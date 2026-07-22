Mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương liên quan SJC, khởi tố thêm 4 bị can

Chiều ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã mở rộng điều tra Chuyên án 268V và khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, gồm bà Phạm Thị Hồng Duyên - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); ông Trần Công - người bán kim cương nhập lậu cho SJC; ông Trần Hữu Thanh Quân và ông Hoàng Trung Bắc - những người giao kim cương nhập lậu cho SJC.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam, sau đó đưa vào hệ thống của SJC để tiêu thụ, với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2025 của SJC. Nguồn: SJC

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Lê Thúy Hằng - nguyên Tổng Giám đốc SJC, người trước đó đã bị tuyên phạt 22 năm tù về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đã chỉ đạo bà Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ qua hệ thống SJC.

Để hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa, bà Duyên bị cáo buộc sử dụng thông tin của nhiều khách hàng để lập hồ sơ thể hiện SJC thu mua lại kim cương từ khách hàng. Số kim cương nhập lậu sau đó được đưa đi kiểm định tại Công ty Rồng Vàng SJC trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường, đồng thời hồ sơ kiểm định được chia nhỏ theo từng lô nhằm che giấu nguồn gốc. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2025 của SJC, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 14.030,7 tỷ đồng, giảm 56,4% so với mức 32.193,1 tỷ đồng của năm 2024. Giá vốn hàng bán giảm từ mức 31.494,5 tỷ đồng xuống còn 13.289,1 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận gộp đạt 741,7 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm trước.

Trong năm 2025, doanh thu hoạt động tài chính của SJC đạt 4,1 tỷ đồng, tăng từ mức 3,6 tỷ đồng trong năm 2024. Chi phí tài chính ở mức 1,3 tỷ đồng, trong khi năm 2024 ghi nhận khoản hoàn nhập chi phí tài chính 27 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 36,8%, xuống còn 47,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,9%, xuống 152,7 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SJC đạt 544,4 tỷ đồng, tăng 10,8% so với mức 491,2 tỷ đồng của năm 2024. Hoạt động khác ghi nhận khoản lỗ 10,3 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 1,8 tỷ đồng của năm trước. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 534,1 tỷ đồng, tăng 9,1%; sau khi trích 108,6 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, lợi nhuận sau thuế đạt 425,5 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2024.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tài sản của SJC đạt 2.500,1 tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 2.257,7 tỷ đồng, chiếm hơn 90% tổng tài sản. Hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục lớn nhất với giá trị hơn 2.000,2 tỷ đồng, tăng 27,5% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền còn 166,5 tỷ đồng, giảm 40,2%, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn giảm 5,1%, xuống 88,6 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, giá trị đạt 242,4 tỷ đồng, giảm 5,2% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn ở mức 161 tỷ đồng, gần như không thay đổi; tài sản cố định đạt 65,9 tỷ đồng, giảm khoảng 3%; chi phí trả trước dài hạn giảm từ 23,4 tỷ đồng xuống còn 13,2 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của SJC đến cuối năm đạt 576,6 tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn tăng lên 451,2 tỷ đồng, nợ dài hạn đạt 125,4 tỷ đồng, chủ yếu là quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Đáng chú ý, doanh nghiệp phát sinh khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 45,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận dư nợ. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 22,1 tỷ đồng lên 49,5 tỷ đồng, trong khi thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm từ 324,6 tỷ đồng xuống còn 278,5 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của SJC đạt 1.923,5 tỷ đồng, tăng 13,1% so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 1.358,9 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 322,8 tỷ đồng lên 545,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025 đạt 222,7 tỷ đồng./.