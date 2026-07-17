Chứng khoán ngày 17/7: Dòng tiền suy yếu, VN-Index lại đánh mất mốc 1.800 điểm

VN-Index giảm gần 17 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay đảo chiều giảm mạnh sau nhịp phục hồi tích cực của phiên trước khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index mở cửa trong sắc xanh và có thời điểm tăng gần 2 điểm, song áp lực chốt lời gia tăng đã khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều. Có lúc VN-Index mất hơn 25 điểm trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên, giúp thu hẹp mức giảm.

Kết phiên, VN-Index giảm 16,79 điểm, lùi về mức 1.787,45 điểm, qua đó đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu khi dòng tiền chưa đủ mạnh để duy trì xu hướng hồi phục của thị trường.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 17/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 216 mã giảm giá, 55 mã giữ giá tham chiếu và 95 mã tăng giá.

Hôm nay là ngày giao dịch không tích cực của thị trường khi đa phần các nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Trong đó, dịch vụ tài chính, bất động sản và tài nguyên cơ bản là những nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thực phẩm và đồ uống, hàng cá nhân và gia dụng có phiên giao dịch tích cực.

VN30 cũng có phiên giảm điểm -10 điểm, về mức 1.931,65 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Cụ thể, chỉ có 5 mã tăng giá, 2 mã giữ giá, nhưng có tới 23 mã giảm giá.

Thanh khoản khớp lệnh, thị trường suy giảm ở mức thấp hơn so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 436 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 11.645 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 39,6% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +3,38 điểm, lên mức 291,7 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,76 điểm, lên mức 127,38 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 690 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 678 tỷ đồng. Trong đó, TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 91 tỷ đồng. Theo sau là PNJ và MBB, lần lượt bị bán ròng 75 tỷ đồng và 71 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VNM được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 255 tỷ đồng. Theo sau, VND và LPB là mã tiếp theo được gom mạnh 35 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 11 tỷ đồng.

Áp lực bán lan rộng, dòng tiền bắt đáy vẫn dè dặt

Áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến VN-Index thêm một lần không giữ được mốc tâm lý 1.800 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Sắc đỏ bao trùm thị trường khi hầu hết các nhóm ngành đồng loạt điều chỉnh, trong bối cảnh dòng tiền suy yếu và thanh khoản xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Nhóm bất động sản tiếp tục là lực cản lớn nhất đối với chỉ số. Bộ ba cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đồng loạt giảm giá, trong đó VHM giảm 1,61%, VIC giảm 1,35% và VRE giảm 2%, riêng ba mã này đã lấy đi khoảng 7 điểm của VN-Index.

Cổ phiếu dầu khí cũng chịu áp lực bán mạnh khi giá nhiều mã giảm sâu như BSR mất 4,23%, PVD giảm 1,76%, PVS giảm 1,29% và PLX giảm 1,95%.

Tại nhóm tài chính, các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm đồng loạt suy yếu, góp phần gia tăng sức ép lên thị trường. Nhiều cổ phiếu chứng khoán giảm trên 2%, như SSI giảm 3%, VCI giảm 2,75%, VIX giảm 2,14% và VCK giảm 2,34%.

Áp lực bán trên diện rộng khiến VN-Index thêm một lần không giữ được mốc tâm lý 1.800 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn ghi nhận diễn biến tích cực. Đáng chú ý, PNJ tăng 5,1%, lên 43.000 đồng/cổ phiếu sau khi rơi xuống vùng giá thấp nhất gần 5 năm trong phiên trước. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu như VNM, HCM và STB cũng duy trì được sắc xanh, tuy nhiên không đủ sức cải thiện xu hướng chung.

Theo các công ty chứng khoán, diễn biến tăng - giảm đan xen trong tuần qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá nhạy cảm trước các nhịp biến động của thị trường. Sau phiên phục hồi mạnh, VN-Index nhanh chóng quay đầu giảm và đánh mất mốc 1.800 điểm trong phiên cuối tuần. Đáng chú ý, thanh khoản sụt xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026, thấp hơn khoảng 25,8% so với bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát và lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để cải thiện xu hướng ngắn hạn.

Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index đã có ba tuần giảm điểm liên tiếp với thanh khoản có xu hướng gia tăng, đồng thời xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.810 - 1.820 điểm. Điều này cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế. Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm và lùi về kiểm định vùng hỗ trợ mạnh 1.700 - 1.716 điểm. Đây được kỳ vọng sẽ là vùng đệm giúp chỉ số cân bằng trở lại trước khi hình thành xu hướng mới./.