đồng, tăng 12%; tổng tài sản hướng mốc 600.000 tỷ đồng. Ngân hàng đồng thời mở rộng hệ sinh thái khi dự kiến thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ, đa dạng hóa nguồn thu. Lãnh đạo TPBank cũng chỉ rõ "la bàn" định hướng của ngân hàng để vượt biến động thị trường, trong bối cảnh quy mô tăng mạnh.
(TBTCO) - Năm 2026, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; đồng thời, lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18% và phát hành cổ phiếu 20% nâng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng. Lãnh đạo MSB nhấn mạnh chiến lược trở thành tập đoàn tài chính, chuyển đổi mô hình TNEX Finance và mở rộng sang chứng khoán, quản lý quỹ, khai thác tệp "tài nguyên quý" 8 triệu khách hàng cá nhân, cùng doanh nghiệp.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 24/4 ghi nhận diễn biến ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, mặt bằng giao dịch duy trì quanh vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
