ACB lãi quý I/2026 hơn 5.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã Ck: ACB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026.

Báo cáo tài chính do ACB công bố cho thấy, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của ACB đạt 5.368 tỷ đồng, tăng 55% so với quý trước và tăng 16,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 771 tỷ đồng, chủ yếu đến từ sự cải thiện đồng thời của nhiều nguồn thu cốt lõi. Đồng thời, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngân hàng sau giai đoạn chủ động gia tăng trích lập dự phòng trong quý IV/2025.

Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần đạt 6.989 tỷ đồng, tăng 630 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,9% cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi thuần từ dịch vụ đạt 993 tỷ đồng, tăng 13,9%. Trong đó, phí hoa hồng bảo hiểm tăng 7%; các nguồn thu phí cốt lõi tiếp tục bứt phá với phí dịch vụ tài khoản tăng gấp ba lần, phí thanh toán quốc tế tăng 22% và phí bảo lãnh tăng 32%, khẳng định hiệu quả chiến lược phát triển thu nhập ngoài lãi. Cùng với đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối và vàng đạt 483 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5%. Đáng chú ý, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng mạnh 162 tỷ đồng, gấp gần 8 lần cùng kỳ lên 186 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt 8.904,7 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ, với thu nhập lãi tăng 10% và thu nhập ngoài lãi tăng 23%, cho thấy cấu trúc thu nhập ngày càng cân bằng. Trong khi đó, chi phí hoạt động chỉ tăng 5,9%, lên 2.692 tỷ đồng, cho thấy khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả. Trong quý I/2026, ngân hàng tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thêm 9,6%, lên 686 tỷ đồng. Nhìn chung, tăng trưởng lợi nhuận của ACB được hỗ trợ bởi đà tăng thu nhập ổn định cùng việc tối ưu chi phí và không ngừng củng cố nền tảng tài chính an toàn. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Kết thúc quý I/2026, dư nợ tín dụng của ACB đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp, với mức tăng 6%, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như thương mại, chế biến chế tạo. Đáng chú ý, cho vay doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI tiếp tục là điểm sáng, với mức tăng trưởng lần lượt 15% và 43% so với đầu năm.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh quý I/2026, ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB cho biết, trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức, kết quả đạt được cho thấy khả năng thích ứng và sức bền trong mô hình hoạt động của ACB.

“Chúng tôi kiên định với định hướng tăng trưởng thận trọng, củng cố chất lượng tài sản và hiệu quả vận hành, xem đây là nền tảng để sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi chu kỳ thị trường thuận lợi hơn” - lãnh đạo ACB nhấn mạnh.

Bên cạnh giữ đà tăng về lợi nhuận, kết quả kinh doanh quý I/2026 còn tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các ngân hàng có chất lượng tài sản và năng lực quản trị rủi ro hàng đầu thị trường.

Theo đó, tổng tài sản của ACB tiếp tục gia tăng sau khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, đạt 1,03 triệu tỷ đồng, khẳng định quy mô và nền tảng tăng trưởng vững chắc.

Cơ cấu tài sản duy trì lành mạnh với 97% là tài sản sinh lời, tạo điều kiện tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, duy trì khả năng sinh lời ổn định, nâng cao tính linh hoạt trong điều hành và củng cố sức chống chịu trước biến động thị trường.

Song hành với mở rộng hoạt động kinh doanh, năng lực quản trị rủi ro và kỷ luật an toàn của ACB tiếp tục được khẳng định rõ nét. Tại thời điểm cuối quý I/2026, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0,97%, với quy mô nợ xấu nhóm 3 - 5 đạt 6.856,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,8% so với cuối năm 2025, nhưng giảm sâu 22,5% cùng kỳ. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) duy trì ở mức cao 114%, phản ánh chiến lược tăng trưởng thận trọng, chủ động và hiệu quả.

Song song đó, ACB tiếp tục duy trì kỷ luật chặt chẽ trong quản trị thanh khoản và an toàn vốn, qua đó, tạo dư địa vững chắc cho tăng trưởng trong trung và dài hạn. Theo đại diện ACB, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức khoảng 24,9%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng quy định của Ngân hàng Nhà nước, cho thấy cấu trúc nguồn vốn an toàn và linh hoạt.

Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được kiểm soát ở mức 81%, thấp hơn mức trần 85%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất đạt 12,6%, cải thiện so với cuối năm 2025 và vượt xa mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.