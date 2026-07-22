Thuế - Hải quan

Phạt tới 100 triệu đồng với vi phạm hành chính về cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế

Hà Phương

Hà Phương

17:44 | 22/07/2026
(TBTCO) - Từ ngày 21/7/2026, hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin sẽ bị xử phạt từ 10 - 100 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định số 291/2026/NĐ-CP.
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Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 291/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP và Nghị định số 310/2025/NĐ-CP.

Nghị định số 291/2026/NĐ-CP bổ sung Mục 3 và Điều 19a vào sau Mục 2 Chương II quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về cung cấp thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin với mức phạt từ 10 - 100 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết quá thời hạn từ 5 ngày trở lên.

Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không cung cấp thông tin sau 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn cung cấp thông tin hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết; thông đồng, bao che người nộp thuế nhằm ngăn cản cơ quan thuế thu thập, xác minh thông tin phục vụ mục đích trao đổi thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thuế mà Việt Nam là thành viên hoặc là bên ký kết.

Bên cạnh đó, Nghị định số 291/2026/NĐ-CP quy định biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tổ chức, cá nhân vi phạm phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Việc bổ sung chế tài trên nhằm thể chế hóa các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế (GF), đảm bảo tính răn đe và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Nghị định số 291/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/7/2026.

Hà Phương
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