Phạt tới 200 triệu đồng với vi phạm hành chính về tài sản mã hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa quy định tại Nghị định số 284/2026/NĐ-CP bao gồm các vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; giao dịch tài sản mã hóa; chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài.

Các hành vi cản trở việc thanh tra, kiểm tra, yêu cầu cung cấp thông tin; hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa và vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đối với tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa cũng là những vi phạm, được quy định tại Nghị định số 284/2026/NĐ-CP.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm là 200 triệu đồng đối với tổ chức, 100 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định dưới đây được áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Chào bán, phát hành tài sản mã hóa khi không đáp ứng đủ điều kiện bị phạt tới 200 triệu đồng

Đối với vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, Nghị định quy định phạt tiền 70 - 100 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa vi phạm quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở cho phát hành tài sản mã hóa.

Phạt tiền 100 - 150 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời, gây hiểu nhầm cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, nhà đầu tư.

Phạt tiền 150 - 200 triệu đồng đối với tổ chức phát hành tài sản mã hóa thực hiện một trong các hành vi vi phạm: chào bán, phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định; chào bán, phát hành tài sản mã hóa khi không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05); không công bố thông tin Bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa và các tài liệu khác có liên quan trên trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết 05; không thực hiện đúng theo các thông tin công bố tại Bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa.

Cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép bị phạt tới 200 triệu đồng

Đối với các vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Nghị định quy định phạt tiền 180 - 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa bị phạt tới 100 triệu đồng

Nghị định quy định phạt tiền 30 - 50 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết 05.

Phạt tiền 70 - 100 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết 05.

Phạt tiền 50 - 70 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản.

Phạt tiền 150 - 200 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa./.