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Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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06:31 | 09/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh, với vàng miếng và vàng nhẫn mất hơn 7 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.331 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 5,4 triệu đồng/lượng.

Sau đợt giảm mạnh cuối tuần trước, thị trường vàng tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực trong ngắn hạn. Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng nhà đầu tư không nên quá chú trọng vào các biến động ngắn hạn mà cần nhìn nhận triển vọng của kim loại quý trong bối cảnh dài hạn.

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong báo cáo công bố ngày 9/6, ông Fawad Razaqzada - chuyên gia phân tích thị trường của FOREX.com cho rằng, diễn biến kỹ thuật của vàng đã xấu đi đáng kể sau khi giá xuyên thủng đường trung bình động 200 ngày, một ngưỡng hỗ trợ quan trọng được giới đầu tư theo dõi sát sao. Theo ông, nếu áp lực lạm phát tại Mỹ gia tăng mạnh hơn kỳ vọng, giá vàng có thể tiếp tục chịu sức ép giảm và lùi về vùng 4.000 USD/ounce ngay trong tuần này.

Chuyên gia này lưu ý lần gần nhất giá vàng phá vỡ đường trung bình động 200 ngày là vào tháng 9/2023 và sau đó thị trường tiếp tục giảm thêm khoảng 5%. Việc không duy trì được đà tăng trên mốc 4.500 USD/ounce đã khiến vàng dễ tổn thương hơn trước các đợt điều chỉnh, trong khi tín hiệu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng càng làm gia tăng áp lực bán trên thị trường.

Những đánh giá trên được đưa ra khi giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 11/6. Theo dự báo, lạm phát lõi trong 12 tháng qua có thể tăng lên mức 2,9%. Ông Razaqzada cho rằng nếu số liệu lạm phát tiếp tục cho thấy áp lực giá cả còn dai dẳng, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn sẽ được củng cố, qua đó hỗ trợ đồng USD và tạo thêm sức ép đối với giá vàng.

Cùng quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, ông Simon-Peter Massabni - Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, nhận định thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sự ổn định, trong khi áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt là những yếu tố hỗ trợ đồng USD và mặt bằng lãi suất cao, qua đó gây bất lợi cho kim loại quý.

Theo ông Massabni, diễn biến của giá vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, trừ trường hợp xuất hiện các biến động địa chính trị đủ lớn để làm thay đổi đáng kể tâm lý trên thị trường tài chính toàn cầu. Trong kịch bản hiện tại, vàng có thể tiếp tục biến động theo xu hướng giảm nhẹ nếu lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn neo ở mức cao và kỳ vọng cắt giảm lãi suất tiếp tục suy yếu.

Dù vậy, vị chuyên gia này vẫn giữ quan điểm tích cực đối với vàng trong trung hạn. Ông cho rằng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Bên cạnh đó, gánh nặng nợ công toàn cầu, những thách thức tài khóa tại nhiều nền kinh tế lớn cùng các rủi ro địa chính trị kéo dài tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản phòng ngừa rủi ro trong dài hạn.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 8/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Sau điều chỉnh, giá vàng miếng phổ biến được niêm yết quanh mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, xu hướng giảm cũng diễn ra trên diện rộng. Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết ở mức 138,8 - 143,8 triệu đồng/lượng./.

Thu Hương
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